Frankreich wankt: Reißt Macron Deutschland mit den Abgrund?

Die innere Krise in Frankreich geht unvermindert weiter. Aus Protest gegen die Sparpläne der Regierung sind gestern landesweit mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaft GCT sprach von über einer Million Menschen, das Innenministerin von über 500.000 Teilnehmern, davon rund 55.000 in Paris. Die Beteiligung an den Protesten war noch einmal erheblich höher als in der vergangenen Woche. Allein in Paris blieben 90 Grundschulen geschlossen, an mehreren Gymnasien demonstrierten auch Schüler, fast die Hälfte aller Regionalzüge fiel aus. Die Regierung riet Beschäftigten, möglichst im Homeoffice zu bleiben, der Pariser Polizeipräfekt rief Ladeninhaber dazu auf, ihre Geschäfte zu schließen.

Auslöser der Proteste, sind die Sparpläne des letzte Woche gestürzten Premierministers François Bayrou, der, unter anderem durch das Streichen von zwei Feiertagen, 44 Milliarden Euro einsparen wollte. Bayrou war bereits der vierte Premierminister innerhalb von weniger zwei Jahren. Sein Nachfolger Sébastien Lecornu berät derzeit mit Vertretern der Parteien, um einen Haushaltskompromiss zu finden, der derzeit aber noch nicht in Sicht ist. Von der Streichung der beiden Feiertage ist er bereits abgerückt.

Politische Pattsituation

Staatspräsident Emmanuel Macron steht endgültig vor den Trümmern seiner Politik. Frankreich hat eine irrwitzige Staatsverschuldung von mittlerweile 3,345 Billionen (!) Euro, 114 Prozent der gesamten französischen Wirtschaftsleistung. Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit des Landes von AA- auf A+ gesenkt, was es erschwert, sich auf dem Kapitalmarkt Geld über Staatsanleihen zu besorgen. „Wir gehen davon aus, dass der Vorlauf zur Präsidentschaftswahl 2027 den Spielraum für eine Haushaltskonsolidierung in naher Zukunft weiter einschränken wird und halten es für sehr wahrscheinlich, dass die politische Pattsituation auch nach der Wahl andauern wird“, erklärte die Agentur.

Wenn die Krise anhält, worauf alles hindeutet, könnte die Europäische Zentralbank EZB) einspringen, indem sie erstmals ihr bislang noch nie zum Einsatz gekommenes „Transmission Protection Instrument“ (TPI) aufbietet, mit dem zu starke Zinsdifferenzen zwischen Mitgliedsstaaten durch Anleihekäufe eingedämmt werden sollen. Eine neue Eurokrise scheint also bereits am Horizont auf.

Menetekel für Deutschland

Hinzu kommen die explodierende Migrantenkriminalität, die Islamisierung weiter Teile des Landes und eine immer schärfer werdende politische Polarisierung. Frankreich ist faktisch unregierbar, der soziale Frieden ist längst zerstört, die Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der innenpolitisch erledigte Macron kann nur noch außenpolitisch große Töne spucken, indem er sich zum Schutzpatron der Ukraine und obersten Kämpfer gegen Russland aufwirft, ohne zu merken, wie lächerlich diese Pose angesichts der realen Machtverhältnisse ist. Das gesamte System der fünften Republik ist in eine existenzielle Krise geraten. Der Linksblock um den Agitator Jean-Luc Mélenchon hat sich mit dem Islam verbündet und hofft, sich mit den muslimischen Stimmen die Mehrheit zu sichern.

„Mélenchon hat die von der Linken einst verherrlichte Arbeiterklasse durch eine neue Wählerschaft ersetzt: die Muslime, die woke Jugend und die naiven Humanisten“, erklärte der ehemalige rechte Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour. Demgegenüber steht der vom Establishment verfolgte rechte Rassemblement National, der in Umfragen mit 32 Prozent weit an der Spitze liegt und reelle Chancen hat, die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren zu gewinnen. Die Lage in Frankreich ist in vieler Hinsicht ein Spiegelbild und Menetekel für Deutschland. Hier wie da kollabieren die alten Machtblöcke und schlagen in ihrem Untergang brutal um sich, ohne dass sie der selbstverschuldeten Katastrophen noch Herr werden könnten. Die Lage wird schlimmer, auch Deutschland befindet sich wirtschaftlich im freien Fall, das Vertrauen in die Institutionen ist auf einem historischen Tiefpunkt. Es drohen also auch hier Unruhen und vielleicht ein gesamteuropäischer Zusammenbruch, der angesichts der selbstmörderischen Politik der gescheiterten Eliten seit langem absehbar ist.