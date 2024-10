Frankreich: Juristische Hexenjagd auf Kritiker der blasphemischen Woke-Olympiade

Der woke Terror hat Frankreich erfasst: Das Land verfolgt all diejenigen kritischen Stimmen im Netz, die Thomas Jolly, den Regisseur der geschmacklosen Olympia-Eröffnungszeremonie, die allein wegen ihrer widerlichen Verhöhnung des Christentums durch eine pervertierte Darbietung des „Letzten Abendmahls“ mit „LGBT“-Darstellern in Erinnerung bleiben wird. Proteste dagegen wurden natürlich weitgehend ignoriert – da Beleidigungen gegen das Christentum im heutigen (un)kulturellen Klima längst zum guten Ton gehören, während der in den meisten Fällen reine Phantasietatbestand der „Islamophobie“ zum Schlimmsten gehört, dessen man sich schuldig machen kann. Der Kampf gegen die Meinungsfreiheit in Europa geht unerbittlich weiter. Nicht nur das Internet wird zensiert; wer die „falsche“ Meinung veröffentlicht, muss mit Schikanen bis hin zu Haftstrafen rechnen. Seit Sommer geht die britische Regierung mit drakonischer Härte gegen jeden vor, der gegen die gescheiterte Migrationspolitik protestierte. Dieser Trend setzt sich nun auch auf der anderen Seite des Ärmelkanals fort.

Die französischen Behörden hatten offenbar nichts Dringenderes zu tun, als Ressourcen zu mobilisieren, um sechs Männer im Alter von 22 bis 79 Jahren und eine 57-jährige Frau zu verhaften, die sich zwischen Paris und der Alpenregion aufhielten. Sie sollen am 5. März 2025 vor Gericht gestellt werden – und es soll, Medienberichten zufolge, nur der Auftakt zu einer wesentlich größeren Verhaftungswelle sein. „Die Ermittler werden das bis zum Ende durchziehen“, erklärte ein Insider.

Verbalinjurien christlicher Franzosen schlimmer als Terrorattentate “gekränkter” Muslime?

Genau wie in Deutschland handelt es sich um eine hochgradig missbräuchliche Fehlmobilisierung von staatlichen und justiziablen Ressourcen, durch die die eigene Bevölkerung schikaniert und eingeschüchtert wird. Man würde sich eine derartige Konsequenz im Kampf gegen echte Bedrohungen nur wünschen. Denn auch in Frankreich wird seit vielen Jahren die alltägliche überwiegend muslimische Migrantengewalt wesentlich lascher oder überhaupt nicht rechtsstaatlich verfolgt –obwohl es die Jünger des Propheten nicht bei “Hass und Hetze” belassen und nicht nur Angst und Schrecken verbreiten, sondern zum Schlachtermesser, Maschinengewehr oder Sprengsatz greifen. Denn genießen sie weitestgehende Narrenfreiheit. Die Terrorangriffe nach verfassungsrechtlich zulässigen, klar künstlerisch und satirisch ausgerichteten Mohammed-Karikatur und die Attacken auf “Ungläubige” mit Mord, Totschlag und Köpfungen zogen und ziehen keinen auch nur annähernd vergleichbaren juristischen Verfolgungseifer nach sich wie zumeist aus Verzweiflung geborene verbale Übergriffe der Einheimischen im Internet.

Und anders als die “Sprenggläubigen” können die autochthonen Europäer dafür auf kein Verständnis des völlig auf links gedrehten Kultur- und Medienbetriebes hoffen. Auch in Frankreich arbeitet sich dieses Milieu lieber an Christen ab, die sich aus Verzweiflung darüber, ständig auf ekelhafteste Weise zum Gespött gemacht zu werden und Kirchen im ganzen Land massenhaft in Flammen aufgehen zu sehen, rein verbal zur Wehr setzen. Wegen vermeintlicher „Hasskommentare“ werden sie nun landesweit gejagt, während die Islamisierung und die Selbstzerstörung der französischen Kultur, im Land der ersten freiheitlichen Revolution und der Voltaire’schen Aufklärung, unerbittlich voranschreiten.