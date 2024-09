Freibad-Vielfalt: Jetzt mit Upgrade auf multikulturelle Messergewalt

In Deutschland ist die Messergewalt inzwischen tatsächlich allgegenwärtig und alltäglich. Allein in den ersten fünf Septembertagen gab es bundesweit unfassbare 94 (!) Messerattacken, wobei die tatsächliche Zahl noch höher liegt, da gar nicht alle gemeldet werden und die Polizei nicht überall meldepflichtig ist. Da passt es ins Bild, dass es nun auch im Neuköllner Columbiabad, bei einer der dort obligatorischen saisonalen Multikulti-Zwischenfälle, zu einem Streit mit Messereinsatz kam. Wie trotz Messerverbotszone und strikten Einlasskontrollen Blankwaffen in den Badebereich gelangen konnten, zählt wohl zu den Sieben Mysterien der Neuzeit im linksgrün verwahrlosten Shithole an der Spree.

Laut Polizeiangaben waren diesmal “ein Paar und drei weitere Personen” aneinandergeraten, laut Augenzeugen alle mit Bereicherungshintergrund, versteht sich, somit also keinen Deutschen, sondern entweder Migranten oder “Deutsche”. Ein Mann und eine Frau wurden verletzt, zwei mutmaßliche Täter konnten flüchten, einer davon wurde jedoch kurz darauf gefasst. Nähere Angaben machte die Polizei nicht, sodass man über die genaue Herkunft der Beschuldigten nur spekulieren kann – dabei kann man aller Erfahrung nach aber mit einiger Berechtigung von der üblichen migrantischen Problemklientel ausgehen. Immerhin: Das unbeschwerten Badefreuden nachgehende indigene und sonstige Publikum musste ausnahmsweise einmal nicht vorzeitig den Heimweg antreten. Das Schwimmbadpublik wurde diesmal nicht geräumt, da der Streit sich nahe des Eingangsbereichs abspielte.

Folgerichtige Entwicklung

Schwein gehabt also; allerdings wurde für den Rest des Tages ein Einlassstopp verhängt; Pech also für die, die das Abenteuer Alltag erst noch mit einer nassen Abkühlung begehen wollten. Vor zwei Wochen kam es bereits zu einer Auseinandersetzung im Columbiabad, weil ein Mann randalierte, dem der Einlass verweigert wurde. Und im Sommer letzten Jahres musste es gleich mehrfach geräumt werden, weil Jugendliche mehrfach gewaltsam aneinandergerieten. Das alles gehört längst zum Alltag fast überall in Deutschland (wenngleich es nirgendwo so intensiv getaktet auftritt wie in Berlin).

Meldungen über Messerattacken, Prügeleien und sexuelle Übergriffe in Schwimmbädern sind in Deutschland normal geworden und was vor zehn Jahren noch unvorstellbar war, ist inzwischen längst Routine. Dass nun auch Messerattacken in Schwimmbädern stattfinden, ist nur die folgerichtig nächste Stufe der Entwicklung. Dank der wahnwitzigen Massenmigration ist die Bundesrepublik von einem der sichersten, zivilisiertesten und friedlichsten Länder der Welt zu einem Hochrisikogebiet geworden, in dem es keinen Ort mehr gibt, an dem man nicht von einem Moment zum anderen in Lebensgefahr geraten kann.