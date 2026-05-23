Forschungsministerin Bär ignoriert dreist die Selbstkorrektur des “Weltklimarats”

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat bei einer öffentlichen Aussprache im Ausschuss für Forschung, Technologie und Raumfahrt, dem ich selbst als Obfrau der AfD angehöre, auf eine Frage meines Bundestagsfraktionskollegen Michael Kaufmann hin eine bemerkenswerte Erklärung abgegeben: Sie sehe, sagte sie, keinerlei Veranlassung, zu prüfen, ob Entscheidungen der deutschen Forschungspolitik der letzten Jahres auf der Grundlage des Klima-Extremszenarios RCP8.5 zur Klimaerwärmung getroffen wurden – und damit unter falschen Voraussetzungen und Annahmen. Denn bekanntlich hat der “Weltklimarat” IPCC selbst eben dieses Szenario kürzlich zurückgezogen und als “unplausibel” beerdigt. Eigentlich wäre es angesichts dieser spektakulären Kehrtwende das Naheliegende und rechtlich dringend Gebotene, auf diesem Szenario basierende politische Entscheidungen zu revidieren oder zumindest zu prüfen.

Das gilt übrigens für die deutsche Klimapolitik und die “Klimaziele” insgesamt, die es dank Merz‘ Kuhandel mit SPD und Grünen nach den Bundestagswahlen im Frühjahr 2025 sogar zu Verfassungsrang brachten. Doch die Regierung denkt nicht daran. Dabei wäre es gerade im Wissenschafts- und Forschungsressort am allerwichtigsten, zu evaluieren, inwiefern eine Neujustierung der Klimapolitik im Bereich Forschung nun zwingend geboten erscheint, da Grundannahmen (die immer eher alarmistisch als wissenschaftlich waren) entfallen sind. Doch Bär denkt nicht daran – und will im Gegenteil sogar eher noch eine Schippe drauflegen.

”Missachtung aller Menschen in unserem Land”

Michael Kaufmann erwiderte dazu: „Die Ignoranz, mit der man im Forschungsministerium mit dieser bahnbrechenden Entwicklung beim IPCC umgeht, ist haarsträubend. Ohne Zweifel sind die extremsten Szenarien des IPCC in politische Entscheidungen eingeflossen. Dass die Frau Ministerin Bär nicht einmal bereit ist, Auskunft zu geben, in welchen Bereichen dies der Fall war, ist eine Missachtung der parlamentarischen Rechte der Opposition. Dass Sie sich darüber hinaus weigert, entsprechende Entscheidungen auf den Prüfstand zu stellen, ist eine Missachtung aller Menschen in unserem Land, die unter den Auswirkungen der fehlgeleiteten Klimapolitik zu leiden haben. Es bestätigt einmal mehr unseren Verdacht, dass die Klimapolitik der Bundesregierung ein rein ideologisches Projekt ist, bei dem wissenschaftliche Fakten zweitrangig sind.“

Kaufmann hat recht. Wenn selbst in Bärs Ressort, dem der Wissenschaft in ganz besonderem Maße verpflichteten Forschungsministerium, neue Entwicklungen und Bewertungen in der Klimaforschung mit trotziger Geste beiseitegeschoben werden, dann kann man erahnen, wie es in der gesamten Bundesregierung um deren Verhältnis zur Wissenschaft bestellt ist. “Follow the science” gilt offenbar immer nur dann, wenn es der eigenen politischen Agenda dient. Wir werden das nicht auf sich beruhen lassen und alle parlamentarischen Möglichkeiten nutzen, um in Erfahrung zu bringen, wie das Extremszenario der IPCC klima- und forschungspolitische Entscheidungen in der Vergangenheit beeinflusst hat. Und wo immer dies der Fall war, müssen die betreffenden Entscheidungen selbstverständlich revidiert werden!