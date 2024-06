Fleschs EM-Notizen (IX): Willkommen im Gruselkabinett – Die EM-Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen

Nach einer schönen, aber auch etwas anstrengenden Geburtstagsparty verbrachte ich den gestrigen Tag im Bett. Dabei ließ ich mich – der EM wegen – von den Öffentlich-Rechtlichen berieseln, was meine Vorurteile gegen dieses aus der Zeit gefallene Zwangskonstrukt bestätigte. Die Nachrichten wirkten wie ein Gruselkabinett. Ich erinnere mich dunkel, dass die in den guten alten Tagen immer mal wieder auch von nett anzusehenden Frauen vorgelesen und/oder moderiert wurden, doch das ist vorbei. Möglicherweise sind’s immer noch dieselben Frauen, nur eben 30 Jahre gealtert und die hochauflösenden Bildschirme von heute geben diesen „Omas gegen rechts“ den Rest.

Das EM-Sportstudio danach wurde von Katrin Müller-Hohenstein moderiert, die zu Beginn ihrer Karriere, vor etwa 20 Jahren, gar nicht sooo schlecht aussah. Heute ist sie 58 und wirkt wie ihr eigener Hippie-Bruder. Um die Diversitätsquote aufrecht zu erhalten, saß da neben dem bewährten Duo Mertesacker/Kramer wieder diese überforderte, blonde Frau, deren Namen ich mir nie merken kann. Und selbstverständlich wurde ein Spiel auch wieder von der unsäglichen Claudia Neumann kommentiert, die der Beleg dafür ist, dass den Verantwortlichen die Meinung ihrer Zuschauer am Arsch vorbei geht.

Wen soll man als erstes scheiße finden?

Doch das war alles noch gar nichts gegen das, was nach den Abendspielen kam – bei Lanz. Gut, gegen das Aussehen von Markus Lanz lässt sich überhaupt nichts sagen, ganz im Gegenteil, das ist dann aber auch das einzig Nette, was ich über seine gestrige Quasselrunde zu berichten weiß. Es ging schon mit der Gästeliste los: Ewald Lienen, früherer Kommunist, Fußballer und Trainer, die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler, die Sportmoderatorin Anna Kraft und der „Journalist“ Hajo Schumacher. Puh, da weiß man ja gar nicht, wen man als erstes scheiße finden soll!

Wobei, die Kraft war noch ganz in Ordnung. Die Frau des großartigen Fußballkommentators Wolff Fuss, der natürlich nicht bei den Öffis, sondern stattdessen bei Magenta kommentiert, erzählte auf eine bewegende Art von ihrer MS-Erkrankung, und hätte es wohl lieber gehabt, wenn wir Sport und Politik mal für vier Wochen, die Laufzeit der Europameisterschaft also, nicht vermischen würden. Das war nun so gar nicht im Sinne des Ex-“Spiegel”-Mannes Schumacher, der sich ernsthaft darüber Gedanken machte, dass sich Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit der EM-Trophäe schmücken könnte, falls Italien gewinnen würde. Es könne sein, so Schuhmacher, dass Italiens Spieler da gar keinen Bock drauf hätten. Genau. So wie sicherlich auch nicht alle deutschen Weltmeister von 2014 „Bock drauf“ hatten, dass sich Angela Merkel mit der Trophäe schmückte.

Am Ende unerträglich

„Politisierte“ Mannschaften wie zum Beispiel Ungarn räumte Schuhmacher keine großen Chancen ein. In wie fern Ungarn politisiert sei, verriet der Trottel nicht. Und jeder Sieg, liebe Leser, jeder Sieg der deutschen Mannschaft wäre ein Sieg für das „gute Deutschland“! Ein Sieg gegen die Rechten, die unsere Nationalmannschaft ablehnen würden, weil sie nicht aus elf Biodeutschen bestünde! Meinte Schuhmacher. Und damit wurde es dann so richtig unerträglich. Die Runde tat so, als ob wir Kritiker der kulturfremden Massenmigration ebendiese aus reiner Fremdenfeindlichkeit ablehnen würden. Dabei habe ich aus unserer Blase noch nie etwas gegen Posipal (Rumänien), Bonhof (Holland), Klose, Podolski, Trochowski (alle Polen), Gomez (Spanien) und so weiter und so fort gehört.

Es war Lanz, der den Irrsinn – von seinen Gästen eher unbemerkt – am Ende noch so einigermaßen einordnete, indem er sinngemäß sagte: Wir erleben aber aber auch schwierige Zeiten; in Bad Oeynhausen wurde gerade erst wieder ein zwanzigjähriger Junge totgeschlagen. Dazu schweigt das “gute Deutschland” der Hajo Schumachers. Logisch.