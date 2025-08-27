Fleschs Lieblings-Dokus (I): Was früher Stevenson „Schatzinsel“ war, ist heute „Die legendäre Kokain-Insel“

Keine Ahnung, ob es wirklich das Leben ist, das die spannendsten Geschichten schreibt. Was ich weiß: Inzwischen, mit über 50, kommt es mir so vor. Das liegt einerseits daran, dass ich mich von Filmemachern nicht mehr so einfach in den Wald locken lasse, also in dem Sinne, dass Filme, die mich wirklich berühren, rar geworden. Anderseits haben so viele Dokumentationen inzwischen Spielfilmqualität, deshalb hat es Hollywood bei mir schwerer und schwerer. Von daher freut es mich, dass ich euch fortan meine Lieblingsdokus hier auf Ansage! in einer losen Reihe vorstellen darf.

Beginnen möchte ich mit einer Netflix-Dokumentation aus dem Jahr 2018, die da heißt: „Die legendäre Kokain-Insel“ (im Original: “The Legend of Cocaine Island”); für mich ein Meisterwerk des True-Crime-Genres. Mit einer Laufzeit von 83 Minuten entführt der Film die Zuschauer in eine skurrile, humorvolle und zugleich spannende Geschichte, die so absurd klingt, dass sie nur wahr sein kann. Die Dokumentation kombiniert Elemente eines Abenteuerfilms mit einer Prise Komödie und einem Hauch von Tragik, was sie zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Sie erzählt die Geschichte eines Mannes, der von einem vergrabenen Drogenschatz träumt, und liefert dabei eine mitreißende Mischung aus Unterhaltung, menschlicher Tiefe und gesellschaftlicher Reflexion.

Die Handlung: Ein moderner Schatzsucher in der Karibik

Die Dokumentation folgt Rodney Hyden, einem Familienvater und gescheiterten Geschäftsmann aus Florida, der während der Rezession 2008 in finanzielle Not gerät. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als er von einer urbanen Legende hört: Auf der karibischen Insel Culebra soll ein Sack voller Kokain im Wert von zwei Millionen US-Dollar vergraben sein. Angetrieben von der Aussicht auf schnellen Reichtum beschließt Hyden, diesen Schatz zu bergen – obwohl er keinerlei Erfahrung im Drogengeschäft hat.

Hydens Plan ist so naiv wie faszinierend: Ohne kriminelles Know-how navigiert er sich durch eine Welt voller Risiken, während er versucht, den Schatz zu finden, zu bergen und zu verkaufen. Die Dokumentation zeigt nicht nur seine Bemühungen, sondern auch die menschlichen Aspekte – seine Motivation, seine Familie zu unterstützen, und die moralischen Grauzonen, in die er gerät. Regisseur Theo Love nutzt geschickt Interviews, Nachstellungen und Archivmaterial, um die Geschichte lebendig zu machen, ohne jemals den Fokus auf die skurrile Dynamik der Figuren zu verlieren. Die Kulisse der tropischen Insel Culebra verleiht dem Film zudem eine fast schon romantische Atmosphäre, die an klassische Schatzsucher-Geschichten erinnert, nur eben mit einem modernen, unkonventionellen Twist.

Humorvolle Inszenierung und menschliche Tiefe

Einer der größten Pluspunkte von „Die legendäre Kokain-Insel“ ist der humorvolle Ton, der die Geschichte durchzieht. Love schafft es, die Absurdität von Hydens Vorhaben mit einem Augenzwinkern darzustellen, ohne die Beteiligten lächerlich zu machen. Die Nachstellungen sind bewusst übertrieben und fast slapstickartig, was den Film von anderen True-Crime-Dokus abhebt. Diese Leichtigkeit macht die Dokumentation unglaublich unterhaltsam und zugänglich, selbst für Zuschauer, die normalerweise keine Dokumentarfilme schauen. Die Dialoge, besonders die Interviews mit Hyden und seinem Team, sind gespickt mit trockenem Humor und einer charmanten Naivität, die das Publikum sofort für die Figuren einnimmt.

Trotz des humorvollen Ansatzes verliert der Film nie die menschliche Komponente aus den Augen. Rodney Hyden wird als sympathischer, wenn auch fehlgeleiteter Träumer dargestellt, dessen Motivation – die Rettung seiner Familie vor finanzieller Not – universell nachvollziehbar ist. Die Dokumentation zeigt, wie der „amerikanische Traum“ in Zeiten der Krise verzweifelte Maßnahmen hervorbringen kann. Diese emotionale Tiefe, gepaart mit der Skurrilität der Geschichte, schafft eine perfekte Balance zwischen Unterhaltung und Reflexion. Die Zuschauer werden dazu angeregt, über Moral, Verzweiflung und die Verlockung schneller Lösungen nachzudenken, ohne dass der Film jemals belehrend wirkt.

Visuelle und narrative Raffinesse

Visuell ist „Die legendäre Kokain-Insel“ ein Genuss. Die Aufnahmen von Culebra sind atemberaubend und verleihen der Geschichte eine exotische Note. Theo Love nutzt Zeitlupen und stilistische Elemente, um die Handlung dynamisch zu gestalten, ohne dass diese Effekte aufdringlich wirken. Die Erzählstruktur ist klar und fesselnd, mit einem geschickten Wechsel zwischen Interviews, Nachstellungen und Archivaufnahmen. Besonders gelungen ist die Art und Weise, wie der Film die Frage nach der Wahrheit der Geschichte immer wieder aufwirft, ohne definitive Antworten zu geben. Dies verleiht der Dokumentation eine zusätzliche Ebene der Faszination.

Die Dokumentation wurde von Kritikern überwiegend positiv aufgenommen. Auf “Rotten Tomatoes” hält „Die legendäre Kokain-Insel“ eine Bewertung von 78 Prozent basierend auf 18 Kritiken, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 5,9/10. Adrian Horton von “The Guardian” bemängelt zwar die übertriebenen Nachstellungen, die den Film gelegentlich in Richtung Dramedy drängen, hebt aber die unterhaltsame Erzählweise hervor. Michael Mckinney von “FanBolt” lobt hingegen die respektvolle Darstellung von Hyden, die ihn nicht als Bösewicht abstempelt, sondern als komplexen Charakter zeigt. Auf Netflix selbst erfreut sich die Dokumentation großer Beliebtheit, auch wenn keine offiziellen Zuschauerzahlen veröffentlicht werden. Die Tatsache, dass die Geschichte so absurd und doch wahr ist, hat sie zu einem Gesprächsthema gemacht, und sie wird oft in den sozialen Medien als „verrückte True-Crime-Perle“ gefeiert. Die Ankündigung, dass Will Ferrell die Geschichte als Spielfilm adaptieren will, unterstreicht das Potenzial der Handlung.

Klare Empfehlung!

Abenteuergeschichten haben mich schon als kleiner Junge fasziniert. Exemplarisch fällt mir dazu „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson ein. Womit wir bei einer anderen Legende wären, mit der wir den Kreis schließen können: Stevenson soll „Die Schatzinsel“ wie im Rausch geschrieben haben. In 12 Tagen. Auf Kokain. Ob das stimmt? Ich weiß es nicht. So wie ich auch nicht weiß, ob der Kokainschatz… nein, ich will lieber nicht spoilern! Schaut Euch die Doku selbst an, Freunde. Es lohnt sich.

Meine Bewertung: Eine glatte 10 von 10.