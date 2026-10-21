Frankreichs Jugendliche: Muslime, Linke, Christen

Vor drei Wochen haben 800.000 junge Menschen – Franzosen wie Migranten – mit Papst Leo XIV. in Paris das „Notre Père“, also das Vaterunser, gebetet. Und nun, wenige später, versetzen Jugendliche Frankreich in Aufruhr. Manche sprechen mit den Worten Hans-Magnus Enzensbergers vom „molekularem Bürgerkrieg“. Frieden und Krieg – wie passt dies zusammen? Es gibt in Frankreich drei große Gruppen von Jugendlichen. Der größte Teil der jungen Generation in Frankreich hat eine “Migrationsgeschichte”, wie es heute heißt; in den urbanen Milieus sind es weit über drei Viertel. danach rangieren zahlenmäßig die weltlich orientierten, autochthonen Franzosen, für die zumeist die Lebensdevise gilt: “Als junger Mensch muß man links sein“; eine Aussage, die Willy Brandt gerne wiederholt hat. Die kleinste Gruppe bilden sodann die jungen Katholiken; Frankreich war schließlich – und ist noch – ein christliches und immer noch zu 90 Prozent katholisches Land. Aus dieser Großgruppe junger Leute kamen, die, die dem Papst am 26. September 2026 zu Hunderttausenden zujubelten.

Die im Oktober begonnenen Unruhen in Frankreich mögen anfangs als Schülerproteste entstanden sein; sie wurden aber umgehend von Linken und Linksextremen unter der Ägide der linken Partei „La France insoumise“ (LFI, „unbeugsames Frankreich„) und einer Vielzahl von NGOs – inzwischen ist von 101 Einzelorganisationen vom marxistischen bis zum linksextremen Spektrum die Rede – gekapert. Da die Linksextremisten zahlenmäßig und auch körperlich – es sind eben vielfach wohlstandsverwahrloste Weicheier – zu schwach sind, wurden sie von Anfang an von jungen aus dem Maghreb gebürtigen Männern unterstützt – die zahlreichen Videos zeigen selbige als Hauptakteure. Das saloppe Statement „Musulmans acteurs, gauches claqueurs“ (sinngemäß: “Muslime handeln, Linke klatschen Beifall”) unterstreicht dies. Die Migranten haben die Gewaltbereitschaft und physische Kraft, die Linken die große Klappe und wirken eher verbal. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass die aus den ehemaligen franzölsischen Kolonien im Maghreb (Algerien, Tunesien, Marokko) und Schwarzafrika stammenden jungen Männer in Frankreich qua Geburt automatisch die französische Staatbürgerschaft erhalten. Dennoch verbindet diese jugendlichen Randalierer mit dem französischen Staat nichts; was sie eint, ist Verachtung und Hass auf diesen Staat.

“Atomisierte Gesellschaft”

Zunächst Gruppe der linken Jugendlichen: Der Philosoph Marcel de Corte spricht von Dekadenz und einer desorientierten Jugend, die “jede echte Bindung“ verloren habe und in einer “atomisierten Gesellschaft” lebe, wo sie nichts mehr wisse “von Vaterland und Überlieferung, vielmehr den Einzelnen immer wieder auf sich selbst und seine Illusionen” zurückwerfe. Sie erleben, daß der Staat bankrott ist, zahlungsunfähig. Ihr einziger Halt „Konsum und noch mehr Konsum“ auf Basis der gewohnten staatlichen Transferzahlungen ist dahin. In ihrer Haltlosigkeit formulieren sie irre und vom Staat niemals einlösbare Forderungen nach einem regulären Schülergehalt: „On en a marre de ne pas être payé alors qu’on fait les mêmes horaires que les gens qui travaillent“ (“Wir haben die Nase voll davon, nicht bezahlt zu werden, obwohl wir dieselben Arbeitszeiten haben wie die Leute, die arbeiten“).

Sodann zur Gruppe der Jugendlichen mit Migrationsgeschichte: Im Zweckbündnis des Islamogauchisme finden die linken und islamischen Jugendlichen zusammen. Letztere sind dreifach im Vorteil. Erstens sind sie zahlenmäßig weit in der Mehrheit. Zweitens bietet ihnen im Hintergrund immer noch der Islam einen gewissen Halt, sie kennen ihre kulturell-religiösen Wurzeln. Und drittens wissen sie – sofern sie um Bildung bemüht sind -, wie der Islamogauchisme bislang immer geendet hat: Mit dem Sieg der Muslime, die anschließend die Linken als nützliche Idioten umbringen (siehe Iran 1979 nach der Rückkehr von Ayatollah Chomeini aus Paris nach Teheran).

Und dann noch zur Gruppe der jungen Katholiken: David Berger wehrt sich im “Kontrafunk” vehement gegen die so bequeme, aber dennoch unzutreffende Gleichung „Migration gleich Gewalt“. Er erinnert an den Papstbesuch in Paris und die zigtausenden jungen Menschen, die friedlich zusammenfanden auf der doch so geschichtsbeladenen Place de la Concorde: „Ein katholischer Einwanderer aus Afrika kann sich dem geistigen Erbe Frankreichs enger verbunden fühlen als ein einheimischer Linksradikaler, der dessen Rathäuser anzündet. Entscheidend ist nicht die Hautfarbe, sondern die Bereitschaft, eine gemeinsame Ordnung anzuerkennen, für die der Begriff ‚christliches Abendland‘ steht“.

Polizeiabrüstung macht keine Sinn

Die obige Unterscheidung von drei Gruppen von Jugendlichen – bei weitergehender soziologischer Differenzierung könnten es auch sechs oder neun Gruppen sein – soll nicht mit einer Wertung einhergehen, sondern dient allein der Frage nach den Ursachen des Aufruhrs. Die Lösung liegt darin, daß sich diese Gruppen im Hinblick auf eine gemeinsame Zielsetzung verständigen. Und dieses Ziel gründet in der französischen Geschichte: Liberté, Egalité und Fraternité. Ohne Rückbesinnung auf diese nationale Basis ist alles nichts: Es macht keinen Sinn, noch mehr Geld (das der französische Staat zudem nicht hat) für Schulneubauten und Lehrereinstellungen bereitzustellen. Gerade die hochmodernen Schulbauten (die es in Frankreich vielerorts gibt, etwa Nantes) wurden ja besonders begeistert von johlenden jungen Männern angezündet und verwüstet.

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Und es macht auch keinen Sinn, die französische Polizei abzurüsten. LFI-Chef Jean-Luc Mélenchon erhebt diese Forderung nur, damit die Linke von noch mehr Randale vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen profitieren kann. Sinn hingegen macht, die Anspruchsgesellschaft zu hinterfragen; ein kleines Beispiel: Wieso zum Beispiel haben Schüler das Recht, im hochmodernen Lycée Nelson-Mandela in Nantes Tag für Tag die Toiletten zu beschmutzen, und warum haben sie den Anspruch, dass nachts vom Staat bezahlte Putzkolonnen anrücken müssen, um alles Unhygienische und Abstoßende zu entfernen und gründlich zu reinigen. Dies ist nicht ihre Schule, sondern die des verachteten und verhassten Staates. Wenigen Schülern tut dies weh – die allermeisten finden es cool. Und solange sich dieses Verhältnis von Haltung und Anspruch nicht umkehrt, wird der Aufruhr in Frankreich weitergehen. Trotz Laizismus und strenger Trennung von Kirche und Staat: Frankreich sollte sich dringend wieder auf seine christlichen Wurzeln besinnen und die Werte des Westens und der Demokratie als verteidigungswürdig erkennen. Diese Wurzeln geben Halt – auch der jungen Generation!