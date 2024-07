Fleschs EM-Notizen (XVI): Geht’s heut Abend mit breiter Brust ins Halbfinale? Am liebsten ja!

Aus Mangel an konservativen Alternativen hab ich mir heute Morgen auf YouTube das „Themenfrühstück“ der linksgrünversifften “11 Freunde”-Redaktion angehört. Das ging mit der antideutschen Sportjournalistin Mia Guethe gleich schlecht los: „Ich bin sehr gespannt, was Deutschland Spanien entgegenzusetzen hat. Denn man hat im Vorfeld viel gehört, dass Deutschland überhaupt keine Chance hat, dass Spanien sie überrollen wird, und das Spanien aktuell der Favorit in absolut jeder Hinsicht ist. Was ich auch unterschreiben würde, ich aber trotzdem glaube, dass Deutschland zumindest nicht mit 0:6 untergehen wird. Ich find’s schon krass, dass es niemanden gibt, der sagt, ich glaub, sie machen’s, ich hab bislang von niemandem gehört, der glaubt, dass Deutschland gewinnt…“

Das defätistische Gestammel war dann selbst ihrem Kollegen Felix Nussdorfer, selbst jetzt nicht unbedingt ein glühender Patriot, zu blöd: „Dann hörst du es jetzt von mir: Deutschland gewinnt!“ Bam!

Zuversicht und Siegesgewissheit

Ich dagegen persönlich bin mir immer noch unsicher, da unsere Nationalmannschaft nach all den Jahren des Scheiterns schwer einzuschätzen ist. Am Selbstbewusstsein mangelt es uns zumindest nicht. Julian Nagelsmann soll nach dem Achtelfinal-Sieg gegen Dänemark (2:0) zu seinen Spielern gesagt haben: „Wir sind stark und zeigen den Spaniern, wer die Heim-EM hat!“ Am Donnerstagabend erklärte der Bundestrainer auf der DFB-Pressekonferenz: „Es ist ein Viertelfinale, wir wollen das gewinnen. Wir wollen Europameister werden. Die Vorbereitung ist abgeschlossen, es gibt noch ein paar Einzelgespräche morgen, wer beginnt, wer nicht. Wir hatten viele Video-Sitzungen. Wir sind gut präpariert und guter Dinge, dass wir ein gutes Spiel machen werden.“ Und auch Toni Kroos zeigte sich siegessicher: „Wir werden gewinnen.“

Ich habe ja vorgestern an dieser Stelle 12 Gründe genannt, warum wir Spanien heute Abend um 18 Uhr (live in der ARD und bei “MagentaTV“) schlagen werden, gebe aber gern zu, dass keiner dieser Gründe so ein richtiger Spielveränderer war.

Wer darf mitspielen?

Vor dem Spiel gegen Dänemark lag ich ja mit meiner Vorhersage, Füllkrug würde für Havertz spielen, ziemlich daneben; ich hatte mich dabei auf die Reporter von “Bild” verlassen, die ansonsten immer sehr nah dran sind. Als Füllkrug dann tatsächlich für Havertz eingewechselt wurde, konnte er nicht für sich werben, da er keine einzige Flanke bekam. So kann ein Strafraumstürmer wie er natürlich nicht funktionieren. Laut “Bild” setzt Nagelsmann wohl auf unsere Dänemark-Elf. Heißt: Mit Raum statt Mittelstädt (gut!) und auf Sané statt Wirtz (schlecht, denn Sané war bislang in jedem Spiel außer Form!), und auf den nach seiner Sperre zurückgekehrten Tah statt auf Schlotterbeck (sehr schlecht, denn Schlotterbeck ist defensiv ähnlich stark wie Tah, dafür in der Offensive weitaus stärker!).

Ilkay Gündogan empfiehlt, von Real Madrid zu lernen, um Spanien zu schlagen. Bei “Magenta” sagte er: „Man muss sich die Freiheit nehmen, auch mal dem Gegner den Ball zu überlassen und nicht in Panik zu geraten. Die haben so eine Erfahrung und Coolness. Selbst wenn sie mal mit zehn Mann am eigenen Sechzehner oder in der eigenen Hälfte verteidigen müssen, machen sie das, warten geduldig auf ihren Augenblick. Und wenn sie den Ball bekommen, nutzen sie es gnadenlos aus.“ Deutschlands Kapitän weiter: „Deshalb sind wir so froh, Spieler wie Toni Kroos oder Antonio Rüdiger zu haben, die diese extreme Erfahrung mitbringen. Nicht zu früh verzweifeln oder ungeduldig werden, ist extrem wichtig.“ Da liegt der Spieler vom FC Barcelona wohl richtig. Dennoch bleibe ich dabei: Ich habe keine Ahnung, wer sich heute Abend fürs Halbfinale qualifizieren wird… hoffe aber natürlich, dass wir es sein werden!