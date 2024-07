Finnland geht konsequent gegen Migrantenansturm vor

Skandinavien wird immer mehr zum Vorbild für den Rest Europas für die wirksame Eindämmung der Massenmigration. Bereits im Herbst hatten sich Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden auf eine rigorose Abschiebepolitik geeinigt. Nun geht Finnland noch einen Schritt weiter, indem es ein so enges Kontrollsystem errichtet, dass nur noch die Einwanderung von Kindern oder Behinderten erlaubt ist. Alle anderen Migranten können ohne Prüfung ihres Aufnahmeantrages abgewiesen und zurückgeschickt werden. Ein Einspruch gegen einen abgelehnten Asylbescheid ist unzulässig.

Dies beschloss das finnische Parlament mit 167 zu 31 Stimmen, das damit auf den von Russland forcierten Ansturm von Migranten an der finnischen Grenze reagierte. Staatspräsident Alexander Stubb muss dem Beschluss noch zustimmen. „Dies ist eine starke Botschaft an Russland und unsere Verbündeten.“ Sein Land werde „auf seine eigene Sicherheit und die Sicherheit der EU-Grenzen achten“, erklärte Ministerpräsident Petteri Orpo. Mit dem neuen Gesetz sind Asylanträge nur noch befristet für ein Jahr und nur in kurzen Zeiträumen und begrenzten Gebieten möglich.

Asylrecht völlig aus der Zeit gefallen

Es soll jeweils für einen Monat in bestimmten Bereichen des Grenzgebiets angewandt werden, wenn die Souveränität und nationale Sicherheit Finnlands als bedroht angesehen werden. In der EU, die die Massenmigration tatenlos geschehen lässt, schreit man natürlich Zeter und Mordio. Auch manche Juristen äußern Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Einstweilen zeigt Finnland damit jedoch, dass es die Zeichen der Zeit erkannt hat. Das geltende Asylrecht ist völlig aus der Zeit gefallen und gänzlich ungeeignet, um auf die Völkerwanderungen aus Afrika und dem Nahen Osten zu reagieren, für die es nie konzipiert war.

Nur wenn hier eine radikale Änderung erfolgt, wird Europa der existenziellen Bedrohung der Massenmigration Herr werden. In den nordischen Ländern hat man das erkannt und konsequente Gegenmaßnamen eingeleitet. Für Länder wie Deutschland, Frankreich, Österreich oder Belgien ist es jedoch wohl längst zu spät, zumal man dort weiterhin die Augen vor dem Problem verschließt. In nicht allzu ferner Zukunft werden Finnland und andere skandinavische Länder sich vermutlich auch noch der Einwanderung der Europäer erwehren müssen, die aus ihren islamisierten Ländern fliehen.