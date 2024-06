Fleschs EM-Notizen (II): Das (Sommer)märchen von den „fremdenfeindlichen Deutschen“ 

In den meist links tickenden Fußballsendungen, die ich gezwungenermaßen (dazu unten mehr) verfolge, ist die Sorge groß, dass sich das deutsche „Sommermärchen“ der Fußballweltmeisterschaft 2006 nicht wiederholen wird. Mein erster Impuls: Wie soll es sich für Linke wiederholen, wenn deutsche Fahnen, die ja das Symbol des Märchens waren, in linken Kreisen verpönt sind? Doch das nur nebenbei.

Ich konnte mit dem Gerede um das “Sommermärchen” 2006 nie etwas anfangen. Mit keinem der beiden Aspekte, die das Märchen ausgemacht haben sollen. Da wäre einmal das Spielerische. Ernsthaft? Wir spielten durchschnittlich, hatten, wie so oft bei Turnieren, Glück und wurden (dank Oliver Kahn) am Ende Dritter. Wo war das märchenhaft?

Erst fremdenfeindlich, dann weltoffen?

„,Die Welt zu Gast bei Freunden’ – manchmal wird ein Motto wahr!“, titelte die “grüne“ Heinrich-Böll-Stiftung ein paar Jahre nach der WM 2006 auf ihrer Netzseite. Und damit sind wir beim Hauptaspekt des damaligen Sommermärchens: Dass wir Deutschen es geschafft haben, Gäste aus fremden Ländern freundlich aufzunehmen, statt sie direkt zu vergasen – das, meine lieben Leser, wurde uns doch tatsächlich als märchenhaft aufgetischt!

Was wollte man uns damit sagen? Ganz einfach: Vom Juli 1914 bis zum Mai 2006 waren wir Deutschen alle Fremdenfeinde. Was für ein Quatsch! Dazu ein paar Zahlen: Deutschland hat seit den frühen Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts prozentual mehr Fremden eine neue Heimat geschenkt als das Einwanderungsland USA; 2019 stand Deutschland auf Platz drei der Länder mit den meisten Reisenden ins Ausland. Auch sind wir seit Jahrzehnten immer mal wieder Spendenweltmeister; leider landet das Geld oft nicht bei den afrikanischen Kindern mit den aufgeblähten Bäuchen (wobei, gibt’s die eigentlich noch? Ich hoffe doch nicht!), sondern bei irgendwelchen Despoten.

Selbstbewusster Umgang mit der deutschen Identität

Doch dann, im Juni 2006, plötzlich und unerwartet: Die Zeitenwende. Deutschland wird weltoffen! Wie gesagt… was für ein Quatsch. Wir brauchen weder das alte Sommermärchen, das ja, wie gesagt, gar keines war, noch brauchen wir ein neues Sommermärchen. Wir Deutschen brauchen einfach nur einen selbstbewussten Umgang mit unserer Identität. Etwas also, das in jedem gottverdammten Land auf der Welt Normalität ist. Aber das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben.

Übrigens: Im ersten Satz schrieb ich „gezwungenermaßen“, da es kaum noch konservative Fußballsendungen gibt. Der beste Fußball-Podast, den ich kenne, ist leider auch ein stramm linker: „Zeigler & Köster – Der Fußball-Podcast von 11 Freunde“. Was übrigens nicht an dem Langweiler Arnd Zeigler liegt; nein, es ist „11 Freunde“-Chef Philipp Köster, der, was ich zugeben muss, ein geradezu genialer Moderator ist.

Für Ansage! begleitet Blogger und Publizist Oliver Flesch die Fußball-EM mit spitzer Feder. Zum heutigen Beginn erscheinen ausnahmsweise die ersten zwei Folgen unmittelbar nacheinander.