Foto von jüdischer Hamas-Geisel als Beleg für die angebliche Grausamkeit Israels präsentiert: Berliner Antisemitin Acar Yasemin blamiert sich bis auf die Knochen

Kaum sind die Angehörigen von Greta Thunbergs „Global Sumud Flotilla“ aus israelischer Haft entlassen, setzen sie ihre Lügenpropaganda gegen den jüdischen Staat auch schon wieder unverdrossen fort – und offenbaren dabei wieder ihre himmelschreiende Dummheit. Thunbergs Berliner Mitstreiterin Yasemin Acar, eine fanatische Antisemitin, die sich sogar tanzend in ihrer Küche präsentierte, als der Iran Israel bombardierte und die bei jeder Gelegenheit die Lüge verbreitet, Israel verübe seit 76 Jahren einen “Völkermord” an den Palästinensern, beklagte nun auf Instagram „das Leiden palästinensischer Gefangener“ und stellt sich und die anderen Mitglieder der Gaza-Flotte, die nicht einmal eine Woche in israelischer Haft waren, damit auf die gleiche Stufe mit den zu teils zu Tode gequälten oder bereits zu Krüppeln gemachten Geiseln der Hamas. Sich und ihre Genossen bezeichnet sie als „Geiseln“ Israels. Ihr „Leiden ist real und kein Mensch sollte solchen Schmerzen, solcher Angst und solcher Demütigung ausgesetzt sein“, jammerte sie – obwohl sie von den israelischen Behörden mit Essen, Trinken und Decken versorgt und bereits nach wenigen Tagen wieder entlassen wurden (nachdem ihre lächerliche Flotte mit 42 Schiffen und 400 „Aktivisten“ an Bord von der israelischen Marine abgefangen wurde bevor sie den Gazastreifen erreichen konnte, den sie angeblich mit Hilfsgütern versorgen wollte).

“Was sie” – gemeint waren die „Aktivisten“ der Gaza-Flotte – “durchleben, ist genau das – und oft sogar weniger – was über 11.000 palästinensische Geiseln und Gefangene seit Jahren, ja sogar Jahrzehnten erdulden müssen“, faselte Acar weiter – bevor sie dann in einer der wohl peinlichsten Mediendebakel der letzten Zeit ihrer eigenen Borniertheit überführt wurde: Denn dummerweise zeigt das drastischste Bild, das sie postete, ausgerechnet den Israeli Evyatar David, der sich seit über zwei Jahren in Gefangenschaft der Hamas befindet und dort von der Terrorbande gezielt ausgehungert wird. Damit nicht genug, schrieb Acar dazu auch noch: „Das Leiden palästinensischer Gefangener ist keine Frage der Meinung – es ist eine Tatsache systematischer Grausamkeit und Entmenschlichung.“

Larmoyantes Geschwätz und billige Lügen

Dieser Vorwurf fällt in Wahrheit auf ihre Freunde von der Hamas zurück, wie das Foto des sich in einem grauenhaften Zustand befindenden David eindrucksvoll unterstreicht. Abgesehen davon, dass Acar die israelischen Geiseln mit keinem Wort erwähnt, offenbart sie mit ihrem – wie Friedrich Merz es wohl ausdrücken würde – larmoyanten Geschwätz nicht nur die eigenen Ahnungslosigkeit, sondern auch Verlogenheit. Sie inszeniert sich als gequältes Opfer eines angeblich völkermörderischen Schurkenstaates, der sie nach nicht einmal einer Woche Haft wieder auf freien Fuß setzte und ihr und ihren ebenso irregeleiteten Genossen kein Haar gekrümmt hat. Angesichts des Aufwandes, den es Israel kostete, diese Flotte von Fanatikern, Spinnern und Wichtigtuern zu stoppen, wäre es nur verständlich gewesen, wenn man Thunberg, Acar und Co. vor Gericht gestellt und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt hätte. Stattdessen entledigte man sich ihrer so schnell wie möglich und überließ sie ihren wohlwollenden Unterstützern in der Heimat.

Die sind dann auch sofort bei der Hand: Die „taz“, die gerade ihre Druckausgabe einstellte und fortan nur noch online hetzt und designformiert, widmet der Antisemitin Acar ein impertinentes Rührstück, in dem sie ihre absurden Foltervorwürfe und Hamas-Propagandalügen unkritisch wiedergeben darf und überdies ausgerechnet der israelfeindlichsten Bundesregierung aller Zeiten unter Lügenkanzler Merz vorwirft, zu wenig für die Inhaftierten getan zu haben. Nach diesem Muster funktioniert mittlerweile die gesamte linke Anti-Israel-Propaganda – was mittlerweile dazu geführt hat, dass der Judenhass im nicht Nie-, sondern Immer-wieder Deutschland und anderen Teilen Europas wieder zur Normalität geworden ist.