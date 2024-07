Flughafenblockaden der “Letzten Generation”: Es sind Terroristen, keine Demonstranten!

Die Klima-Irren der „Letzten Generation“, die gestern den Frankfurter Flughafen blockierten und den Ausfall von über 200 Flügen verursachten, wurden natürlich noch am gleichen Tag wieder freigelassen – als habe es sich bei ihren Aktionen um einen Lausbubenstreich gehandelt und nicht um einen menschenlebengefährdenden und volkswirtschaftliche Schäden im zweistelligen Millionenbereich verursachenden Terrorismusakt. „Die Tatverdächtigen wurden zur Identitätsfeststellung, erkennungsdienstlichen Behandlung und weiteren strafprozessualen Maßnahmen ins Polizeipräsidium in Frankfurt am Main gebracht. Unmittelbar nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie im Laufe des Nachmittags entlassen“, teilte die Polizei lapidar mit. Bei den nicht als Tätern, sondern respektvoll als “Personen” bezeichneten Betroffenen handele es sich um vier Männer im Alter von 20, 21, 25 und 40 Jahren, zwei Frauen im Alter von 22 und 44 Jahren und um zwei „nicht-binäre Personen“ im Alter von 23 und 25 Jahren.

Auch in den Medien war, wie immer, unisono verharmlosend von „Klima-Aktivisten“ oder allenfalls noch liebenswürdig von „Klima-Chaoten” die Rede statt von Verbrechern und Terroristen, um die es sich hier fraglos handelt. Doch in einem angeblichen Staat, wo die zugeschriebene Gesinnung oder “achtbare Motive” angemaßte Gesetzesübertretungen und kriminelle Handlungen gesundgebetet und gerechtfertigt wird, ist dies kaum noch überraschend. Auch aus der Politik kamen nur die üblichen Luftblasen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte via Twitter an, solche Taten künftig “strenger zu ahnden”.

Sympathisanten in Politik und Justiz

Wer Landebahnen blockiere, riskiere nicht nur sein eigenes Leben, sondern gefährde auch andere. Der hessische Innenminister Roman Poseck sprach von „schwerwiegenden Straftaten“ und forderte die „Letzte Generation“ auf, diese Form des Protests zu beenden und „auf den Boden des Rechts“ zurückzukehren. Viel mehr an Kritik und haltlosen Absichtserklärungen war von all den regierenden faktischen Sympathisanten der Klimakriminellen nicht zu hören. Jedenfalls nichts, was beispielsweise nur annähernd an den Empörungssturm heranreichen würde, der, vom Bundeskanzler abwärts, über die Handvoll betrunkener Jugendlicher hereinbrach, die vor zwei Monaten auf Sylt ihren Döp-döö-döö-döp-Song gegrölt hatten.

Dass es verhaltensgestörten, psychisch auffälligen und fanatisierten Jüngern einer Untergangssekte , die weder zur geistigen noch technischen Elite dieses Landes zählen, zum wiederholten Male gelingen konnte, mit einfachsten Mitteln kritische deutsche Infrastruktur lahmzulegen, auf eines der wichtigsten Drehkreuze des internationalen Flugverkehrs vorzudringen und dort einen immensen Schaden zu verursachen, wird so gut wie gar nicht problematisiert. Zuvor schon hatte die „Letzten Generation“ bereits mühelos die Flughäfen Köln-Bonn, München und Berlin lahmlegen können. Eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen hatte dies ebenso wenig zur Folge gehabt wie ein überfälliges Verbot der Organisation. Auch die Strafverschärfungen, die jetzt wieder angedroht wurden, werden von größtenteils wohlwollenden und gesinnungskomplizenschaftlichen Richtern erneut absehbar ignoriert werden. Wetten, dass….?

Das Strafmaß gäbe härtere Strafen längst her, aber…

Ein Berliner Jugendrichter, der die Klimafanatiker, die das Brandenburger Tor verunstaltet hatten, erst kürzlich zu bagatellhaften Witzstrafen verurteilte, versäumte im Urteilsspruch natürlich nicht, den Tätern auch noch ausdrücklich seine Bewunderung auszusprechen: „Auch wenn Sie mich für meinen mangelnden Mut kritisieren, so bewundere ich Sie doch für Ihren Mut, Ihre persönliche Karriere und Zukunft für ein Umdenken der Gesellschaft aufs Spiel zu setzen“, säuselte er. Das Ziel, etwas gegen die Klimakrise zu tun, teile er explizit. Beispiele dieser ideologisch durch und durch verseuchten, in keiner Weise mehr weltanschaulich neutralen Justiz sind in diesem Staat längst kein Einzelfall mehr und deshalb wird unterschwellig auch immer mehr die Botschaft transportiert, all das, was es in einem Rechtsstaat nicht geben darf – ein arbiträres beliebiges “Widerstandsrecht”, Übertreten von Regeln aus vermeintlich höheren Motiven, Einschränkung von Verfassungsrechten im Namen des Interesse des Kollektivs (ob bei Corona oder aktuell im “Kampf gegen rechts“) – seien letztlich statthaft, wenn die Verantwortlichen dann eben auch mit formalen “Strafen” wegen der gewählten Methoden rechnen müssten. Diese werden jedoch so symbolisch niedrig gehalten, dass ein Abschreckungseffekt gänzlich ausbleibt und genau darum geht.

Denn so sieht es aus: Eine Strafmaßverschärfung wäre überhaupt nicht nötig, die möglichen die Strafen wären bereits jetzt hart genug – sie werden nur einfach nicht angewandt. Wer Flughäfen lahmlegt, könnte schon jetzt problemlos jahrelang weggesperrt werden und genau das wäre noch vor 20 bis 30 Jahren auch mit jedem passiert, der im Namen noch so legitimer Ziele solche Protestformen riskiert hätte; doch genau das unterbleibt. Die Richter bleiben an der untersten Grenze, die selbsternannten Klimaretter können auf weitverbreiteten Rückhalt in Politik, Medien und Justiz rechnen. Abgesehen davon: Welche Signale solche “Aktionen” der Klima-Irren an Terroristen in aller Welt senden, indem ihnen wieder und wieder demonstriert wird, dass man mit einem simplen Bolzenschneider auf deutsche Flughäfen vordringen kann, bedenken offenbar weder Staatsschutz noch Gerichte. Faeser, die mit tausenden Beamten eine Schar von wirren “Reichsbürger”-Rentner verfolgen und wegsperren lässt und Zeitungen verbietet, schaut diesem fortwährenden Anschlag auf die innere Sicherheit tatenlos zu. So bleibt am Ende wieder nur die Hoffnung, dass – wie zuletzt eigentlich immer – wenigstens ausländische Geheimdienste die deutschen Schlafmützen noch rechtzeitig vor drohenden Anschlägen warnen.