Flughafenterror der Klima-Kriminellen: Staatsanwaltschaft sieht keinen Anfangsverdacht

Der mühelose, weil fast gänzlich unbehinderte Vorstoß sogenannter “Klima-Aktivisten” in hochsensible Sicherheitsbereiche der kritischen Infrastruktur wie etwa Rollfelder oder abgesperrte Bereiche von Flughäfen markiert an sich schon ein an Beihilfe grenzendes, zumindest grob fahrlässiges Pflichtversäumnis von Verantwortlichen und Aufsichtsbehörden; doch damit nicht genug: Obwohl durch diese klar terroristischen Machenschaften potentiell das Leben von tausenden Menschen gefährdet wird, von Millionenschäden und der Nötigung unzähliger Passagiere einmal ganz abgesehen, sehen die politisch gleichgeschalteten und auf linksgrüne Linie gezogenen deutschen Staatsanwaltschaften ebenso wenig wie parteiverseuchte Kuschel- und Kungelrichter trotzdem keinen Grund, überhaupt – geschweige denn mit aller Härte – gegen die gemeingefährlichen Irren der Klima-Weltuntergangssekte vorzugehen.

Vor wenigen Tagen konnte die Polizei gerade noch verhindern, dass auch das Rollfeld des Hamburger Flughafens blockiert wurde. Dies hätte im harmlosesten Fall den Ausfall von vielen Urlaubsflügen bedeutet; außer dass so etlichen Menschen die Ferien und die Freude auf ihren Sommertrip in den Süden versaut worden wäre, hätte dies auch immense wirtschaftliche Schäden und einen gefährlichen Eingriff in den Verkehr bedeutet. Innensenator Andy Grote lobte zwar die Arbeit der Polizisten, die die Kriminellen rechtzeitig an ihrem Tun hindern konnten; doch letztere müssen nun frustriert zur Kenntnis nehmen, dass die Übeltäter wieder einmal straffrei davonkommen: Denn obwohl bei ihnen Banner, Kunstharzkleber und ein Bolzenschneider sichergestellt wurden und sie eindeutig auf dem Weg zum Flughafen waren, wurde noch nicht einmal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – weil die Staatsanwaltschaft angeblich keinen Anfangsverdacht für eine Straftat sehen will. „Ob die in einiger Entfernung zum Flughafengelände angehaltenen Personen den Flughafen mit einer Aktion lahmlegen oder andere Straftaten begehen wollten, ist in strafrechtlicher Hinsicht gleichgültig, solange sie nicht zum Versuch einer Straftat unmittelbar angesetzt haben. Der bloße Besitz eines Bolzenschneiders und Klebstoffs sowie böse Absichten sind allein eben nicht strafbar“, erklärte Liddy Oechtering, die Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft.

Faktische Rechtsbeugung und Strafvereitelung

Polizeigewerkschaftler äußerten sich fassungslos über diese Entscheidung. „Wer sich mit den Kriminellen der Klima-Kleber-Szene beschäftigt, dem drängt sich geradezu auf, dass die Täter sich hier zumindest bereits im strafbaren Versuchsbereich befunden haben. Die Bundesregierung und der Bundestag müssen schnellstmöglich das Luftsicherheitsgesetz anpassen“, kritisierte Lars Osburg von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Thomas Jungfer von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) schrieb auf Twitter. „Es fehlen einem angesichts der Folgenlosigkeit einer solchen offensichtlich geplanten Aktion die Worte.“ Osburg rief den Flughafenbetreiber im Namen der GdP dazu auf, gegen diese unfassbare Pflichtvergessenheit Beschwerde einzulegen und alles dafür zu tun, dass „ein Ermittlungsverfahren forciert“ werde.

Was auch immer am Ende dabei herauskommen mag: Einmal mehr zeigt dieser Skandal die völlige und niemandem mehr vermittelbare Willkür der deutschen Justizbehörden, bei denen immer öfter faktische Rechtsbeugung respektive Strafvereitelung im Amt zu beobachten ist und jedes Normalmaß in der Rechtspflege abhandengekommen ist. Wenn man irgendwo in Deutschland etwas gegen die Grünen postet, muss man damit rechnet, dass das SEK vor der Tür steht und man wegen lächerlichster Lappalien vor Gericht gezerrt und bis aufs Blut schikaniert wird. Einem als hochgefährlich eingestufter Somalier, der in einer bayerischen Psychiatrie sitzt, weil er vor zwei Jahren seinen Mitbewohner in einem Obdachlosenheim mit 111 Messerstichen ermordete und anschließend noch enthauptete, wurde jedoch gestern Freigang für einen Kinobesuch (!) gewehrt. Die Gelegenheit nutzte er prompt zur Flucht, und konnte erst nach acht Stunden wieder eingefangen werden – glücklicherweise ohne dass es weitere Opfer gab. Dem wegen Steuerhinterziehung inhaftierten Koch Alfons Schubeck wurden dagegen sämtliche Haftprivilegien gestrichen. Diese de-facto-Zweiklassenjustiz und das himmelschreiende Unrecht bei der Anwendung von Recht und Gesetz beweisen, dass in diesem Staat sämtliche Maßstäbe verlorengegangen sind. Von Rechtssicherheit und nachvollziehbaren Entscheidungen, einer zentralen Grundlage eines demokratischen Rechtsstaates, kann keine Rede mehr sein. Keiner muss sich mehr wundern, dass das Vertrauen in “unsere Demokratie” ebenso schnell schwindet wie das in die Justiz, die sich immer mehr als Gesinnungsjustiz entpuppt.