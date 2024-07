Fleschs EM-Notizen XV: Warum Merih Demiral, der den „Wolfsgruß“ zeigte, nicht gesperrt werden sollte

Wer mich und meine freiheitliche Einstellung kennt, der weiß, dass ich Faschisten ablehne, ganz egal, ob sie von links oder von rechts aus agieren, und der weiß auch, dass das türkische jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsvolk ist. Dennoch möchte ich nicht, dass Merih Demiral fürs Viertelfinale gesperrt wird, weil er nach dem Sieg gegen Österreich den sogenannten „Wolfsgruß“ zeigte. Der Grund ist simpel: Wir können uns gern drauf einigen, Sport und Politik zu trennen. Von mir aus sogar sehr gern. Aber eben auch nur, wenn das für jede politische Richtung gilt. Dann kann es eben auch nicht sein, dass die „linksgrünversifften“ (um Akif Pirinçcis herrliche Wortkreation mal wieder in Mode zu bringen) Medien Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick feiern, weil der bei der der EM ein „starkes politisches Zeichen gesetzt hat“.

Rangnick hatte im ORF gesagt: „Gerade die Geschichte unserer beiden Länder, Österreich und Deutschland, in den letzten 100 Jahren sollte uns eigentlich Lehre genug sein. Wenn man nach diesen 100 Jahren immer noch nicht verstanden hat, was uns regelmäßig ins Verderben und wirklich zu den schlimmsten Verwerfungen geführt hat, die man sich nur vorstellen kann, dem kann man wirklich nicht helfen.“ Geht’s noch?! Hat der Trottel da eben tatsächlich die AfD und die FPÖ mit dem NS-Regime verglichen? Ja, hat er. Und Rangnick legte nochmal nach: „Gerade auf dem rechten Auge müssen wir sehr wachsam sein und aufpassen. Die Entwicklungen, die gerade in beiden Ländern diesbezüglich stattfinden, kann man nicht wirklich gutheißen.“ Ansichtssache.

Gleiches Recht für alle!

Nun könnte man einwenden: “Aber der Demiral hat doch einen faschistischen Gruß gezeigt, so etwas müssen wir doch als ganze Gesellschaft ablehnen!“. Meinetwegen. aber dann müssen wir Rangnicks linksfaschistischen Nonsens ebenfalls als ganze Gesellschaft ablehnen. Und da wir das nicht tun … Dazu kommt: Merih Demiral sagte nach dem Spiel: „Wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun. Wir sind alle Türken, ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein und das ist der Sinn dieser Geste.“ Es würde keine versteckte Botschaft dahinter stecken, meinte der Mann, der gegen Österreich zwei Tore schoss und zum „Man of the Match“ gekürt wurde. Er setzte sogar noch einen drauf: „Es wird hoffentlich noch mehr Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen!“

Ach, und Übrigens: Auch nach dem Spiel zitierte Demiral den türkischen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk mit den Worten „Ne mutlu Türküm Diyene“ („Glücklich ist, wer sich Türke nennt“). Und Atatürk, dieser tapfere Kämpfer gegen die todesverliebte Wüstenreligion, steht bei vernünftigen Menschen ja nun wirklich nicht unter Faschismusverdacht.

Erdogans Sturm auf Berlin

Dummland muss natürlich wieder eine große Sache draus machen. Anstatt den Fall der Europäische Fußball-Union (UEFA) zu überlassen, hat das Auswärtige Amt den türkischen Botschafter „einbestellt“. Was als ein sehr scharfes diplomatisches Mittel gilt. Zugegebenermaßen erst ,nachdem die Türkei den deutschen Botschafter in Ankara einbestellte, aber man muss ja nicht gleich bei jedem Scheiß mitmischen.

Ich wünsche mir selbstverständlich, dass unsere holländischen Nachbarn die Türken am Samstag aus der Europameisterschaft schießen. Aber mit sportlichen Mitteln. Nicht, weil einer der stärksten türkischen Spieler gesperrt wurde. Am Samstag wird übrigens auch Präsident Recep Tayyip Erdogan in die zweitgrößte türkische Stadt der Welt reisen, um seine Mannschaft anzufeuern. Ob die mit Demiral spielen darf, ist unklar. Die UEFA hat ein Untersuchungsverfahren eingeleitet. Wenn ich wetten müsste, würd ich tippen: Demiral wird gegen Holland nicht auf dem Platz stehen.