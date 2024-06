Fleschs EM-Notizen (XII): Die wahre Geschichte hinter Deutschlands 2:0 gegen Dänemark

Die eigentliche Story hinter dem gestrigen 2:0-Sieg gegen Dänemark ist schnell erzählt: Es war ein gutes Spiel, in dem Deutschland eine passable Leistung gezeigt hat. Eine Leistung allerdings, die gegen Spanien im Viertelfinale voraussichtlich nicht reichen wird. “Bild” und “Kicker”, immer noch die wichtigsten Medien im deutschen Ballsport, beurteilten das Spiel weitaus positiver als ich. “Bild” gab allen deutschen Spielern passable Noten, außer Sané und Gündogan, die immerhin noch eine 3 bekamen. Der Kicker benotete ähnlich großzügig.

Das ist normal. Solange es noch so einigermaßen läuft, will man es sich mit der Nationalmannschaft nicht verderben, schließlich sieht man sich beinahe täglich im EM-Quartier, trinkt auch mal einen Kaffee zusammen. Richtig ist, die meisten Spieler kickten auch gut, Rüdiger und Schlotterbeck sogar sehr gut, aber es gab eben auch Ausfälle, an denen dringend gearbeitet werden muss, wenn wir ins Finale kommen wollen.

Ausfall 1: Mittelstürmer Kai Havertz

Havertz ist das Sorgenkind der Nationalmannschaft. Vier Einsätze, kein Tor aus dem Spiel heraus. (Dafür zwei Tore vom Elfmeterpunkt.) Das ist zu wenig für einen Mittelstürmer. Viel zu wenig.

Gegen Mannschaften wie Dänemark kann man sich einen Chancentod wie eben Havertz noch so einigermaßen leisten, aber bereits gegen Spanien könnte sich seine Blindheit vor dem Tor rächen.

Ausfall 2: Außenstürmer Leroy Sané

Was Sané angeht, hier eine kluge Kritik aus der “Stuttgarter Zeitung”, die im Gegensatz zum Kicker und der “Bild” nicht zu schleimen braucht, da sie nicht so eng vernetzt ist:

“Leroy Sané (Note 4,5): ‘Stand überraschend in der Startelf. Der Außenstürmer sollte mit Läufen in die Tiefe und seiner Schnelligkeit Räume schaffen. Leroy Sanés Aktionen verliefen zunächst aber unglücklich. Nach der Pause tauchte der Münchner fast vollends ab. Kein gutes Spiel von ihm.’

Völlig richtig. Sané verschleppte das Tempo, dribbelte sich ständig fest, spielte gern mal Standfußball (wie einst Günter Netzer, nur nicht so genial), Körpersprache, wie so oft, unterirdisch. Dafür kämpfte er, half auch in der Defensive aus, aber es reicht im Moment einfach nicht.

Ausfall 3: Mittelfeldmann Ilkay Gündogan

Gegen die Schotten noch überraschend geglänzt, gegen Ungarn auch ganz gut gespielt, ist Gündogan seit zwei Spielen wieder in seinem alten Nationalmannschaftstrott.

Es ist eh schon sehr eng im deutschen Mittelfeld und – man muss es so hart sagen – in seiner aktuellen Form stört Gündogan dort nur.

Ausfall 4: Bundestrainer Julian Nagelsmann

Nagelsmann bekam die “Bild”-Note 2 (der “Kicker” vergibt keine Noten). Von mir bekommt er eine 5. Obwohl Füllkrug nach seinen Joker-Toren endlich einen Einsatz in der Startelf verdient gehabt hätte, hielt Wahnsinnsmann bekanntlich erneut an Havertz fest. Auch Sané bekam, wie bereits erwähnt, einen Einsatz in der Startelf. Warum eigentlich? Dafür, dass er in den ersten drei Spielen versagt hat? Und wieso wurde er zur Halbzeit nicht ausgewechselt?

Nagelsmanns Auftritt nach dem Spiel war dann auch eher peinlich. Anstatt zuzugeben, dass wir mächtig Glück hatten – das knappe Abseitstor der Dänen, der geschenkte Elfer –, antwortete er auf die Frage nach dem Video-Assistenten nur: „Der VAR hat das Spiel fairer gemacht.“

Fazit, nach alledem: Um Spanien zu schlagen, müssen wir uns deutlich steigern.

Wollte Rüdiger wirklich Menschen töten?

Abseits des Platzes passierte noch dies: Ein Interview, das Antonio Rüdiger gestern Abend gab, wird ihm nun vorgehalten. Ein Nutzer schrieb: „Der Psycho redet vom ‘Töten’!“ Ich sehe das weitaus lockerer: Rüdiger ist eben nicht so wortgewandt wie Richard David Precht oder so; da kann einem so eine Formulierung direkt nach dem Spiel schon mal rausrutschen.

Fakt ist: Rüdiger war gestern Deutschlands bester Spieler Er hat genau die deutschen Tugenden gezeigt, die wir älteren Jungs bei Karlheinz Förster, Hans-Peter Briegel oder Jürgen Kohler so gefeiert haben. Dazu schlägt er 40-Meter-Pässe direkt auf den Fuß seines Mitspielers, eine Fähigkeit, die besagte Klopper nicht draufhatten. Kurz: Wenn Rüdiger gut spielt, so wie gestern endlich mal, ist er eine tödliche Waffe, die den Unterschied ausmachen kann.