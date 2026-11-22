Merle ist wie an jedem Dienstag in ihrer staatlich geförderte Fachstelle für Sexualität und Vielfalt und bietet dort ihre essenzielle Bildungs- und Aufklärungsarbeit an. Sie denkt noch immer an das Gespräch mit Jürgen zurück und versteht nicht, dass Jürgen einfach nicht kapiert hat, wie wichtig die Aufklärungsarbeit der Fachstelle für die heutige Generation ist. Punkt 15 Uhr: Es klingelt an der Tür. Elias, 16 Jahre jung, steht im Eingangsbereich, schaut kurz auf die Regenbogenflagge neben dem Schirmständer und den Stapel Broschüren über „Dekolonisierung des Begehrens im ländlichen Raum“. Er betritt das Beratungszimmer. Heute, am 27. Oktober – das sechste Beratungsgespräch in diesem Monat. Die restlichen Termine im Kalender blockieren offenbar interne Schulungen und Aktionstage.

Merle sitzt auf einem Fair-Trade-Sessel aus veganem Leder, hat ein Klemmbrett mit einer „Checkliste für diskriminierungsfreie Kommunikation“ vor sich auf dem Tisch liegen und lächelt, als hätte sie gerade persönlich die Regenbogenflagge gehisst. „Hallo! Schön, dass du da bist. Wie heißt du, und welche Pronomen möchtest du für dich verwenden?“ „Elias. Sechszehn. Und… na ja, Pronomen… einfach ‚er‘ und ‚ihn‘, glaube ich“, sagt er und setzt sich vorsichtig auf den Rand des Sessels, der beim Hinsetzen verdächtig quietscht. „Ich wollte mal herkommen, weil mich eine Sache ziemlich beschäftigt. Und zwar: Bin ich eigentlich noch normal? Also, ich stehe auf Mädchen. Ganz klassisch, heterosexuell. Ich finde die Mädchen in meiner Klasse spannend und würde gern mal die eine oder andere ansprechen.“

Die Frage nach den richtigen Pronomen

Merle nickt bedächtig und notiert mit ihrem Holzstift (natürlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft) etwas auf ihr Klemmbrett. „Es ist völlig legitim, dass du dich mit deiner sexuellen Orientierung auseinandersetzt, Elias. Auch wenn die cis-heteronormative Matrix in unserer Gesellschaft natürlich tief eingebrannt ist – jedes Begehren ist erst mal ein Prozess der Aushandlung und kein naturgegebener Automatismus.“ – „Ja, genau da hakt’s bei mir“, sagt Elias und rutscht ein Stück nach hinten. „Mein eigentliches Problem ist gar nicht, dass ich Mädchen mag. Mein Problem ist: Wie spreche ich die Weiblichkeit heute überhaupt an, ohne direkt in den nächsten Minenwald zu treten? Ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile gefühlt zweiundneunzig verschiedene Geschlechter und Identitäten. Welches Pronomen soll ich denn benutzen, wenn ich jemanden anspreche, ohne gleich das falsche auszuwählen?“

Merle legt den Stift kurz ab und blickt ihn an, als wolle sie ihm gleich die Funktionsweise eines Kernreaktors erklären. „Das ist ein klassisches Spannungsfeld, Elias. Grundsätzlich gilt: Du kannst nicht von außen erkennen, welche Identität oder welche Pronomen eine Person für sich beansprucht. Wer von einem langen Haar oder einem Kleid auf ‚sie‘ schließt, reproduziert genau die Zuschreibungen, die wir überwinden wollen. Die sicherste Strategie ist es, das Gegenüber respektvoll zu fragen oder vorerst neutrale Formulierungen zu nutzen – bis eine ausdrückliche Selbstverortung vorliegt.“ Elias denkt kurz nach. „In der Pause auf dem Schulhof?“, fragt er trocken. „Wenn da drei Mädels stehen und ich will einfach nur fragen, ob jemand Lust hat, nach der Schule ein Eis zu essen? Wenn ich da erst mal eine kleine Vorlesung über Pronomen und Selbstverortung halte, bin ich schneller der schräge Vogel der Schule, als ich ‚Eisdiele‘ sagen kann.“

Agender, Demigirl oder irgendwas dazwischen

„Das empfinden viele Jugendliche zunächst als ungewohnt, weil wir in traditionellen Skripten sozialisiert wurden“, erwidert Merle gelassen, als zitiere sie aus einem Lehrbuch für fortgeschrittene Sprachakrobatik. „Aber Sichtbarkeit und sprachliche Sensibilität brauchen eben Übung. Wichtig ist vor allem, dass du keine starren Erwartungen an ‚Weiblichkeit‘ knüpfst. Vielleicht mag die Person gar nicht als ‚Mädchen‘ gelesen werden, sondern als ‚agender‘, ‚demigirl‘ oder irgendetwas dazwischen.“ Elias hakt nach: „Und was ist, wenn ich es trotzdem falsch mache? Also, angenommen, ich rede mit jemandem, gehe von irgendwas aus – und dann stellt sich heraus, dass ich mich mit der ‚falschen‘ eingelassen habe. Also, dass die Person gar nicht so tickt, wie ich dachte, oder ein ganz anderes Geschlecht oder eine andere Identität hat, als ich angenommen habe. Wie verhalte ich mich dann, ohne dass es total eskaliert oder ich wie der letzte Vollpfosten dastehe?“

Merle hebt leicht die Hand, als wolle sie im Bundestag einen Geschäftsordnungsantrag stellen. „Erst mal ist der Begriff ‚falsch‘ hier problematisch – Menschen sind nicht ‚falsch‘, nur weil sie nicht in ein binäres Raster passen. Und das Wort ‚eingelassen‘ klingt auch schon wieder nach einer Besitz- oder Eroberungslogik. Wenn du merkst, dass deine Annahme nicht gestimmt hat, ist das Wichtigste, kein Drama daraus machen, keine Rechtfertigungen starten und vor allem nicht defensiv werden. Du entschuldigst dich kurz und sachlich, übernimmst die gewünschten Pronomen und machst normal weiter.“ – „Kurz und sachlich“, wiederholt er und nickt langsam. „Klingt in der Theorie fast wie ein Kapitel aus einer Bedienungsanleitung. In der Praxis habe ich das Gefühl, ich brauche fast einen Notar, einen Sprachführer und ein Sicherheitsdatenformular, bevor ich überhaupt ‚Hallo‘ sage.“

Einfach offen bleiben!

„Na ja, Sprache ist eben politisch“, sagt Merle mit einem mildem Lächeln, blickt auf die Uhr an der Wand und macht einen ordentlichen Haken auf ihrem Blatt – vermutlich in der Spalte “Aufklärungsbedarf: hoch”. Aufmunternd beschließt sie das Gespräch: „Aber wenn du dranbleibst, wirst du merken, dass das gar nicht so kompliziert ist, wenn man offen bleibt. Und falls du danach noch Bedarf an einem Vertiefungs-Workshop hast – nächsten Donnerstag hätten wir noch zwei Plätze frei.“ Elias steht auf, bedankt sich artig, zieht die Jacke an und geht wieder Richtung Tür.

Draußen auf der Straße ist es schon dämmrig, und die Straßenlaternen flackern. Er denkt kurz an das, was ihm sein Opa einmal erzählt hat: Dass man früher einfach „Hallo, wie geht’s?“ gesagt hat – und wie sein Vater wahrscheinlich den Kopf schütteln würde, wenn er wüsste, dass für ein simples Gespräch mit einem Mädchen aus der Klasse erst mal ein halbes Studium der Sprach- und Geschlechterkunde nötig zu sein scheint. Aber immerhin weiß er jetzt, was er tun muss, wenn er sich mal wieder in den Grundannahmen vergreift: Kurz entschuldigen, tief durchatmen und nicht gleich den Kopf verlieren.

Ohne Plan, aber mit Lachkrampf

Kurz bevor Elias in die Seitenstraße einbiegt, schießt ihm noch ein absurder Gedanke durch den Kopf: Wäre es nicht eigentlich viel einfacher, schwul zu sein und es mal mit dem besten Freund zu versuchen? Bei dem weiß er wenigstens, woran er ist – beim Zocken auf der Couch, beim Kickern oder wenn sie sich über das nächste Spiel aufregen; und selbst wenn dabei völliger Quatsch rauskommt, bräuchten sie dafür garantiert keinen Workshop über „dekolonisierte Begehrensstrukturen“. Andererseits – wenn er den Gedanken zu Ende spinnt – müsste er dann doch wohl wahrscheinlich auch erst mal ein Sicherheitsdatenblatt ausfüllen. Und am Ende steht er doch wieder bei den Mädchen auf dem Schulhof – nur diesmal ohne Plan, aber mit einem ziemlichen Lachkrampf.

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Merle muss noch schnell zur Post, um die beiden Förderanträge bei Stadt und Kreis aufzugeben. Letztes Jahr gab es einen Fördermittelzuschuss von insgesamt 200.000 Euro. Morgen steigt die nächste GenZ-Demo in Köln und natürlich will Merle auch dort wieder Flagge zeigen. Gesellschaftliches Engagement ist schon wichtig.