Fleschs Partnerschaftskolumne: Ist sie nicht wunderbar?

Vom Ende der Nullerjahre bis etwa 2016 habe ich ziemlich erfolgreich über Liebe, Lust und Populärkultur gebloggt. War eine schöne Zeit. Deshalb freut es mich sehr, dass ich hier auf Ansage! ab und zu mal wieder über meine Steckenpferde schreiben kann. Für den Auftakt nachfolgend mal das Wortprotokoll eines Telefongesprächs mit meiner Liebsten…

Sie: Ich muss heut noch zur Frauenärztin.

Ich: Einfach nur so?

Sie: Ja, zur Kontrolle, außerdem hab ich die Kupferspirale ja jetzt auch schon vier Jahre, nach fünf Jahren muss die eh raus.

Ich: Wie? Eh raus? Willst du sie dir etwa vorher schon rausnehmen lassen?

Sie: Dachte ich, ja. Soll auch toxische Stoffe absondern.

55 Jahre ohne Gummi

Ich: Also ich nehm KEIN Gummi!

Sie: Ah ja, danke für deine Unterstützung!

Ich: Was soll’n das jetzt? Ich bin 55 Jahre ohne Gummi ausgekommen, mit dem Quatsch fang ich jetzt bestimmt nicht noch an.

Sie: Das meint ich ja auch gar nicht, aber ich kenne viele Männer, die …

Ich: Stopp!

Sie: Stopp?

Ich: Na, wenn du einen Satz mit „aber ich kenne viele Männer…“ beginnst, geht der Satz eher selten gut aus.

Sie: Wie lustig du heute wieder bist!

Ich: Nee! Meine ich ernst. Das sind doch in meinen Augen meist noch nicht mal richtige Männer, die du in solchen Situationen als Beispiele anführst, da heißt es dann immer „aber mein Ex hat auch dieses oder das oder jenes gemacht,” wo ich dann immer denke, „tja, dann hat er halt ein bisschen zu viel gemacht“, hat sich von dir auf der Nase rumtanzen lassen …

Das ist kein Witz

Sie: Nun lass mich doch erst einmal ausreden!

Ich: Okay.

Sie: Also … ich kenne viele Männer, die eine Vasektomie haben machen lassen …

Ich: WAT?!

Sie: Du hast mich schon verstanden …

Ich: Ja, ja, aber ich glaub’, ich hör’ nicht richtig! Soll das ein Witz sein?!

Sie: Absolut nicht.

Ich: Nee, Babe, bei aller Liebe… aber ich lass mir ganz bestimmt nicht ohne Not an meinem Schwanz rumschnibbeln!

Sie: Na, das ist ja wieder mal typisch!

Ich: Mag sein, aber es ist, wie es ist.