Französischer Rabbiner rät Juden, das Land zu verlassen

Fragt man alte Franzosen, was sie in der Zeit von 1940 bis 1945 gemacht haben, so bekommt man zielsicher genau eine Antwort: „Ich war in der Résistance.“ Klar. Ist natürlich gelogen, denn irgendwer muss in Paris ja das Vélodrome betrieben haben. Im Juli 1942 waren dort 13.000 Juden in der Radsportarena konzentriert und festgehalten worden. 8.000, rund die Hälfte davon Kinder, wurden dann peu à peu in deutsche Vernichtungslager deportiert. Frankreich, Tour de France, tournée de la mort, die Fahrradnation vor dem Herren, hat beim Holocaust mitgemacht.

Mehr als 80 Jahre später erzählt Moshe Sebbag, der Oberrabbiner von Frankreich, der „Jerusalem Post“ Folgendes: „Es ist uns heute klar, dass es für Juden in Frankreich keine Zukunft gibt. (…) Ich sage jedem jungen Menschen, er soll nach Israel oder in ein sicheres Land gehen.“ Er meint damit eigentlich: Kein Land anderes als Israel, denn außer Israel gibt es kein sicheres Land für Juden. Und auch dieses Land versucht der sogenannte Wertewesten gerade mit wohlfeilen Argumenten für einen Terror-Palästina-Staat abzuwickeln.

Das Gespenst der politischen Korrektheit

Der Anlass für Sebbags Warnung ist skurril genug: Das Ergebnis der ersten Runde der Parlamentswahl, welche die rechte Partei von Marine Le Pen anführt, gefolgt von einem linksradikalen Bündnis, brachte den Rabbi dazu, die düstere Aussage zu treffen. Man fragt sich allerdings unweigerlich, wo seine Warnungen waren, als die EU Hunderttausende Judenfeinde ins Land ließ? Es ist das gleiche Lied, das auch wir Deutsche kennen: Die Gefahr gegen Juden soll angeblich in erster Linie von rechts ausgehen. Und natürlich auch in zweiter und dritter Linie. So viele verlogene Linien für die mindestens so verlogenen Schandmäuler kann es gar nicht geben, dass sie die wahre Gefahr wie ein Edding überdecken. Es geht ein Gespenst um in Europa: Es ist das Gespenst der politischen Korrektheit, des Appeasement vor dem Islam und vor radikalen Muslimen.

Doch während es gegen den Kommunismus einst noch eine bürgerliche Einheit gab, knickt die wohlstandsverdummte Bourgeoisie wie Bambusplantagen im Monsun ein, wenn man es auch nur wagt zu behaupten, der Judenhass in Europa hätte etwas mit der unkontrollierten Einwanderung von Judenhassern zu tun. Dabei ist die Antwort bereits im Satz enthalten. Für die Langsamen unter den Langsamen: Mehr Einwanderung aus muslimischen Ländern evoziert mehr Judenhass, weil in islamischen Ländern die Kinder den Judenhass mit der Muttermilch aufsaugen. So weit, so klar, Herr Oberstudienrat?

Willkommen bei der Tour de Islam

Genauso wenig, wie alle Franzosen in der Résistance waren, genauso wenig überreißen viele heute, im Jahr 2024, die wahre Gefahr. Aus der Geschichte zu lernen scheint für viele eine unüberbrückbare Hürde zu sein. Das Schlimme ist: Es wird nicht dabei bleiben. Vielleicht sind Juden die ersten. Aber es werden weitere folgen. Und ein ganzes Land schaut zu und bekämpft sich im “Kampf gegen Rechts” selbst. Wenn „nie wieder“ jetzt sein soll, dann müssen wir diese Losung auch leben. Jetzt, da radikale Muslime bereit sind, blutige Tatsachen zu schaffen.

Solange der sogenannte Wertewesten nicht wehrhaft wird, sind irgendwann vom Wertewesten weder die Werte noch der Westen selbst übrig. Dann wird aus der Tour de France die Tour de Islam, und wir freuen uns über diese wunderbare Vielfalt. Sie ist dann nur leider judenrein; aber einen Tod muss man ja bekanntlich sterben. Für die gute Sache. In Einigkeit und Recht und Vielfalt geht die Welt zugrunde.