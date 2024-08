Forsa nach Solingen: „Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen!“

Haben Sie heute schon gelacht? Sie wissen schon, dieses bittere Hohngelächter, der Versuch mit beissendem Spott oder schwarzem Humor sich über die Zustände hinwegzuretten, die einen sonst noch den Verstand kosten könnten? Solingen. Mannheim. Und viele Stationen mehr. Ursache und Wirkung sind klar. Die Zustände sind unhaltbar, und mittlerweile ist es für fast jeden Bürger lebensgefährlich in diesem Land ohne Grenzen zur falschen Zeit am falschen Ort aufzulaufen. Aber all das ist in den kritischen Restinseln der Republik zur Genüge erfasst, erörtert und erkannt worden. Was sich aber vor den drei anstehenden Herbstwahlen im Osten immer deutlicher abzeichnet, ist das gewaltige Riesenproblem mit den großen Medien, von der so genannten Mainstream-Presse über die GEZ-Staatssender bis hin zu den meinungslenkenden und gesinnungskontrollierenden NGO-Institutionen wie „Correctiv“, welche sich wie eine neue Art von Stasi als „privater Geheimdienst“ (Hans-Georg Maaßen) wie ein Sargdeckel über das Land gelegt haben. Diese „Medien“ können wir nicht wählen. Es wird daher Zeit für eine ganz andere Art des Umgangs mit einem nunmehr komplett auf ferngesteuerter Linie agierenden Moloch der strikten Massenmanipulation und Meinungskontrolle.

Erinnert sich noch jemand an die einstigen Demos (West) gegen den seinerzeit in Hamburg ansässigen Axel-Springer-Verlag? Dieser brachte im Namen seines Verlegers Axel Springer, eines stur konservativ-liberalen israelfreundlichen Anti-DDR-“Aktivisten“, massenwirksam Blätter wie „Bild“, „Welt“, „Hamburger Abendblatt“ oder auch die „HörZu“ heraus. Ein Imperium; in ihren besten Zeiten hatte die „Bild“ an die 5 Millionen Leser. Täglich. Springer hasste die Linken, erkannte frühzeitig, dass sich unter die teils berechtigten Studentenproteste gefährliche Agitatoren gemischt hatten, die aus der alten Bundesrepublik einen sozialistischen Staat machen wollten. Dennoch: Die „Anti-Springer-Proteste“, welche teils teils in regelrechte Militanz und Anschläge auf das Verlagshaus umkippten, zeigten durchaus ihre Wirkung, wurden zu einem identitätsstiftenden Gründungsmythos der späteren “linken Zivilgesellschaft” und bereiteten deren wachsenden Einfluss in Medien und Politik im Zuge ihres „Marsches durch die Institutionen“ vor. Die Anti-Springer-Protestierer von damals bekleiden hete höchste Staatsämter, sitzen in den Medien und der Verwaltung.

Wiedergeburt der Nationalen Einheitsfront

Dagegen sitzen echte Opposition und Avantgarde auf der rechten Seite des demokratischen Parteienspektrums, nicht nur in Deutschland, immer öfter vor Gericht oder im gesellschaftlichen Abseits, in schamloser und abstoßender Geschichtsvergessenheit von linken Anti- und Teilzeit-Demokraten billig gleichgesetzt mit Nazis und Extremisten. Opposition wird – längst nicht mehr nur in Deutschland – wegdiffamiert und ausgegrenzt. Weil sie nicht zu “unserer Demokratie“dazugehören soll. Ein billiges Spiel. Soeben proklamieren die massiv in der Wählergunst abstürzenden Grünlinken, dass sie (!) „die Mitte“ des Parteienspektrums seien und alle anderen mögen doch bitte in diese „Mitte“ folgen mögen. Das Resultat ist die Wiedergeburt der Nationalen Einheitsfront der DDR mitsamt Blockparteien, diesmal aber nicht unter Führung der SED, sondern unter den Bannern der Grünen Agenda und ihrer neosozialistischen Akteure. Auch ein dreckiges Spiel also.

Doch zurück zu den Medien – denn von dort droht die wahre Gefahr: Die Zeiten von wahren Journalisten wie dem ZDF-Grandseigneur Hajo Friedrichs sind längst vorbei. Dieser ehrbare TV-Journalist hielt als ein der Letzten seiner Zunft noch seinen Berufsethos hoch und sagte darüber: „Ein guter Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten.“ Das ist lange her, zu lange. Heute machen alle deutschen Medien US-Wahlkampf für Kamala Harris und massiv gegen Donald Trump; als würde bei uns die Präsidentschaftswahl entschieden und nicht jenseits des Atlantik, werden die deutschen Leser, Hörer, Seher pausenlos über den wehrhaften Kampf gegen Rechts in den USA informiert. Damit ist klar, dass es in Deutschland offenbar nicht einen einzige Trump-Sympathisanten gibt, der sachlich und neutral über die US-Wahl informiert werden möchte. Doch derart meinungslenkende, einseitig komplett sympathisierende, Medien sind keine freie Presse, kein unabhängiges TV. Nein: All das ist die Spreche von AgitProp-Medien in totalitären Staaten, in denen dem Volk die Meinung diktiert wird und keine anderen Ansichten erlaubt werden.

Es wird falsch gesungen im Einheitschor

Wenn Sie das für übertrieben halten, dann nehmen wir uns für diese These mal ein (unfassbares) Beweisstück vor, welches uns soeben der multimediale Nachrichtendienst „n-tv“ vor den Latz knallte. Denken Sie an Solingen und an Mannheim und dann halten Sie sich besser fest: „Umfrage zu Solingen-Anschlag: Mehrheit der Deutschen lehnt Aktionismus in der Asylpolitik ab!“ Es gibt solche Artikel, die muss man gar nicht erst lesen, weil die Überschrift bereits alles verrät. Doch diesmal ist man selbst für “n-tv”-Vergältnisse sehr weit gegangen, eigentlich zu weit. Doch da massenmedialer Konsens existiert, werden solche durchsichtig lachhaften Zweckbehauptungen, kaschiert als „Umfragen“, leider auch von der Konkurrenz nicht mehr sonderlich kritisch reflektiert. Im Gegenteil. Es wird im Einheitschor gemeinsam falsch und laut gesungen. Natürlich weiß jeder, dass hier nur eine tendenziös-manipulative Art der Fragestellung ursächlich für dieses Umfrageresultat gewesen sein kann, denn da die übergroße Mehrheit der Deutschen die Asylpolitik ablehnt und hier gerade nach Solingen überfällige Änderungen erhofft, ist eigentlich selbsterklärend.

Dieser mediale Vorschlaghammer auf die anschwellende Kritik aus der Bevölkerung gegen eine im Sinne des Wortes mörderische Migrationspolitik (seit 2015 von CDU-Merkel durchgepeitscht!) ist mehr durchsichtig. Er bedeutet ein Fallenlassen der letzten demokratischen Masken dieser zutiefst korrumpierten Massenmedien. Bevor wir in die Details gehen: Der besagte Artikel mit der These, die Mehrheit der Deutschen sei gegen „Aktionismus“ – angesichts des Massakers eines Abschiebe-Migranten, der wie tausende weitere hierzulande, vor allem dank der Grünenm keine Abschiebung, dafür aber beste kostenlose Versorgung erwarten darf – kann nur Fake-News beinhalten und natürlich hat auch dieser Beitrag seine Herkunft im üblichen Bündnis der ständigen Aktionseinheiten, so wie sie immer schon für linke und linksextreme Politik typisch waren. Der Hintergrund der Schlagzeile erklärt sich so: Der linksagitatorische „Stern“ hatte beim SPD-nahen Forsa Institut, lange Jahre unter dem SPD-Mitglied und Institutsleiter Manfred Güllner geführt, eine „Umfrage“ in Auftrag gegeben (beteiligt bei dieser linken Aktion „gegen rechte Meinungen“) des verantwortlichen Medienhauses Bertelsmann war natürlich auch noch RTL Deutschland, was sich bestimmt auch immer monetär lohnt, wenn diese antiaufklärerischen Medien loslegen; denn das ist deren Programm: Bestellte „Wahrheiten“).

Pseudodemokratische Simulations-Tarnkappe

Und so „ehrbar“ sind diese Meinungsforschenden dann: “Forsa wurden angesichts verschiedener Wahlprognosen, zuletzt zur Wahl 2005 in Nordrhein-Westfalen, eine gewisse SPD-Nähe vorgeworfen”, liest man auf Wikipedia. Dort finden sich gleich mehrere Absätze, welche dokumentieren, wie hier vorsätzlich – oder im mutmaßlichen Auftrag linker Parteien – Lenkung und Manipulation, also linksorientierte Propaganda, betrieben wurden und werden. Das Motto solcher parteinahen Institute lautet offenbar: „Sag mir, was du politisch für opportun hältst, und ich liefere dir die passenden Umfrageergebnisse daraus, bei der dir dann die Mehrheit der Bevölkerung applaudiert“. Das ist mehr als nur eine Prise DDR, die hier unter der demoskopischen und pseudodemokratischen Simulations-Tarnkappe daherkommt; doch sie verrutscht langsam und allmählich werden die hässlichen Fratzen dahinter deutlicher sichtbar.

Denn wenn man in etlichen frei zugänglichen Foren, wie unter anderem Wikipedia, nachliest, was sich dort unter Stichworten wie „Kritik und Vorwürfe manipulativer Fragestellung“ bei Forsa alles angehäuft hat, dann bleiben keine Frage mehr offen. Forsa macht demnach Meinung für den linken Meinungs-Moloch dieser kippenden Republik. Dass nach Solingen allen Ernstes die Mehrheit der Deutschen nicht der Ansicht sein soll, die Politik müsse dringend handeln, die Migration stoppen und endlich konkrete Maßnahmen gegen sämtliche Auswüchse einer katastrophal gescheiterten Zuwanderungspolitik ergreifen, glaubt kein Mensch. Forsa und seine Auftraggeber aber schon, jedenfalls wollen sie es glauben machen,. Geliefert wie bestellt: Laut Forsa, im Auftrag vom „Stern“ und RTL, sind die meisten Bürger also hochzufrieden und gehen wohl Hand in Hand mit Saskia Esken in der Sichtweise, dass Messer in den Hälsen von Zufallsdeutschen nunmal Schicksal seien, sowas ähnliches wie Grippe oder Durchfall. Kann halt jeden mal treffen!

Selbsterfüllende Prophezeiungen

Wer solche billigen Beschwichtigungen raushaut, um Volkes berechtigten Zorn – vor allem vor drei Landtagswahlen im Osten – zu kanalisieren oder schlicht für irrelevant zu erklären, der will Meinung steuern. Denn raffinierte Manipulation ist bei Forsa mutmaßlich die eigentliche Expertise, wie sich auch in den Annalen des Internets nachlesen und entsprechend spekulieren lässt. „Self-fullfilling prophecy“ (eine beliebte Floskel im anglo-amerikanischen Sprachraum) nennt man das – und so machen sie das bei Forsa in der Praxis. Bereits 2003 wurde ein delikater Vorwurf sehr laut, nämlich dem, dass Forsa eine Umfrage zum Thema Studiengebühren manipuliert haben könnte, welche im Auftrag des der Bertelsmann-Stiftung nahestehenden „Centrums für Hochschulentwicklung“ (CHE) erstellt wurde. Linke Institutionen unter sich, man bewirft sich gegenseitig mit politischen Steilvorlagen: Die in den Ergebnissen präsentierten Umfrage-Meinungsbilder waren höchst sonderbar, denn es gab hier eigentlich nur eine Meinung, der man sich per Kreuzchen von verschiedenen Seiten nähern durfte, damit am Ende nur die eine – vermutlich politisch gewünschte – Mehrheitsmeinung herauskam.

Voilà: „Die Mehrheit der Studierenden (59 %) und die Mehrheit der Bevölkerung (67 %) äußern im November 2003, dass sie Studiengebühren befürworten würden, wenn diese den Hochschulen direkt zugute kommen und durch Darlehen finanziert werden können.“ Daraufhin, im Dezember 2003, wurde das Resultat dieser „wissenschaftlichen Ergebnisse“ der Meinungsforscher via CHE-Pressemitteilung gestreut – und im üblichen Ping-Pong des Mainstreams als bare Münze von etlichen Zeitungen prompt übernommen. Soweit nichts Ungewöhnliches. Dann aber kam es aber unvorhergesehen zu einer „Meinungspanne“: ausgerechnet die „Süddeutsche Zeitung“, wie später auch vom CHE indirekt eingeräumt, deckte auf, dass sich die Befragten tatsächlich nur zwischen verschiedenen Modellen von Studiengebühren, aber nicht gänzlich dagegen entscheiden konnten. Ein frühes Musterbeispiel dafür, wie Meinungsumfragen im Linksstaat zustandekommen. Gewusst wie!

Toxisch-nachhaltige Schadenspolitik

Behalten Sie diesen Exkurs bitte im Hinterkopf, bevor wir zur angeblichen Meinung der Bevölkerung nach dem Migranten-Terror im Namen der „Friedensreligion“ Islam kommen, deren Anhänger ja bekanntlich inzwischen auch offen auf deutschen Straßen offen ein Kalifat fordern dürfen: „Danach ist nur eine Minderheit von 37 Prozent der Meinung, dass die schnellen Reaktionen auf den Anschlag richtig und angemessen sind”, so “n-tv“. Und weiter: “60 Prozent fänden es besser, in Ruhe und nach Vorliegen der genauen Ermittlungsergebnisse über mögliche Gesetzesänderungen und andere Maßnahmen zu entscheiden.“ Halten Sie das auch für völligen Quatsch? Nein? Dann gehen Sie mal beim Fußballspiel in eine beliebige Fankurve, in eine Döner-Bude, in ein Seniorenheim, in eine Warteschlange an jeder beliebigen Supermarktkasse, an eine Bushaltestelle oder in ein Straßencafé und fragen Sie dort mal die Leute, ob sie auch “gegen Aktionismus“ wären…! Da haben wir sie am Kragen, die Einheit der Manipulateure. Schon das Wortkonstrukt „Aktionismus“ ist derart schwammig, abstrakt, ungenau, pauschal diffamierend und in der Sache auch völlig ungenau – und wird von einem Normalbürger selten bis gar nicht gebraucht.

Zudem: Was soll denn, bitteschön, nach Solingen und Mannheim „Aktionismus“ sein und was nicht? Die Fragestellung verrät – typisch SPD-Forsa! – die dahinter steckende Beton-Gesinnung des rotgrünen Milieus, welches ständig jede vernünftige Forderung gegen die insgesamt unvernünftige Ampel-Politik, besonders der Grünen mit ihrer toxisch nachhaltigen Schadenspolitik, als „Aktionismus“ brandmarken und abservieren. Kein normaler Mensch gebraucht diese politische Kampfvokabel, sie ist auch alles andere als sachlich und will nur Intiativen verhindern – welche auch immer. Forsa hat also wieder mal für das rotgrüne Milieu selbsterfüllende pseudowissenschaftliche Erhebungen angestrebt, um politische Konsequenzen nach Solingen zu verhindern (!!!). Oder wie würden sie sonst das Folgende deuten: „Für Ruhe und Besonnenheit plädieren am häufigsten die Wähler der Grünen (88 Prozent), aber auch die Anhänger von CDU und CSU sind mehrheitlich (55 Prozent) für Zurückhaltung. Friedrich Merz, der gerade besonders lautstark eine schnelle Wende in der Migrationspolitik fordert, befindet sich damit offenbar im Widerspruch zur Mehrheit seiner Wähler.“ Mehrheit der Deutschen lehnt Aktionismus in der Asylpolitik ab.