Firmen sollen nach Wetterlage produzieren: Mit Robert Habeck zurück ins vorindustrielle Zeitalter

Immer, wenn man denkt, Robert Habecks politische Phantasie habe endgültig den Gipfelpunkt der Perversion erreicht und es ginge nicht mehr verrückter, beweist er das Gegenteil. Der neueste Plan der seinem Wirtschaftsministerium unterstehenden Bundesnetzagentur sieht allen Ernstes vor, dass Firmen ihre Produktion künftig an Windstärke und Sonnenschein-Dauer ausrichten sollen, also bei viel Sonne und Wind viel und bei schlechterer Wetterlage entsprechend weniger produzieren sollen. Dafür will die Bundesnetzagentur die Stromnetzgebühren entsprechend anpassen und Firmen belohnen oder bestrafen.

Bei Wirtschaftsvertretern löst dieser neuerliche Irrsinn verständlicherweise Entsetzen aus. Wolfgang Große Entrup, der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie, rang gegenüber „Bild“ um höfliche Worte: „Unsere Branche leidet jetzt schon unter hohen Stromkosten. Deshalb müssen auch im neuen System Entlastungen für stromintensive Produktionsprozesse erhalten bleiben. Eine flexible Produktion nach Wetterlage macht technisch und wirtschaftlich nur sehr begrenzt Sinn.“ Christoph Ahlhaus, der Chef des Mittelstandsverbands BVMW, kritisierte: „Wetter-Roulette ist völlig gaga. Maschinen und Anlagen brauchen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr verlässlich und bezahlbar Strom.“ Auch warnte unter anderem der Vorsitzende der Fachvereinigung Chemieparks im Chemieverband (VCI), Christof Günther, vor einer drohenden Verfünffachung der Netzentgelte. Eine Produktion in Deutschland wäre für viele Betriebe dann nicht mehr möglich. Chemieanlagen seien nämlich in der Regel kapitalintensiv und benötigten eine Auslastung von mindestens 80 Prozent, um wirtschaftlich zu sein. Volker Backs, der Geschäftsführer des Aluminium-Konzerns Speira, erklärte: „Unsere Betriebe arbeiten bislang jeden Tag rund um die Uhr, denn nur so bleiben wir mit unseren Stückkosten international wettbewerbsfähig.“ Ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA) erinnerte daran, dass die Strompreisrede in Deutschland schon heute nicht mehr wettbewerbsfähig seien.

Ahnungslos und destruktiv

Die Pläne der Netzagentur drohen den Standort noch unattraktiver zu machen, wird allgemein bange erwartet. Der Wirtschaftsrat der CDU richtete einen Brandbrief an Habeck und Netzagentur-Chef Klaus Müller, in dem vor einem „verheerenden Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland“ gewarnt wird. In keinem anderen Industrieland würden die Unternehmen „mit fluktuierender, unplanbarer Stromversorgung konfrontiert“. Es gehe „um ganze Branchen, die den industriellen Kern und die DNA unseres Wirtschaftsstandortes ausmachen“. Eine Anpassung sei dort entweder technisch unmöglich oder führe zu einer derart schlechten Auslastung des Maschinenparks, dass deutsche Betriebe bereits wegen der hohen Stückkosten im europäischen Wettbewerb hoffnungslos unterlegen wären.

Habecks Wirtschaftsministerium räumte ein, es gäbe solche Überlegungen der Bundesnetzagentur, die zur Diskussion gestellt würden; dies seien jedoch „keine Pläne des Ministers.“ Ob dieser allerdings überhaupt Pläne hat, muss im Lichte seiner bisherigen Einlassungen und der mehrfach unter Beweis gestellten Ahnungslosigkeit Habecks bezweifelt werden. Das Ministerium ergänzte, niemand müsse sich Sorgen wegen Stromengpässen machen, es gehe nur um die Netzentgelte. Auch hier ist also höchste Vorsicht angeraten. Solche Beschwichtigungen glaubt natürlich kein Mensch mehr. Markus Krall brachte die Politik des grünen Vizekanzlers auf den Punkt:

Habeck und seine Zuarbeiter scheinen offenbar fest entschlossen, Deutschland vor ihrem spätestens im nächsten Jahr zu erhoffenden Abgang noch endgültig ins Mittelalter zurück zu katapultieren. Nur so ist zu erklären, wie sich selbst völlig fachfremde Menschen wie Habeck und Co. einen derartigen Wahnsinn ausdenken können, die Wirtschaftsleistung einer Industrienation tatsächlich komplett den Unbilden des Wetters auszuliefern. So etwas ist weltweit einzigartig und keinem Menschen außerhalb der links-grünen Blase mehr vermittelbar. Hier zeigt sich abermals, dass dieses Land sich in den Händen von völlig inkompetenten und verantwortungslosen Hasardeuren befindet, die sogar noch, wie etwa bei der Sprengung abgeschalteter Atomkraftwerke, dafür sorgen, dass eine Nachfolgerregierung, selbst wenn sie es wollte, keine Umkehr mehr vollziehen könnte. Man kann dies nur noch als verbrecherisch bezeichnen.