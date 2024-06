Fleschs EM-Notizen (VII): Von Spielermaterial, Menschenmüll und Ben Brechtken

„ZDF-Mann verbietet ,Spielermaterial’ – Zuschauer fassungslos“, titelte der “Focus” am Freitag kryptisch. Mein erster Gedanke dazu war: Was will der Autor mir damit sagen? Eine Kurzrecherche ergab: Per Mertesacker, einer unser Weltmeister von 2014, hatte in einer seiner Analysen fürs ZDF gesagt dass die Spanier einen veränderten Stil hätten, „weil sie auch nicht mehr so das Spielermaterial haben, jetzt nur auf Ballbesitz zu gehen“. Klingt vielleicht ein bisschen hölzern – ist aber sachlich völlig in Ordnung. Nicht so allerdings für Jochen Breyer: Der ZDF-Moderator blickte Mertesacker (und Christoph Kramer als weiteren Experten) oberlehrerhaft an und sagte: „Spielermaterial, weil ihr beide den Begriff öfter verwendet… ich weiß, das wird bei einigen Fans zu Hause kritisch gesehen, weil Menschen kein Material sind. Vielleicht sagen wir einfach in Zukunft Kader oder das Spielerpotenzial.“

Bitte, was? Also erst einmal glaube ich Breyer nicht, dass sich wirklich „einige Fans“ über das Wort „Spielermaterial“ beschwert haben. Und zweitens, falls doch, dann wäre die einzige richtige Reaktion gewesen, diesen Leuten zu raten, sich dringend Hilfe zu suchen. Doch Breyer, der vor allem durch seine Durchschnittlichkeit besticht, gab – falls er nicht log, wovon ich ausgehe – lieber klein bei. Erfreulicherweise kassierte er dafür auf Twitter/X einen zünftigen Scheißsturm, sodass er sich genötigt sah, sich zu erklären: „Leute, ganz kurz zum Wort des Tages Spielermaterial. Niemand hat irgendjemandem was verboten. Ich habe nur das kritische Feedback, das bei dem Begriff oft kommt, an unsere Runde, weitergegeben. Wir reden vor der Kamera so offen wie hinter der Kamera, das ist unser Prinzip.“

Unwichtige Trottel

Der Publizist Ben Brechtken von “Nius”antwortete: „Clownsendung, und sowas muss man zwangsfinanzieren.“ Das war jetzt nicht Bens originellster Tweet, aber inhaltlich natürlich völlig richtig. Das meinen zumindest die Leser dieses Portals, das meine ich; aber der linke „Menschenmüll“, der durch Bens oft kluge Tweets seit Jahren getriggert wird, sieht die Sache anders. Ich habe hier übrigens bewusst, „Menschenmüll“ geschrieben, um mal ein Wort in den Ring zu schmeißen, über das man tatsächlich streiten kann. Ganz im Gegensatz zu „Spielermaterial.“

Da antwortet etwa ein „Bingo Bernd“ (mit Europaflagge hinterm Username) unserem Ben: „Richtig gute Sendung. Macht so viel Spaß ZDF zu gucken. Du bist so ein trauriger Clown der alles haten muss. Zum Glück muss ich deinen geistigen Müll nicht finanzieren.“ Und ein „Paragon Panda“ stammelt: „Wir müssen euer Nazi Magazin doch auch finanzieren bzw schlimmer noch ertragen.“ Aha. Wenn der Trottel nicht so unwichtig wäre, würde ich ihn gern fragen, inwiefern Leute wie er “Nius” finanzieren. Noch düsterer wird’s dann bei „dudederseinzeuchmacht“: „Irgendwann hast du auch noch Sex, Ben. Wahrscheinlich zwar nur gegen Bezahlung, aber gut“. Gefolgt von drei Tränenlach-Smileys.

Maulhelden auf Twitter

Auf diesem Niveau, und nur auf diesen Niveau oder noch darunter, bewegen sich die Antworten auf Bens Tweet. Was auffällt: Es sind immer die Lahmen und die Fußkranken, die gegen Jungs wie ihn hetzen. Leute, die ihren Namen nicht nennen, die sich nicht zeigen (und falls doch mal, die dann aussehen wie Dresden ’45, die von Rechtschreibung und Grammatik nichts verstehen, die sich lässig vorkommen, wenn sie aus der Anonymität heraus „Heul doch!“ schreiben, die glauben, witzige Tweets schreiben zu können, sich ihrer Sache dabei aber doch nicht so sicher sind, deshalb gern noch ein paar Tränen lachende Emojis ans Ende setzen. Es sind Leute, denen im wahren Leben niemand zuhört, mit denen keinen spielen will, deshalb folgen ihnen in der Regel auch nur durchschnittlich dreißig andere arme Irre.

Ach, und übrigens: Etwa 80 Prozent der Deutschen lehnen das Gendern ab. Interessiert viele Mitarbeiter der Öffis aber nicht. Will sagen: Um das, was die Zuschauer wollen, geht es bei ARD und ZDF schon lange nicht mehr.