Fleschs EM-Notizen (VIII): Er hat erneut „Spielmaterial“ gesagt! Wir begrüßen Christoph Kramer im publizistischen Widerstand

Obwohl der hauptberufliche Sprachpolizist und Hobby-Moderator Jochen Breyer das Wort „Spielermaterial“ auf die schwarze Liste der verbotenen Worte setzte – direkt zwischen „Neger“ und „Zigeuner“ – nutzte es nun der Weltmeister und Fernsehexperte Christoph Kramer abermals. Bewusst und mit Genuss. Reminder: Sportmoderator Breyer hatte im Vorbericht zum Spiel Spanien gegen Italien am Donnerstag behauptet, es hätten sich „einige Zuschauer“ über das Wort „Spielermaterial“ beschwert, dieses würde „zu Hause kritisch gesehen“.

Per Mertesacker und Christoph Kramer, die an der Seite Breyers die Experten gaben, sollten daher in Zukunft lieber „Spielerpotenzial“ (was etwas völlig anderes meint) oder „Kader“ statt „Spielermaterial“ sagen. Die beiden Weltmeister von 2014 trauten ihren Ohren nicht, quittierten Breyers Ansage dann jedoch kopfschüttelnd mit einem leicht ungläubigen „Okay“. Im Netz fanden die meisten Nutzer Breyers Ansage allerdings gar nicht so okay (wie ich berichtete).

Leicht irritiert

Und auch bei Christoph Kramer scheint Breyer keinen nachthaltigen Eindruck hinterlassen zu haben. “Apollo News” schreibt: “Augenscheinlich sehr bewusst verwendete Kramer gleich in der nächsten Sendung den Begriff ‘Spielermaterial’ nun erneut – am Samstagabend vor der Partie Belgien gegen Rumänien.” Kramer sagte da mit leicht ironischem Tonfall: “Jetzt haben die Portugiesen nicht mit Fünfer-, sondern Viererkette gespielt, das ändert alles, von den Winkeln, vom Spielermaterial – es ändert alles, ob du mit fünf oder mit vier spielst.“ Statt Breyer moderierte diesmal allerdings Katrin Müller-Hohenstein, die zwar leicht irritiert wirkte, aber erfreulicherweise den Mund hielt.

Und sonst so? Am heutigen Sonntagabend, 21 Uhr, bestreiten wir unser letztes Vorrundenspiel, bevor es ins Achtelfinale geht. Eigentlich sollte wir die Schweiz locker schlagen, doch die Erfahrung aus den meisten Turnieren lehrt uns, dass wir in der Vorrunde gern mal ein Spiel vergeigen. Dennoch tippe ich auf ein 4:2.