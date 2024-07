Fleschs EM-Notizen (XVII): Wie wir locker ins Finale hätten kommen können

Da isser wieder! Ich brauchte ein paar Tage, um unser EM-Aus zu verdauen. Am Ärgerlichsten: Es wäre nicht nötig gewesen. Was nötig gewesen wäre, um locker wenigstens und erst einmal ins Finale zu kommen, verrate ich Euch in meiner heutigen und vorletzten Europameisterschaftskolumne.

Wenn sich Profispieler über Erfolg im Ballsport unterhalten, kommt irgendwann zwangsläufig der Spruch: „Du musst auch mal ein Drecksack sein!“ Zum Beispiel, sich eine zweite gelbe Karte abzuholen, um in einem unwichtigen Spiel gesperrt zu sein, und nicht in einem wichtigen. Oder eben, um aufs Thema der aktuellen EM zu kommen, gegen die Schweiz zu verlieren, damit wir Spanien, der einzigen Mannschaft, die uns gefährlich werden konnte, erst im Finale begegnen!

Sei ein Drecksack!

Ich hab die Leute nicht begriffen, die sich über Füllkrugs Ausgleichstreffer gegen die Schweiz gefreut haben. Und erst das Gelaber, es sei wichtig, “ungeschlagen durch die Vorrunde” gekommen zu sein. Schwachsinn! Was uns das gebracht hat, sehen wir ja jetzt. Zumal: Hätten wir absichtlich verloren, hätte es sich auch nicht wie eine Niederlage angefühlt.

Noch dümmer: „Wer Europameister werden will, muss jeden schlagen!“ Oh, wie oft habe ich diesen Deppensatz gehört. Selbst von klugen Leuten. Nochmal: Ein Turnier ist eben kein Ligabetrieb, in dem jeder gegen jeden spielen muss (und selbst in der Liga muss man nicht gegen jeden Verein gewinnen, um Meister zu werden). Kein Mensch erinnert sich später, wie man den Titel geholt hat – nur dass man ihn geholt hat. Und dass man bei dieser EM eben nicht jeden schlagen muss, noch nicht einmal gefühlt, sehen wir ja an England: Das Mutterland des Fußballs hat sich in jedem Spiel bis auf die Knochen blamiert. Selbst der Sieg im Halbfinale gegen die Niederlande war ein Offenbarungseid für eine Mannschaft mit einem Kaderwert von 1,79 Milliarden Euro.

Sei ein guter Trainer!

Mir ist der Hype um Julian Nagelsmann völlig unverständlich. Schon beim FC Bayern war er für seine taktischen Irrfahrten berüchtigt. Dreierkette, Viererkette, ja was denn nun? Oder dass er im kriegsentscheidenden Spiel gegen Leverkusen ausgerechnet Erfolgsgarant Kingsley Coman auf der Bank schmoren ließ. Direkt danach flog er dann auch.

Bei der EM pflasterten ebenfalls Fehler Julians Weg. Immer wieder auf einen formschwachen, da verletzten Sané zu setzen – irre! Gegen Spanien den Durchschnittsspieler Emre Cam für den wunderbar eingespielten Andrich zu bringen – Wahnsinn! Und wenn wir noch weiter zurückgehen: Mats Hummels, Deutschlands besten Innenverteidiger, zu Hause zu lassen – Hallo?!

Bring den richtigen Innenverteidiger!

Ja, ich weiß, ich habe an dieser Stelle unseren Innenverteidiger Antonio Rüdiger gefeiert, nach dem Spiel gegen Dänemark vor allem. Zur Wahrheit gehört aber auch: Toni hat insgesamt drei Gegentore zu verantworten! Dabei haben wir nur vier Treffer kassiert. Es gibt Leute, die sagen, in der 119. Minute – im Spiel gegen Spanien – wäre Hummels genauso platt gewesen. Mag sein. Nagelsmann hätte ihn ja vorher auswechseln können; gegen einen dann noch fitten Rüdiger beispielsweise.

Des Weiteren hätte ich gegen Spanien den überragenden Schlotterbeck spielen lassen, weil der im Wegansatz zu Tah auch offensiv ein Bringer ist…

Hab auch mal ein bisschen Glück!

Das Glück, das Länder wie England und Frankreich im Dutzend billiger hatten, blieb uns verwehrt. Der glückliche Elfer gegen Dänemark zählt da für mich nicht, da wir das Spiel eh gewonnen hätten. Und dass Toni Kroos gegen Spanien keine gelbrote Karte bekam? Ebenfalls irrelevant. Hätte er eine Gelbe bekommen, hätte es das Foul danach nicht gegeben.

Und dass wir den Handelfmeter nicht bekommen haben, der das Spiel gegen Spanien mit ziemlicher Sicherheit entschieden hätte: Tja, viel mehr Pech kannste kaum haben. Sehr viel Konjunktiv diesmal, ich weiß. Musste aber mal raus.