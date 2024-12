Frankfurter Weihnachtsmarktveranstalter im Rassismus-Wahn: Darauf einen Lumumba!

Seit Angela Merkels Grenzöffnung von 2015 ist der öffentliche Raum mehr und mehr zum Hochrisikogebiet geworden, weil überall und jederzeit mit Terroranschlägen, Messerangriffen, Vergewaltigungen und sonstigen Verbrechen durch muslimische Zuwanderer zu rechnen ist. Dies zeigt sich auch und gerade an den Weihnachtsmärkten: Diese gleichen inzwischen militärischen Sperrzonen. Es wimmelt von Stahl- und Betonsperren, absurde “Waffenverbotszonen” (mit Geltungszeiträumen die suggerieren, ansonsten sei die gewaltsame Nutzung der davon betroffenen Schlag-, Hieb- und Stichwaffen erlaubt), “Messerverbote” und verstärkte Polizeipräsenz sollen die Illusion jener Sicherheit vermitteln, die es früher, vor bevor der Islam und 4,5 Millionen überwiegend gewaltsozialisierte Migranten zu Deutschland gehörten, ganz selbstverständlich einmal gab. Innenministerin Nancy Faeser rief zur „Wachsamkeit“ auf. Von den einst unbeschwerten Besuchen, bei denen kein Mensch je auch nur unterschwellige Angst um Leib und Leben hatte, ist nichts mehr geblieben. Man hat nun genau die martialischen, von Misstrauen geprägten Zustände in den Innenstädten, die man an den Grenzen partout nicht wollte, obwohl sie genau dort hingehören und immer normal waren.

In all diesem Wahnsinn sorgen die gehirngewaschenen Vertreter desselben geistigen Milieus, das uns diese Verhältnisse beschert hat, auch noch für die Durchsetzung ihrer pathologischen “Kultursensibilität” und Neusprech-Vorgaben. So hat die Frankfurter Tourismus und Congress GmbH, die den städtischen Weihnachtsmarkt in der Messestadt am Main veranstaltet, keine dringenderen Sorgen, als die Standbetreiber schriftlich zu bitten, doch auf den Namen „Lumumba“ zu verzichten, mit dem ein Kakaogetränk mit einem Schuss Rum bezeichnet wird. „Sollten Sie ein Getränk im Angebot haben, welches Sie als ‚Lumumba‘ bezeichnen, möchten wir Sie eindringlich bitten, den Namen zu ändern und es auf Menükarten/Getränkekarten/Schildern unkenntlich zu machen“, heißt es in der Mitteilung ernsthaft. Als Alternativen werden „Kakao mit Rum/Schuss oder Heiße Schokolade mit Rum/Schuss“ empfohlen. Der Grund für diese neuerliche obrigkeitsstaatliche Bevormundung ist, dass der Name des Getränks sich auf den 1961 ermordeten kongolesischen Freiheitskämpfer Patrice Lumumba bezieht.

Schwarze Menschen und braunes Essen

Jahrzehntelang hatte dieser etymologische Hintergrund niemanden gestört, so wie es tausende eingebürgerte Begriffe und Bezeichnungen gibt, die auf aus heutiger Sicht “politisch unkorrekte” Ursprünge zurückgehen. Doch in Zeiten des woken Antikolonialismuswahns genügt es als weiterer Grund für künstliche Empörung, vermeintlich “belastete” Worte zu verbieten, auch wenn diese inzwischen etwas völlig anderes bezeichnen. Abgesehen davon, dass man getrost annehmen darf, dass die Lumumba-Trinker sich des historischen Hintergrunds des Getränkenamens nicht bewusst sind, käme kein normaltickender Mensch auf die Idee, mit dessen Konsum eine rassistisch-koloniale Grundhaltung zu assoziieren. Doch einige woke Wichtigtuer bei der Stadt Frankfurt haben in vorauseilender Anbiederung an den Gesinnungsstaat nichts Besseres zu tun, als Schausteller und Budenbetreiber, die noch immer unter den massiven Einnahmeverlusten durch die völlig sinnlosen Corona-Lockdowns und den Besucherrückgängen bei öffentlichen Veranstaltungen zu leiden haben, mit derartig schikanösem Unsinn zu belästigen.

Und auch hier darf natürlich der akademische pseudowissenschaftliche Background zur Unterfütterung von derlei Schwachsinn nicht fehlen: Artemis Saleh, ihres Zeichens „wissenschaftliche Koordinatorin für Migrationsforschung“ an der Frankfurter Goethe-Universität, behauptete dann auch, die “Forschung” zeige, dass schwarze Menschen oft mit Begriffen für braunes Essen und Getränke „verglichen, exotisiert, sexualisiert und anderweitig erniedrigt“ würden. Es handele sich dabei um „rassistische Erniedrigungen“. Ein braunes Getränk „nach einer der vermutlich wenigen Personen mit melaninreicher Haut, die im Deutschland der 1960er Jahren massenmedial bekannt waren, zu benennen“, sei vor dem europäischen kolonialhistorischen Hintergrund „mindestens ignorant und maximal beispielhaft für rassistische Strukturen“, bramarbasierte Saleh ironiefrei. Beim Schaustellerverband Frankfurt/Rhein-Main hat man für derlei akademische Verirrungen nur noch Kopfschütteln übrig: Sein Vorsitzender Thomas Roie nannte die Diskussion „aberwitzig“. Der Name „Lumumba“ sei über 30 Jahre alt. „Ich weiß nicht, was daran verwerflich ist“, so Roie weiter. So dürfte es jedem Menschen mit normalem Verstand gehen. Den genau genommen sind die einzigen Rassisten die Sprachwächter, die sich an Negerküssen und Mohren-Apotheken und jetzt auch heißen Wintergetränken stören und so ihren eigenen Rassismus auf unverfängliche Begriffe, Gesten und Handlungen projizieren.