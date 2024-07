Frankreichs Linksrutsch und was er für Deutschland bedeutet

Es ist so gekommen, wie ich es in meinem letzten Beitrag bereits befürchtet hatte: Macron hat durch seinem Deal mit den Linken im zweiten Wahlgang erfolgreich einen Sieg des Rassemblement National (RN) von Le Pen verhindert. Die Vereinbarung von Macrons Partei mit dem linken Nouveau Front Populaire, wonach in allen Wahlkreisen immer derjenige auf eine Kandidatur zugunsten des Kandidaten der anderen Partei verzichtet, wenn der eigene Kandidat der die geringere Stimmenzahl im ersten Wahlgang erzielt hat, um so dem anderen Kandidaten zu einer Mehrheit gegenüber des Kandidaten der Partei Le Pens zu verhelfen, ist aufgegangen. Viele Wähler wurden zudem erfolgreich mit der Angst vor einem Rechtsrutsch motiviert, zur Wahl zu gehen – und diesmal gezielt nicht für eine bestimmte Partei, sondern ausschließlich gegen eine Partei zu stimmen.

Ähnlich wie schon bei den Stichwahlen in einigen ostdeutschen Gemeindewahlen, wo sich die selbsternannten Demokraten verbündeten, um den Sieg eines AfD-Kandidaten zu verhindern, wurde hier dezidiert gegen die Kandidaten des RN gewählt, und gar nicht nur oder selten für einen Kandidaten. Dies war daher keine Wahl für eine Partei, sondern gegen eine Partei – in Frankreich eben gegen Le Pen und den RN. Aber zu welchem Preis wurde dieser vermeintliche “Sieg” erreicht?

Der Feind meines Feindes…

Die Macron‘sche Strategie „der Feind meines Feindes ist mein Freund“ wird nicht funktionieren. Schon in der Nacht haben die Kampftruppen der Linken einen ersten Vorgeschmack gegeben, was in Frankreich zu erwarten sein wird. Die linken Siegesfeiern sind in Paris und anderen Städten schnell in Straßenschlachten mit der Polizei ausgeartet, nur mit Mühe konnten neue Brandanschläge auf die Luxusmeile der Champs-Elysées durch die Polizei verhindert werden. Seine Brandmauer nach rechts hat Macron und seiner liberal ausgerichteten Bewegung Renaissance auf Gedeih und Verderb den Linken ausgeliefert. Und diese Linke hat es in sich, es ist ein Konglomerat verschiedener Parteien, wie der Sozialistischen Partei” La France insoumise” von Jean-Luc Mélenchon und der Kommunistischen Partei.

Vor allem dürfte Macron die Geister, die er rief, künftig selbst nicht mehr loswerden. Auf den linken Triumphaufmärschen sind praktisch keine französischen Flaggen mehr zu sehen, sondern nur noch Palästinenser- und Hamasbanner. Der fatale Schulterschluss zwischen Islamisten, Israel-Hassern und Antisemiten, den auch schon die britischen Labour-Linken vollzogen haben, könnte unabsehbare Folgen haben, und zwar innen- wie außenpolitisch.

Drohender Todesstoß 2027

Der dominierende Mélenchon ist genau das, was man unter einem sozialistischen Hardliner versteht: Ein gnadenloser Populist mit einem ausgeprägten Deutschland-Hass und einem starken Antisemitismus, mit dem er sich auch die Unterstützung der großen Zahl an Muslimen in Frankreich sicherte. Sollte er zum Premierminister ernannt werden, würde das für Deutschland und die EU weit dramatischere Folgen zeitigen, als es ein Sieg der Rechten jemals hätte haben können – aber auch für die immer mehr in ihrem Leben bedrohten französischen Juden ein Signal sein, dem Land den Rücken zu kehren.

Dank der weitreichenden Macht des Präsidenten in Frankreich wird es zumindest in naher Zukunft zwar bestensfalls zu einem Stillstand oder gegenseitigen Blockieren innerhalb der französischen Regierung kommen. Aber was passiert, wenn 2027 die nächsten Präsidentschaftswahlen anstehen und dann auch ebenfalls am Ende ein linker Präsident gewählt wird, bloß um Le Pen zu verhindern? Dann wird es in Frankreich kein Halten und keine Mäßigung mehr geben. Für das traditionelle französische Bürgertum wäre das wohl der Todesstoß. Nicht wenige besserverdienende und wohlhabende Franzosen dürften bereits jetzt überlegen, wie sie sich und ihr Vermögen außerhalb Frankreichs schnellstens in Sicherheit bringen können.

Parallelen zu Deutschland

Auch in Deutschland ist die gesellschaftliche Mitte zunehmend in der Defensive. Die FDP hat sich bereits in dieser Legislaturperiode an den linken Zeitgeist verkauft und wird aller Voraussicht nach im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein. Merz und seine CDU werden sich, vergleichbar mit Macron, den Grünen oder den Sozialdemokraten an den Hals werfen müssen, um die immer stärker werdende AfD zu verhindern. Daher können sich die Grünen trotz ihrer desaströsen Politik entspannt zurücklehnen: Selbst wenn sie bei der nächsten Bundestagswahl einen Denkzettel bekommen, wird ihre politische Agenda weiter dominieren, und nichts wird sich in diesem Land signifikant ändern.

Der Krug geht bekanntlich solange zum Brunnen, bis er bricht. Anscheinend ist die gesellschaftliche und ökonomische Lage sowohl in Deutschland als auch in Frankreich für die Mehrheit noch immer nicht brisant genug oder sie haben es – dank des von den Mainstreammedien verbreiteten Schönredens der dramatischen Situation – noch immer nicht realisiert, wie gefährlich ein „Weiter so“ tatsächlich sein wird.

Negative Veränderung bis zur Unkenntlichkeit

Für Deutschland wird eine wie auch immer geartete Koalition der CDU mit Grünen oder Sozialdemokraten zur Folge haben, dass die unkontrollierte Migration vor allem aus islamischen Ländern weitergehen wird. Die Kriminalität, der meist die autochthone und die hier gut integrierte ausländische Bevölkerung zum Opfer fällt, wird sich noch verschlimmern, die Abgabenlast um den ausufernden Sozialstaat zu finanzieren, wird noch weiter ansteigen. Gleichzeitig werden Deindustrialisierung und sich wieder beschleunigende Inflation den verbliebenen Wohlstand nachhaltig zerstören, Infrastruktur und Bildung werden sich weiter rapide verschlechtern und dieses Land wird bis zur Unkenntlichkeit zum Negativen verändert werden.

Schuld an dieser Entwicklung werden Merz und die CDU sein – vergleichbar mit Macron in Frankreich. Die selbstauferlegte Brandmauer nach rechts wird einen Politikwechsel weiterhin verhindern, wodurch die Zukunft dieses Landes immer ungewisser und der Preis für politische Veränderungen immer höher getrieben wird. Für die CDU mag es eine Wahl zwischen Pest und Cholera sein, ob sie mit Linken oder Rechten koaliert: aber wenn man sich selbst die Möglichkeit nimmt, überhaupt die Wahl zwischen Koalitionspartnern zu haben, dann ist man eben gezwungen, weiter linke Politik zu machen. Damit stärkt man dann paradoxerweise gerade die AfD, die doch verhindert werden soll – als einzige Alternative, den linksgrünen Wahn endlich zu stoppen.