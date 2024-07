Fleschs EM-Notizen (XVIII): Eine der langweiligen Europameisterschaften aller Zeiten hat ihren verdienten Sieger

Hach, was hatte ich mich auf diese Europameisterschaft gefreut, nach all den Enttäuschungen bei all den Turnieren seit der Weltmeisterschaft 2018 in Russland! Es wurde wieder nichts. Sicher, eine Steigerung zur letzten WM in Katar war zu spüren, und wenn Nagelsmann ein besserer Trainer gewesen wäre, hätten wir ins Finale kommen, es vielleicht sogar gewinnen können. Aber dieser Glaube macht die ganze Sache ja nur noch ärgerlicher.

Was Nagelsmann angeht, bin ich mit Marcel Reif, den ich ansonsten außerordentlich schätze, uneins. Der frühere ZDF-Kommentator meint, Nagelsmann hätte „sehr vieles richtig gemacht“. Was ja auch sein kann; aber er hat eben auch kriegsentscheidende Dinge falsch gemacht. Und sonst so? Machen wir uns nichts vor: Das spielerische Niveau der EM war indiskutabel. England, Frankreich, Italien, allesamt eine Schande für den Ballsport. Von den großen Mannschaften konnte einzig EM-Sieger Spanien überzeugen. Möglicherweise sind die Spieler nach einer langen Saison mit bis zu 60 Pflichtspielen ausgelaugt, keine Ahnung. Soll es so sein, wäre es sinnvoll die Turniere in Zukunft vor und nicht nach einer Saison zu veranstalten.

Die Vorfreude auf die Liga ist dahin

Und nun so? Ach, ich würde gerne sagen, dass ich mich auf den Start der Bundesliga freuen würde, ja mehr noch, ihn – so wie damals – kaum abwarten könnte. Aber ich bin ein Hamburger Jung, und als Anhänger des HSV wurde mir die Freude am Vereinsfußball in den letzten 15 Jahren systematisch abtrainiert. Ein Aufstieg in die erste Liga wäre für mich auch in diesem Jahr selbstverständlich nichts, worüber ich mich freuen würde. Als Kind der Zebec/Happel-Generation wird mir der Hamburger Sport-Verein erst wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn wir in der ersten Liga mindestens auf Platz 5 stehen.

Von daher freue ich mich jetzt schon mehr auf die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als auf den Start der Zweiten Bundesliga in gut zwei Wochen.

ENDE