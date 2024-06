Flesch EM-Notizen (X): Wird uns Nagelsmanns Sturheit den EM-Titel kosten?

Julian Nagelsmanns sture Verbissenheit, die man ihm bereits zu seiner Zeit als Trainer beim FC Bayern vorwarf, begann machte sich schon vor der Europameisterschaft bemerkbar. Aus unerfindlichen Gründen hatte er sich ein paar Wochen vor Turnierbeginn gegen Mats Hummels entschieden. Dass Deutschlands bester Innenverteidiger in der Champions League die Spiele seines Lebens ablieferte und mehrmals zum „Man of the Match“ gekürt würde, interessierte unseren Bundestrainer nicht.

Dabei wäre Hummels eine weitaus bessere Wahl als der formschwache Antonio Rüdiger gewesen, der im Spiel gegen die Schotten ein völlig unnötiges Eigentor schoss, gegen die Ungarn ganz okay spielte, gegen die Schweiz dann wieder schlecht aussah und das 0:1 verschuldete. Und nun ist Rüdiger auch noch angeschlagen und Jonathan Tah gesperrt. Womit wir beim nächsten Punkt wären, der Nagelsmanns Sturheit belegt.

Gruppenzweiter wäre besser gewesen

Warum musste der bereits gelbgesperrte Tah gegen die Schweiz auflaufen? Und wieso wurde er, nachdem er die zweite Gelbe kassierte, nicht schon in der Halbzeit gegen Schlotterbeck ausgewechselt, damit der sich einspielen kann? Und warum spielten wir überhaupt mit der A-Elf? Musste der Gruppensieg sein? Nö. Ganz im Gegenteil.

Sollten wir Dänemark im Achtelfinale schlagen, erwarten uns zwei vorgezogene Finalspiele, erst gegen Spanien, dann gegen Frankreich. Das Geschwätz „Wer Europameister werden will, muss jeden schlagen!“, ist Quatsch. Wären wir Gruppenzweiter geworden, hätten wir es erst im Finale mit Spanien oder Frankreich zu tun bekommen.

Erinnert sich noch jemand an Thomas Müller?

In allen drei Vorrundenspielen wurde der hochtalentierte Offensivspieler Leroy Sané eingewechselt. Was im ersten Spiel Sinn ergab, im zweiten meinethalben auch noch, aber wieso zur Hölle bekam er eine dritte Chance obwohl wir eine Sturmlegende wie Thomas Müller auf der Bank sitzen haben?

Und wozu wurde Müller überhaupt mitgenommen, wenn er kaum Einsatzzeit bekommt? Als Pausenclown wie Podolski bei der EM 2016? Man weiß es nicht. Ich meine: Gerade gegen die Schweiz hätte es ein Kampfschwein wie Müller gebraucht – wenn man denn unbedingt gewinnen will.

Bislang gut gegangen: Das Vabanque-Spiel mit Neuer und Gündoğan

Manuel Neuer fiel vor der EM mit ein paar unerklärlichen Fehlern auf, die man in dieser Häufigkeit in seiner gesamten Karriere noch nicht sah. Dennoch setzte Nagelsmann auf Deutschlands Rekordtorwart, anstatt endlich mal Marc-André ter Stegen eine Chance zu geben. Bislang ging das gut. Fragt sich nur, wie lange noch. Ähnliches gilt für İlkay Gündoğan, den bereits Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick zum Kapitän gemacht hatte – warum auch immer.

Der Mittelfeldspieler, der in seinen jeweiligen Vereinen oft Weltklasseleistungen zeigte, versagte in der Nationalmannschaft meist. Als dann auch noch Toni Kroos zurückgeholt wurde, war für Gündoğan im Grunde kein Platz mehr; schon gar nicht als Kapitän, mit einer Stammplatzgarantie. Doch auch die Sache mit Gündoğan ging gut. In den ersten beiden Spielen zumindest. Ich befürchte nur, dass Nagelsmann sein Glück langsam ausgereizt hat.