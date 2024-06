Fleschs EM-Notizen (I): Warum Ilkay Gündogan doch ziemlich okay ist

Nach der gestrigen Pressekonferenz mit Ilkay Gündogan muss ich zugeben, dass ich mich höchstwahrscheinlich in dem Mann geirrt habe. Der ist ja mit Mesut Özil überhaupt nicht zu vergleichen: Wortgewandt (gleich in mehreren Sprachen), sympathisch, selbstkritisch, humorvoll und sogar äußerst patriotisch, als er gefragt wurde, was es ihm bedeutet, als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im Eröffnungsspiel einer Europameisterschaft daheim aufzulaufen.

„Aber das Foto mit Erdogan damals!“, könnten Zweifler anmerken. Ach, im Gegensatz zu Özil ist Gündogan mit dem Vorfall seinerzeit anständig umgegangen. Außerdem habe ich aus seinem Mund noch nie jammerigen Stuss gehört, im Gegensatz zu Özil ständig. Sicher, er könnte auch in eine Rolle geschlüpft sein; aber das glaube ich nicht. Ich halte den Mann für echt. Was nichts an meiner Enttäuschung ändert, dass er in der Nationalmannschaft meist nicht so gut wie in seinen jeweiligen Vereinen spielt. Aber vielleicht ändert sich das ja schon heute Abend. Falls nicht, gehört er auf die Bank. Auch klar.

Selbstverständlich Deutsche

Und nur nochmal zum Verständnis: Für die Identifikation mit der deutschen Mannschaft halte ich es für wichtig, dass Spieler in der Mehrheit sind, die Müller, Meier oder Schulze heißen. Das bedeutet aber nicht, dass ich einen Gündogan nicht spielen lassen würde, solange er besser als ein Biodeutscher spielt. Bei Spielern mit schwarzer Hautfarbe sehe ich die Sache eh noch einmal ganz anders: Die sind zumeist in Deutschland geboren, habe eine deutsche Mutter, für mich sind das selbstverständlich Deutsche.

Ach, und bei Emre Can sehe ich die Sache auch anders… weil der immer so eine schicke Frisur hat. Wie auch immer: Ich werde meinen sehr kritischen Gündogan-Beitrag von Facebook und Telegram wieder löschen. Auch, wenn dadurch das Foto seiner wunderschönen Frau verloren geht.

Für Ansage! begleitet Blogger und Publizist Oliver Flesch die Fußball-EM mit spitzer Feder.