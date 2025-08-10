Flüchtlingsheim in Sollner Novel-Villa: Münchnens linke Schickeria bekommt die bunte Realität zu schmecken

Die Migrationskrise dringt mittlerweile auch in die Wohnorte der Münchner Schickeria vor. In einer Villa im Nobelstadtteil Solln soll eine Asylunterkunft entstehen. Die Anwohner sind davon jedoch wenig angetan. Zunächst plante das Immobilienunternehmen BHB, dem das leerstehende Gebäude gehört, eine Kita darin einzurichten. Dagegen hatte der zuständige Bezirksausschuss (BA) auch keine Einwände – die Nachbarschaft allerdings schon. Einige Anwohner wandten sich schriftlich an den BA und kritisierte, hier entstehe ein Luxuskindergarten, der angesichts hoher Gebühren „nur einer kleinen Minderheit zur Verfügung steht“. Außerdem wurden „enorme Lärmbelastung“, großer Parkdruck und eine „erwartete Verkehrszunahme“ befürchtet. Drei Anwohner reichten sogar Klage ein, über die noch nicht entschieden ist.

Inzwischen wurde jedoch ein weiterer Nutzungsänderungsantrag eingereicht, in dem angefragt wurde, ob das Gebäude zur Unterbringung von Migranten genutzt werden könne. Auch dagegen hatte der BA nichts einzuwenden. Dies löste aber noch größere Proteste aus. „Jemand will da den großen Reibach machen. Asylanten in nächster Nähe will eigentlich kaum jemand. Da gibt es andere Möglichkeiten“, erklärte eine Anwohnerin gegenüber „Welt-TV“.

Maximale Profitabsicht

Man könne die „Asylanten“ doch auch in umliegenden Schlössern unterbringen, meint sie. Melanie Hammer, die Geschäftsführerin der Immobilienfirma BHB, behauptet, bei der Migrantenunterbringung gehe es um eine innere Überzeugung. Sie finde es schade, dass die Diskussion in „dieses rechte Milieu“ hingeraten sei. „Das ist für unsere Gesellschaft insgesamt nicht gut, dass die Diskussion in diese Richtung läuft“. Sie hoffe, dass sich die Debatte nun beruhige.

Natürlich will die Firma den maximalen Profit machen. Die Anwohner, denen eine Kita vermutlich zu laut und zu störend war, haben sich mit ihren Protesten dagegen wohl selbst eingebrockt, dass nun eine Asylunterkunft aus der Villa werden soll. Dies dürfte eine Retourkutsche von BHB sein, um sich für die Scherereien zu revanchieren, die der Kita-Plan verursacht hat. In Bayern, wo man, wie überall, händeringend Unterbringungsmöglichkeiten für Migranten sucht, wird man über die Gelegenheit froh sein. Und die Anwohner von Solln werden sich wohl bald wünschen, sie hätten die Kita einfach klaglos akzeptiert. Obwohl früher oder später alle irgendwie greifbaren Immobilien genutzt und “bereichert” werden.