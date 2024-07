Fleschs EM-Notizen (XIII): Das Turnier aus der Sicht eines Fußballromantikers

Bin ich überhaupt ein Fußballromantiker? Eigentlich nicht. Für Regeländerungen, die den Ballsport verbessern, bin ich immer zu haben. Ich würd eine Nettospielzeit wie im American Football einführen, um diesem ewigen Zeitgeschinde den Garaus zu machen; natürlich die Tore in Höhe und Breite vergrößern. Als die Maße im 19. Jahrhundert festgesetzt wurden, waren die Torwarte ja nur 1,20 groß, heute fast drei Meter. Vorteil: Es würden viel mehr Tore fallen! Und Tore sind ja bekanntlich das Salz… und so weiter, und so fort. Für Fouls, die eine hundertprozentige Torchance verhindern, würde ich auch außerhalb des Strafraumes einen Elfer geben; stattdessen nur einen indirekten Freistoß für ein Foul oder ein Handspiel im Strafraum, wenn die Aktion vorab nicht mit ziemlicher Sicherheit zu einem Tor führen würde.

Dieses in Mode gekommene ständige Geklammere und am Trikotgeziehe vor Eckbällen würde es in meiner Fußball-Diktatur auch nicht mehr geben, direkt gelb, beim zweiten Mal rot; und die gute alte Ausländerbeschränkung würd ich auch wieder einführen (allerdings nicht ganz so hart wie früher), für eine bessere Identifikation mit den Spielern und mehr Chancengleichheit auf europäischer Ebene (dann würde England in der Champions League so dermaßen abkacken… hach, wäre das ein Spaß!).

Wo bleibt die Reform der Abseitsregel?

Wie ich auf das Thema komme? Nun, über den Sieg gegen Dänemark konnte ich mich nicht so sehr freuen, wie ich mich gern getan hätte. Womit wir bei der Fußballromantik wären. Es gab bekanntlich eine Zeit vor dem Video-Assistenten (VAR), und in dieser Zeit hätte das Abseitstor der Dänen gezählt und wir hätten keinen Handelfmeter bekommen. Diese Tatsachen animierten mich zu einem Facebook-Beitrag, dessen Inhalt ich nachträglich wiedergebe:

Übrigens: Die Abseitsregel ist m. E. dank des Video-Assistenten unerträglich geworden. Fingerkuppe, Fußspitze, das kann’s doch nun wirklich nicht sein! Wir sollten ENDLICH Arsène Wengers Vorschlag umsetzen: „Abseits soll ein Spieler in Zukunft erst dann sein, wenn der ganze Körper näher am Tor ist als der vorletzte Gegenspieler.“ Die Handregel gefällt mir auch nicht. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte Dänemarks Tor gezählt und es hätte auch keinen Elfer für uns gegeben (gewonnen hätten wir trotzdem). Das Blocken mit dem Schupser von Kimmich war für mich dagegen ein selten dämliches und klares Foul.

Der Beitrag kam für meine Verhältnisse erstaunlich gut an. Fast 700 Menschen stimmten mir zu. Ich hoffe wirklich sehr, dass die Abseitsregel schnellstmöglich reformiert wird, nicht nur, weil auch dann weitaus mehr Tore fallen würden, es geht mir da auch um meinen Gerechtigkeitssinn. Ein Schlauberger, mit dem ich über Arsène Wengers Vorschlag diskutierte, meinte, es würde sich nichts ändern, weil auch wenn Abseits erst nach einem ganzen Körperumfang gilt, könne es auf eine Fingerkuppe oder eine Fußspitze ankommen. Letzteres ist zwar richtig, dennoch ist der Einwand unsinnig.

Neumanns Dilettantismus – vom Gebührenzahler finanziert

Ach, und wir wir gerade bei erfolgreichen Facebook-Beiträgen sind: Der nachfolgende, eher durchschnittliche Text über Claudia Neumann bekam bereits fast 1.500 Daumen nach oben:

Das ZDF lässt Neumann allen Ernstes beinahe jedes zweite Spiel moderieren. Im Moment das England-Spiel. So nach dem Motto, je schärfer die Kritik, desto mehr Spiele darf sie versauen. Was der Gebührenzahler davon hält, der Neumanns Dilettantismus finanziert, egal. Aber gut, Hauptsächlich ärgere ich mich über mich selbst, weil ich nicht von Beginn an MagentaTV für die EM abonniert habe. Dort moderiert der großartige Wolf Fuss ganz ohne „Expertinnen“, die irgendwann mal vor 150 Zuschauern in der Frauenbundesliga gespielt habe.

Dass der Post so gut ankam, lag aber vielleicht auch mit an dem schmeichelhaften Foto Neumanns: