Forschungslücke oder linkes Narrativ: Wie real ist die angebliche „Benachteiligung“ von Frauen im Gesundheitssystem?

Frauengesundheit ist seit einiger Zeit ein Thema mit wachsender medialer Präsenz. Zahlreiche Äußerungen von politischen Akteuren und Initiativen zeichnen das Bild einer systematischen Vernachlässigung weiblicher Bedürfnisse in Medizin und Forschung. International wird diese Debatte nicht zuletzt von Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorangetrieben, die auf strukturelle Defizite hinweist und eine stärkere Berücksichtigung geschlechterspezifischer Unterschiede fordert. Dass tatsächliche Benachteiligungen korrigiert werden müssten, steht außer Frage. Medizinische Versorgung sollte sich an realen Bedürfnissen orientieren, unabhängig vom Geschlecht.

Doch wie belastbar ist die These von struktureller Diskriminierung in der Gesundheitsforschung tatsächlich? Und wo verläuft die Grenze zwischen berechtigter Kritik und politischer Zuspitzung? Erst kürzlich äußerte sich Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) in einem Interview gegenüber der “Süddeutschen Zeitung”, dass Deutschland im Bereich der Frauengesundheit in Teilen ein „Entwicklungsland“ sei. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Christoph Birghan wollte der Sache auf den Grund gehen und hat der Bundesregierung eine Kleine Anfrage mit insgesamt 24 Fragen vorgelegt – und erstaunliche Auskünfte erhalten.

Bundesregierung hat keinerlei Hinweise auf strukturelle Defizite

Denn die Antworten der Bundesregierung auf die Anfrage zeichnen ein deutlich differenzierteres Bild. So wird zwar anerkannt, dass geschlechtersensible Forschung sinnvoll ist; Ziel sei es, „Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei Ursachen für Erkrankungen“ zu erforschen und entsprechende Ansätze für Diagnostik und Therapie zu entwickeln. Doch aus dieser grundsätzlichen Einsicht lässt sich noch keine strukturelle Benachteiligung ableiten. Ganz im Gegenteil: „Nach Kenntnis der Bundesregierung kommt es weder aus rechtlichen noch aus ethischen Gründen zu einer strukturellen Über- oder Unterrepräsentation einzelner Gruppen in klinischen Studien“, stellt die Bundesregierung klar.

Mehr noch: „Aus Sicht der Bundesregierung bestehen“ hinsichtlich der Rechtsgrundlagen (etwa AMG, EU-Verordnung Nr. 536/2014) „keine Regelungslücken“. Die Mittel der Bundesregierung für bevölkerungsspezifische Gesundheitsforschung wurden im Bereich Frauen zwischen 2015 und 2025 um mehr als 1.700 Prozent erhöht – und zwar von 0,95 Millionen Euro jährlich auf 16,37 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Ausgaben der Bundesregierung für spezifische Männer-Forschung wurden von ohnehin geringen 0,38 Millionen Euro auf 0,1 Millionen Euro reduziert.

Polemische Behauptungen statt Fakten

Worauf also stützt sich Dorothee Bär bei ihrer polemischen Aussage dann? Auch dazu weiß die Bundesregierung nicht mehr zu sagen, als dass sich Frau Ministerin aus einer „Vielzahl unterschiedlicher Quellen“ informiere. Diese Antworten werfen ein Schlaglicht auf eine Debatte, die zunehmend politisiert wird. Gegen die Forderung, Frauengesundheit auch in der Forschung im Blick zu behalten, ist nichts einzuwenden. Doch die Zuspitzung, Deutschland befinde sich hier auf dem Niveau eines “Entwicklungslandes”, findet in den vorliegenden Regierungsdaten keine klare Entsprechung.

Bleibt die Frage: Handelt es sich bei der aktuellen Debatte um eine notwendige Korrektur bestehender Defizite – oder um eine weitere Arena im größeren gesellschaftlichen Konflikt um Geschlechterrollen? Die Kleine Anfrage legt nahe, dass zumindest ein Teil der politischen Rhetorik stärker ist als die empirische Grundlage. Gerade deshalb wäre eine sachliche, datenbasierte Diskussion dringlicher denn je; sie müsste klären, wo tatsächlicher Handlungsbedarf besteht – und wo Narrative die Realität überzeichnen. „Statt sachlich-nüchtern zu argumentieren und echte Missstände beiseite zu räumen beteiligt sich Dorothee Bär hier an scheinbar schwer haltbaren linken Narrativen. Ob es sich dabei um schieren Populismus oder mangelnde Sachkenntnis handelt, ist einerlei – für eine Bundesministerin ist es in jedem Fall ein Offenbarungseid“, so Birghan auf Ansage!-Nachfrage.