Findet der NDR den Messerangriff von Mannheim ebenfalls zum Gähnen?

Noch ehe die Empörung über eine weitere Ungeheuerlichkeit im weiteren Kontext der Sylt-Schnurre gebührende Würdigung erfahren konnte, löste der Messerangriff auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger gestern jäh das vorherige Dauerthema auch schon wieder ab. Das bedeutet gleichwohl nicht, dass man sich den sonstigen Ungeheuerlichkeiten nicht trotzdem publizistisch weiter widmen soll; zumal diese sogar einen inhaltlichen Bezug zum Mannheimer Terrorakt aufweisen. So findet der “Norddeutsche Rundfunk” Diskussionen über Migrantenkriminalität zum Gähnen. Diese demonstrative Genervtheit bei der Konfrontation mit Tatsachen, die nicht ins Weltbild der dortigen Redakteure passen und daher am liebsten dauerverdrängt werden, ist ganz bezeichnend: Ist es doch viel angenehmer über Menschen zu diskutieren, die angetrunken und wohl nicht ganz ernst gemeint “Deutschland den Deutschen” grölen. Da braucht es nur den branchen-typischen Gratismut. Doch auch der blutige Angriff von Mannheim war eine Migrantenstraftat – und damit etwas, das der NDR zum Gähnen fand.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas fordert für die Beteiligten im Sylt-Video die „Höchststrafe“: Das wären dann für Jahre Gefängnis. Für angebliche “Volksverhetzung”, die objektiv keine war und ist. Nicht umsonst griff der subversive Partysong-Neutext einstige Parolen der NPD auf, die von dieser damals ja gerade deshalb ausgewählt wurden, weil sie in keiner Weise justiziabel sind.

Ablehnung der Migrationspolitik durch alle Schichten

Doch selbst wenn sie es wären: In einem Land, in dem Gruppenvergewaltiger von Minderjährigen mit Bewährungsstrafen davonkommen uSammnd Messerangreifer regelmäßig als nicht schuldfähig entlastet werden, fehlt hier jede Verhältnismäßigkeit. Bezeichnend dafür ist auch, dass die Universitäten zu Hamburg und Berlin die Exmatrikulation der auf dem Video zu sehenden Studenten prüft, nicht aber die von Teilnehmern der Pro-Kalifats-Demo von Hamburg oder der antisemitischen Protestcamps in Berlin.

Es ist inzwischen offenkundig und für jedermann klar, der nicht in linken Medienblasen schwebt: Ein Großteil der Menschen in Deutschland will keine weitere Einwanderung von Menschen aus genuin islamischen Ländern mehr. Darin läge auch die Brisanz des Sylt-Videos, wenn man ihm denn eine ernsthafte politische Bedeutung beimessen will: Man kann sich nicht mehr auf das Narrativ stützen, dass lediglich sozial Abgehängte im Osten der Republik die Migrationspolitik kritisch sehen. Die Ablehnung der aktuellen Migrationspolitik zieht sich durch alle Schichten – ironischerweise inklusive der gut integrierten Migranten selbst, die schon länger in Deutschland leben und die zunehmend weniger Verständnis für das haben, was aus dem Land, in dem sie eine neue Heimat gefunden und sich etwas aufgebaut haben, wird und wohin es mutiert.

Ungemütliches Wegdösen

Nach einer Umfrage des “ARD-Deutschlandtrends“ von September vergangenen Jahres sind viele Deutsche unzufrieden mit der Migrationspolitik: Fast zwei Drittel wollen, dass Deutschland weniger Geflüchtete aufnimmt. Diese breite Mehrheit findet aber in der Politik kein Gehör – schon gar nicht bei der Ampel. Diese rühmt sich zwar, dass die Zahl der Abschiebungen im 1. Quartal 2024 um ein Drittel höher läge als im Vorjahreszeitraum, aber das kann nur Menschen beeindrucken, die nicht wissen, wie verschwindend gering diese Zahl “erhöhter” Abschiebungen tatsächlich ist (nicht einmal 600 mehr sind es im Jahr infolge der “Abschiebeinitiative“, bei über 300.000 akut Ausreisepflichtigen) – und wie hoch die Zahl der Neuankommenden, die bei täglich bis zu 1.000 liegt.

4.800 Menschen wurden im ersten Quartal abgeschoben, doch im gleichen Zeitraum wurden allein 65.000 neue Erstanträge gestellt. Die Flüchtlings- und Ausländerkriminalität nimmt massiv zu; in Sachsen-Anhalt wird inzwischen jede zehnte Straftat insgesamt von einem Flüchtling begangen. Mit 116 Prozent haben sich die Straftaten von Ausländern hierzulande mehr als verdoppelt. All das sind Fakten, die der NDR wohl eher zum Gähnen findet. Doch das Wegdösen wird eben immer ungemütlicher, wenn “Döp-Dö-dö-Döp” aus den Boxen im ganzen Land dröhnt. Seit 2015 wird die Diskussion über Zuwanderung und die daraus erwachsenden Probleme tabuisiert; da ist es nur normal, dass das Thema irgendwann Bahn bricht – und das immer weniger auf konstruktiv-sachlicher Ebene. Übrigens: Der NDR hat seinem Gähn-Kommentare mittlerweile gelöscht. Schon vor dem gestrigen Anschlag von Mannheim.