Fortschrittliche Feuerbekämpfung im häuserärmsten Los Angeles aller Zeiten

Fortschritt und feministisch-queere Verwaltung sind bekanntlich Synonyme. Soll es in einer Stadt oder einem Land so richtig vorwärts gehen, bedarf es einer Verwaltung, die nach sorgsam bedachten und selektierten Quotierungen besetzt ist! Früher, als Landkreise, Städte oder Gmeinden noch funktioniert haben, wurden Schlüsselstellungen in der Verwaltung, aber auch bei Polizei, Feuerwehr oder in der Justiz, noch alleine aufgrund fachlicher Kompetenz besetzt. Das hat sich zum Glück grundlegend geändert – und mit dem Brustton der Überzeugung und voll schamfreiem Stolz lässt sich sagen: Es hat sich bemerkenswert verbessert. Fachkenntnis wurde erfolgreich überwunden und mehr als gleichwertig durch eine zukunftsweisende Qualifizierung ersetzt: Diverse quotenbasierte Verwaltungen sind kein Gedöns oder gar verblödeter Schabernack, sondern der Garant für eine strahlende Zukunft jeder Stadt oder Kommune!

Gegenwärtig ereignen sich schwere Buschbrände in den Nobelvororten von Los Angeles, die auch immer weiter auf das Stadtgebiet übergreifen. Die Feuerwehr spricht von 10.000 Gebäuden in Los Angeles, die bereits zerstört sind, und von mindestens 10 Todesopfern durch die Feuerwalze. Das ist zweifelsohne sehr erschütternd und für die Betroffenen eine Katastrophe; wären aber die Verwaltung und die Feuerwehr von L.A. nicht so fortschrittlich-feministisch-queer aufgestellt, hätte es noch viel schlimmer kommen können!

Die Brände in und um Los Angeles weisen den Weg

Kalifornien ist grün und mustergültig woke, und Los Angeles tut es dem Bundesstaat gleich, mehr noch: Die zweitgrößte Stadt der USA treibt den Fortschritt in noch viel größerem Maße voran. Dort ist eine afrikanischstämmige Frau Bürgermeisterin, die lieber in Afrika an einem Voodoo-Trommel-Retreat teilnimmtm als vor Ort die Brandbekämpfung zu koordinieren. Mit glücklichem Händchen und recht visionär hat sie hellsichtig Budgetkürzungen in Millionenhöhe für die Feuerwehrstruktur vorgenommen; vermutlich wurden die so freiwerdenden, zusätzlich zur Verfügung stehenden Gelder für die Einreiseerleichterung und den unbefristeten Aufenthalt wertvoller Mittelamerikaner ausgegeben oder nachhaltig in unverzichbare Gender-Projekte investiert. Die richtigen Prioritäten!

Des weiteren wurden Feuerwehrverantwortliche_Innen nach dem Motto „Transen statt Wasser“ auf Posten gehievt, in denen sie gänzliches Unwissen und gänzliche Unfähigkeit bei der Koordinierung und Umsetzung sinnvollen Löschkampagne glänzen können. Warum waren diese Damen_innen eigentlich nicht im Weiterbildungsurlaub im Van Helsing Wellness Spa in Transnistrien? So blieben sie vor Ort und begleiteten gendersensibel das Abfackeln ihrer eigenen Stadt.

Die grüne Denkdeformation tut ihr Übriges

Buschbrände in Kalifornien sind nichts Neues. Das Land ist in der Südhälfte heiß und trocken; Gestrüpp und Unterholz entzünden sich immer wieder, wenn beides nicht vorsorglich – sozusagen als Brandprävention – regelmäßig zurückgeschnitten und entfernt wird. In den Augen der kalifornischen grünlinken C02 Paniker ist es allerdings strengstens verboten Sauerstoff produzierende Pflanzen zurückzustutzen. Ein Brand, der erhebliche Mengen dieses gasförmigen Stoffes freisetzt, ist aber nicht so schlimm; schließlich haut man ja auch andernorts, wo noch Bäume stehen, selbige gerne weg, um Quirls zu installieren.

Die grüne Denkdeformation wirft auch gerne bewährte (zum Teil jahrhundertealte) menschliche Erfahrungen über Bord, um sie durch die neuen verstrahlt-ideologischen Gutmenschenparameter zu ersetzen: Ein Penis weist nicht zwingend darauf hin, das die bepeniste Person ein Mann ist. Machetenschwinger zahlen die Rente der Deutschen und sorgen später für die liebevolle Pflege derselben. Ohne Hirn als Minister zu fungieren klappt ohne weiteres. Brücken sind für die Menschen oder das produzierende Gewerbe unnötig und dürfen daher gerne einstürzen, denn das Geld für die Instandhaltung und Wartung wird im Ausland viel dringender gebraucht, etwa für wichtige feministisch-grüne Projekte.

Das Ahrtal ist überall

Die neueste Erkenntnis dieser Qualitätsdenker ist: Löschen ohne Wasser gelingt ebenso wie Backen ohne Mehl oder Staubfegen ohne Besen! Feuerbekämpfung ohne funktionierende Hydranten ist doch ein Kinderspiel! Und deshalb ist Geld, das in die Infrastruktur investiert wird, auch eine Verschwendung. Die Verwaltung muß Tür und Tor für LGBTQ-Menschen öffnen, um damit den Queer-Pride und die Diversität vermehrt durchsetzen!

Eines steht fest: Was immer auf uns Menschen noch an Naturkatastrophen und Desastern zukommt, kann uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir sind gerüstet! Quotenfeministische Verwaltungen, Polizei und Feuerwehr werden auch in Zukunft jede Krise und jedes Umweltunglück souverän meistern! Die Justiz zeigt uns allen, dass Frauenquoten hervorragend funktionieren. Blicken wir also gelassen und lächelnd in die Zukunft. Schließlich hätte ja alles noch schlimmer werden können!