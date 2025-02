Flammender Appell von Frankfurter Banken und linientreuen Unternehmen, am Sonntag „für Diversität und Vielfalt“ zu stimmen

Überall weltweit herrscht Zeitenwende, kollabiert der woke Wahn und nähert sich die totalitäre Vielfalts- und Diversitätsdoktrin ihrem Ende. Nicht so in Deutschland: Trotzig hakt man sich hier unter und demonstriert in freimütiger Selbstgleichschaltung unverbrüchliche ideologische Treue und Geschlossenheit. Die anstehende Wahl am Sonntag bietet dazu den willkommenen Anlass. Zu den zahllosen Institutionen, die meinen, die Bürger zur Teilnahme an der Bundestagswahl dängen zu müssen, gehören auch die KfW-Bank und zahlreiche andere Frankfurter Unternehmen, darunter unter anderem die ING Bank, die Hessische Landesbank (Helaba), die Deutsche Börse, die Commerzbank oder die Bundesbank.

Unter dem kindisch-anbiedernden Slogan „Demokratie braucht vor allem eins: DICH“, ohne die solche Appelle anscheinend nicht auskommen, heißt es da: „Uns, den Akteuren am Finanzplatz Frankfurt, liegt die Bundestagswahl 2025 am Herzen. Wir sind ein Standort mit fast 300 Finanzdienstleistern inmitten unseres Landes. Vielfalt und Offenheit sind Kern unserer Identität und Unternehmenskulturen“. Gleich zu Beginn gibt’s also wieder das übliche Schönwettergefasel mit substanzlosen Gummibegriffen wie „Vielfalt“ und „Offenheit“ aus dem woken Phrasenkatalog. Weiter wird in dem Aufruf festgestellt, die Zeiten seien „außerordentlich herausfordernd.“ Deutschland habe „konjunkturelle und strukturelle Probleme, für die es Lösungen bedarf, die eine breite gesellschaftliche Akzeptanz finden“. Deshalb sei „diese Bundestagswahl ganz besonders bedeutsam“. Es gehe um Entscheidungen über die Richtung und die Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Landes – auch des Wirtschaftsstandortes Deutschland und um „ein klares Signal für Zukunfts- und Handlungsfähigkeit“.

Von wegen “jede Stimme zählt”…

Jede abgegebene Stimme zähle und leiste ihren Beitrag – „auch für die Sicherung der Akzeptanz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und für ein starkes, tolerantes und weltoffenes Land“, so die narrativstützenden Wohlfühlparolen, mit denen sich die teilnehmenden Körperschaften bei Staat und Einheitsparteienblock lieb Kind machen wollen. Nur wer sich an den Wahlen mit seinem Stimmzettel beteilige, bestimme mit, heißt es außerdem. Genau dies ist jedoch eben gerade nicht der Fall: Die gesellschaftliche Mehrheit, die längst eindeutig eine Mitte-Rechts-Regierung und eine radikale Abkehr vom links-woken Wahn einfordert, wird gnadenlos ignoriert, die Stimmen der AfD, die inzwischen mindestens ein Fünftel der Wähler ausmachen, dürfen sich auf gar keinen Fall in einer Regierungsbeteiligung niederschlagen.

Wer sich an den Wahlen beteiligt, aber die nicht-linke “falsche” Opposition wählt, bestimmt also nicht mit, sondern wird, im Gegenteil, vom Parteienkartell mit allen Mitteln überstimmt. Solche Aufrufe sind somit bestenfalls hohles Geschwätz, die Bezüge auf Vielfalt und Offenheit können auch als Seitenhiebe auf die AfD aufgefasst werden, die man ja als Gegner solcher Konzepte brandmarkt. Es schwingt also die unausgesprochene Aufforderung mit, die einzige Partei nicht zu wählen, die die beklagten Probleme wirklich angehen will und stattdessen denen die Stimme zu geben, die das ganze Chaos verursacht haben. Schon deshalb wäre es besser, solche nervtötenden Aufrufe ganz zu unterlassen, die zudem nichts als Anbiederung und Heuchelei sind.