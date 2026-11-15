Frankfurt-Sydney in vier Stunden? Europas Traum vom Hyperschallflug

Im Oktober 2003 endete eine Ära: Die Concorde, das legendäre Überschallflugzeug Frankreichs und Großbritanniens, absolvierte ihren letzten kommerziellen Flug. Seitdem reisen Passagiere wieder mit Geschwindigkeiten, die deutlich unter der Schallgeschwindigkeit liegen. Doch was wäre, wenn wir künftig in nur vier Stunden von Frankfurt nach Sydney fliegen könnten – eine Reise, für die man heute einschließlich Zwischenstopps häufig mehr als 20 Stunden benötigt? Was nach Science-Fiction klingt, ist Gegenstand ernsthafter europäischer Forschung.

Ein Unternehmen mit Schweizer Wurzeln möchte mit wasserstoffbetriebenen Hyperschallflugzeugen die Luftfahrt revolutionieren. Aber wie realistisch ist dieser Traum? Das 2021 gegründete Start-Up Destinus verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Flugzeuge zu entwickeln, die mit fünffacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sein können. Das entspricht in großer Flughöhe ungefähr 5.000 bis 6.000 Kilometern pro Stunde, abhängig von den atmosphärischen Bedingungen. Destinus hat bereits mehrere unbemannte Versuchsflugzeuge gebaut und getestet. Die Prototypen mit Namen “Jungfrau” und “Eiger“ dienten dazu, grundlegende Eigenschaften der Flugzeugkonstruktion zu untersuchen.

Wasserstoff: Treibstoff und Kühlsystem zugleich

Auch Spanien unterstützt die Entwicklung. 2023 wurden Fördermittel von insgesamt rund 26,7 Millionen Euro für Projekte im Zusammenhang mit Wasserstoffantrieben bekannt. Das ist mehr, als eine bloße Zukunftsvision. Es gibt reale Entwicklungsarbeiten, Industriepartner und technische Versuchsanlagen. Allerdings muss man zwischen einem erfolgreichen Testflug und einem einsatzfähigen Passagierflugzeug unterscheiden. Ein Destinus-Passagierflugzeug mit Mach 5 existiert bislang nicht.

Besonders interessant ist die Rolle des Wasserstoffs. Bei extrem hohen Fluggeschwindigkeiten entsteht ein Problem, das normale Verkehrsflugzeuge kaum kennen: die enorme Erwärmung der Flugzeugoberfläche. Die Luft wird vor dem Flugzeug stark verdichtet. Dabei können Temperaturen entstehen, die gewöhnliche Flugzeugmaterialien überfordern. Hier könnte flüssiger Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen. Er wird bei ungefähr minus 253 Grad Celsius gelagert. Auf seinem Weg zum Triebwerk könnte er Wärme aus besonders belasteten Flugzeugteilen aufnehmen und diese dadurch kühlen. Anschließend wird der erwärmte Wasserstoff als Treibstoff genutzt. Damit hätte er eine doppelte Funktion: Er würde nicht nur Energie liefern, sondern gleichzeitig dazu beitragen, das Flugzeug vor Überhitzung zu schützen. Das Prinzip ist physikalisch nachvollziehbar. Seine zuverlässige Anwendung in einem großen Passagierflugzeug stellt allerdings eine gewaltige ingenieurtechnische Herausforderung dar.

Europa forscht bereits an Mach 8

Destinus ist nicht das einzige europäische Projekt auf diesem Gebiet. Im Forschungsprogramm “Stratofly“ untersuchten europäische Wissenschaftler ein Konzept für ein wasserstoffbetriebenes Passagierflugzeug, das theoretisch Mach 8 erreichen könnte. Das wären Geschwindigkeiten von ungefähr 9.000 Kilometern pro Stunde. Das untersuchte Flugzeugkonzept sollte rund 300 Passagiere transportieren können. Beteiligt waren Forschungseinrichtungen aus mehreren europäischen Ländern, darunter auch deutsche und französische Luftfahrtinstitute. Doch hier ist eine wichtige Unterscheidung notwendig: “Stratofly“ war ein Forschungsprojekt und kein bereits gebautes Verkehrsflugzeug. Die Wissenschaftler untersuchten, wie ein solches Flugzeug konstruiert werden müsste, welche Antriebe erforderlich wären und wie sich die enormen Temperaturen beherrschen ließen. Ob daraus jemals ein wirtschaftlich einsetzbares Flugzeug entsteht, ist offen.

Die Concorde bewies bereits vor mehr als 50 Jahren, dass Passagierflugzeuge schneller als der Schall fliegen können. Sie erreichte etwa Mach 2 und verkürzte die Reisezeit zwischen Europa und New York auf ungefähr dreieinhalb Stunden. Technisch war sie eine Meisterleistung. Wirtschaftlich blieb sie jedoch ein Sonderfall. Ihr Treibstoffverbrauch war hoch, die Wartung teuer und die Zahl der Passagiere begrenzt. Hinzu kamen Beschränkungen für Überschallflüge über bewohntem Gebiet, weil der Überschallknall erhebliche Lärmbelastungen verursachen kann. Der Absturz einer Air-France-Concorde im Jahr 2000, die Folgen der Terroranschläge von 2001 und steigende Betriebskosten beschleunigten schließlich das Ende. Die entscheidende Lehre daraus lautet: Was technisch möglich ist, muss wirtschaftlich noch lange nicht sinnvoll sein.

Die Amerikaner sind bereits einen Schritt weiter

Während Europa an besonders ehrgeizigen Hyperschallkonzepten arbeitet, verfolgt das amerikanische Unternehmen Boom Supersonic einen anderen Ansatz. Sein Versuchsflugzeug XB-1 durchbrach am 28. Januar 2025 tatsächlich die Schallmauer. Der Demonstrator erreichte Mach 1,122. Boom entwickelt auf dieser Grundlage das Passagierflugzeug Overture, das deutlich schneller als heutige Verkehrsflugzeuge fliegen soll, allerdings langsamer als die geplanten Hyperschallmaschinen. Damit tritt ein interessanter Unterschied zutage: Die Amerikaner konzentrieren sich auf eine vergleichsweise moderate Rückkehr zum Überschallflug; europäische Forschungsprojekte untersuchen dagegen teilweise wesentlich höhere Geschwindigkeiten und völlig neue Antriebskonzepte. Welche Strategie langfristig erfolgreicher sein wird, lässt sich heute nicht beantworten.

Und was ist mit der Umwelt? Wasserstoff gilt häufig als sauberer Treibstoff, weil bei seiner Verbrennung kein Kohlendioxid aus dem Kohlenstoff des Treibstoffs entsteht. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Wasserstoffflugzeug automatisch klimaneutral wäre. Bei der Verbrennung in Luft können Stickoxide entstehen. Außerdem gelangen Wasserdampf und möglicherweise klimawirksame Kondensstreifen in große Flughöhen. Hinzu kommt die Frage, wie der Wasserstoff hergestellt wird. Nur, wenn dafür überwiegend erneuerbare Energie eingesetzt wird, lassen sich die vorgelagerten Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren. Auch die Herstellung, Verflüssigung und Lagerung von Wasserstoff benötigen erhebliche Energiemengen. Die ökologische Bilanz eines Hyperschallflugzeugs muss deshalb über den gesamten Lebenszyklus betrachtet werden.

Eine neue Chance für Europas Ingenieurskunst?

Ein Flugzeug, das Mach 5 erreicht, wäre eine technische Sensation. Doch damit wäre noch längst kein wirtschaftlicher Luftverkehr möglich.Die Entwickler müssten zahlreiche Fragen beantworten: Wie lassen sich mehrere Hundert Passagiere sicher transportieren? Wie hoch wäre der Energieverbrauch pro Passagier? Welche Flughäfen könnten solche Maschinen versorgen? Wie lassen sich Lärm und Überschallknall begrenzen? Was würden Entwicklung, Wartung und Flugtickets kosten? Welche Sicherheits- und Zulassungsvorschriften wären erforderlich? Und schließlich: Wie viele Menschen wären bereit, für eine drastisch verkürzte Reisezeit erheblich mehr Geld auszugeben? Schon die Concorde zeigte, dass Geschwindigkeit allein noch keinen ausreichend großen Markt schafft.

Trotz aller offenen Fragen wäre es falsch, solche Projekte vorschnell als unrealistische Träumereien abzutun. Viele Technologien, die heute selbstverständlich sind, begannen mit Ideen, die zunächst kaum realisierbar erschienen. Die Entwicklung neuer Materialien, Kühlsysteme, Wasserstoffantriebe und Hochgeschwindigkeitsflugzeuge kann auch dann wertvolle Ergebnisse liefern, wenn am Ende kein Passagierflugzeug mit Mach 5 entsteht. Solche Erkenntnisse könnten beispielsweise in der Raumfahrt, der Energietechnik oder bei zukünftigen Triebwerken eingesetzt werden.

Zwischen technologischem Mut und wirtschaftlicher Vernunft

Europa verfügt über leistungsfähige Forschungseinrichtungen und eine lange Tradition im Flugzeugbau. Entscheidend wird sein, wissenschaftliche Erkenntnisse in zuverlässig funktionierende und wirtschaftlich tragfähige Produkte umzusetzen. Von Frankfurt nach Sydney in vier Stunden – das wäre eine faszinierende Vorstellung! Die physikalischen Grundlagen werden erforscht, erste technische Komponenten existieren und staatliche Förderprogramme unterstützen die Entwicklung. Doch von einem marktreifen Hyperschall-Passagierflugzeug sind wir noch weit entfernt. Vielleicht werden wir in einigen Jahrzehnten tatsächlich innerhalb weniger Stunden andere Kontinente erreichen.

Werbung

Vielleicht werden die enormen Kosten, der Energiebedarf und die technischen Schwierigkeiten diese Vision auf wenige Spezialanwendungen begrenzen. Die Geschichte der Concorde mahnt zur Vorsicht. Gleichzeitig zeigt sie, wozu europäische Ingenieure fähig sind. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht nur, ob wir fünfmal schneller fliegen können. Sondern, ob wir es auf eine Weise schaffen, die sicher, wirtschaftlich und ökologisch verantwortbar ist. Denn wirklicher Fortschritt besteht nicht allein darin, immer schneller zu werden, sondern darin, neue Möglichkeiten so zu nutzen, dass sie den Menschen tatsächlich einen Nutzen bringen.