Fleschs EM-Notizen (V): „Zum Kotzen!“ – Die Berichterstattung über die Europameisterschaft

Mir zumindest brachten die ersten Spiele der Europameisterschaft großen Spaß. Eine Spaßbremse allerdings, das gebe ich gern zu, sind die Medien, die über die EM berichten. Allein schon die unerträglichen und unzähligen Fußballwerbespots in ARD und ZDF, die unsere „Vielfalt“ zum Ausdruck bringen sollen. Vor den Spielen, nach den Spielen, und mittendrin. Exemplarisch dafür steht ein Kopftuchmädchen, das ich bestimmt schon 50 Mal ertragen musste. Da frag ich mich: Was zur Hölle haben verhüllte Mädchen mit der sogenannten „Weltoffenheit“ zu tun? Mit Europa überhaupt? Selbst mein Sohn, dessen Herz eher links schlägt, meinte gestern nach dem gefühlt zehnten Spot hintereinander: „Ist da mal gut jetzt?!“

Ach, und übrigens: Heute kam raus, dass zwei Afghanen ihre fünfzehnjährige Tochter umgebracht haben sollen, weil sie mit ihrem “Lebenswandel“ nicht einverstanden waren. Solche Mädchen sollten wir, wenn überhaupt, stärken – und nicht diejenigen, die sich diesem religiösen Irrsinn anpassen. Und dann erst die vielen Weiber in den Öffentlichen! Ich mein, ich hab nix gegen ein paar heiße Fußballmoderatorinnen, wie wir sie aus Italien oder Spanien kennen, oder hier, Vlada Sinchenko, diese göttliche Ukrainerin (siehe auch obiges Beitragsbild):

Dagegen sehen doch die deutschen Moderatorinnen, Kommentatorinnen und Expertinnen fast ausnahmslos aus wie Dresden ’45. Auch fachlich können die deutschen Damen meist nicht mithalten: Über Kommentatorin Claudia „Leatherface“ Neumann müssen wir uns ja schon lange nicht mehr unterhalten, doch neulich saß da neben den Per Mertesacker und Christoph Kramer eine “Expertin” in der ARD, die im Gegensatz zu den Ex-Profis kaum frei sprechen konnte, immer wieder ablesen musste und dabei auch noch stotterte.

Aber auch die Privaten können furchtbar nerven. Ich schau zum Beispiel gern „Reif ist live“ von BILD-TV, weil ich Marcel Reifs Wortgewandtheit zu schätzen weiß. Nur leider wird die Show aktuell von BILDs Sport-Vize „Carli“ Underberg moderiert…. und es geht schon damit los, dass ein Mann über 40, der sich „Carli“ nennt, unironisch solche Sätze raushat wie „Mit nem 2:0-Sieg wär’n sie back in the Spur“. Doch das ist noch längst nicht alles, was „Carli“ so drauf hat: Als bei der WM in Katar die Regenbogendamenbinde verboten wurde, plädierte der Geheimratseckenhauptmeister allen Ernstes dafür, dass sich die deutschen Spieler nach einem Torerfolg auf den Mund küssen sollten, um ihre Solidarität mit Homosexuellen zu symbolisieren. DAS wäre ja was gewesen für Leute wie Antonio Rüdiger.

So, Freunde, ich muss hier Schluss machen, obwohl ich noch viel zu meckern gehabt hätte, aber das Deutschlandspiel gegen die Ungarn geht ja gleich los und morgen ist ja auch noch ein Tag für weitere EM-Notizen. Apropos, kurzer Nachtrag vorm Spiel: Der Co-Kommentator in der ARD heute muss natürlich auch wieder ein Weib sein! Eine ehemalige Spielerin zwar… aber was hat die mit Männersport zu tun? Nüscht! Genau.