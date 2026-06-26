Finis Europae: Großbritannien steht bereits vor der kulturellen Auslöschung

In keinem Land zeichnet sich das dunkle Zeitalter, auf das Europa zusteuert, deutlicher ab als in Großbritannien, sogar noch vor Frankreich. Eine diesen Monat veröffentlichte Statistik des Bildungsministeriums mit Daten zu Schulen, Schülern und deren Merkmalen für das Schuljahr 2025/2026 in England zeigt, dass weiße britische Schüler im Alter von zwei bis 19 Jahren in staatlichen Kindergärten (2 bis 4 Jahre), staatlichen Grundschulen (4 bis 11 Jahre) und staatlichen weiterführenden Schulen noch 59,7 Prozent der Schülerpopulation ausmachen. Dies markiert einen Rückgang von fast zehn Prozent in den letzten zehn Jahren. In London ist es sohr bereits so weit, dass weiße britische Schüler in sämtlichen 32 Stadtbezirken zur Minderheit geworden sind. Sie machen nur noch 49,7 Prozent der Schülerpopulation aus, mancherorts liegt ihr Anteil sogar bei unter zehn Prozent. Dasselbe gilt für die zweitgrößte englische Stadt Birmingham, aber auch für Manchester, Nottingham, Leicester und viele weitere Städte.

Um die demographische und ethnokulturelle Katastrophe perfekt zu machen, machten Geburten autochthoner weißer Briten im vergangenen Jahr nur noch 52,9 Prozent aller Lebendgeburten in England und Wales aus. Dagegen haben rund 41 Prozent der pakistanischen Haushalte und 38 Prozent der bangladeschischen Haushalte drei oder mehr Kinder, bei arabischen und schwarzafrikanischen Familien sieht es ähnlich aus. Addiert man noch den natürlichen Sterbeprozess der weißen Briten über 65 Jahren hinzu, ist schon jetzt absehbar, dass weiße Briten in den nächsten 25 Jahren eine marginalisierte Minderheit sein werden. Diese Entwicklung ist eindeutig und selbst dann nicht mehr zu stoppen, wenn die Zuwanderung sofort auf null reduziert würde. Dies ist jedoch mitnichten der Fall. Sie geht kaum vermindert weiter und verschärft die demographische Entwicklung noch erheblich.

Kaltschnäuzigkeit mit Erobererattitüde

So wanderten innerhalb von zwölf Monaten mehr als 178.000 weiße britische und weiße europäische Einwohner aus, während gleichzeitig 350.000 Nicht-EU-Bürger netto ins Land einwanderten. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf Wahlen. Nicht nur, dass der ausländische Bevölkerungsanteil immer größer wird, die Einheimischen werden es auch kaum noch schaffen, eine Abwendung dieser Katastrophe herbeizuwählen, da sie schlicht nicht mehr die Mehrheit bilden und zudem noch untereinander gespalten sind. Den meisten ist der Dramatik der Lage noch gar nicht bewusst.

Das Schicksal Großbritanniens ist durch diesen Teufelskreis aus Massenmigration mit riesiger Reproduktionsrate, bei gleichzeitigem dramatischem Geburtenrückgang der einheimischen Bevölkerung plus deren Überalterung besiegelt. Es wird schon sehr bald aufhören, als britisch-europäisch und westlich geprägte Nation zu existieren und nur noch ein geographischer Begriff für ein Vielvölkergemisch mit weißer Minderheit sein. Wie die Zustände für diese Minderheit aussehen werden, erklärte ein Mitglied der „Dewsbury Grooming Gang“ einem seiner Opfer unmissverständlich: „Wir sind hier, um alle weißen Mädchen zu ficken und die Regierung zu ficken. Wir sind hier, um uns fortzupflanzen, wir werden die Macht übernehmen.“ Hier wird die eigentliche Agenda, in derber und vulgärer Kaltschnäuzigkeit mit Erobererattitüde, auf den Punkt gebracht. Die Entwicklung ist das Ergebnis einer verbrecherischen und selbstmörderischen Politik, die die Auslöschung Europas und seinen Rückfall in die Barbarei eingeleitet hat – denn in Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Spanien oder Italien droht genau dasselbe Schicksal wie in Großbritannien.