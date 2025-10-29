Freie Menschen und Radfahrer

Mit vielen Übergängen gibt es zwei charakterliche Grundtypen unter den Menschen. Der eine repräsentiert das traurige Resultat einer jahrtausendelangen Wirksamkeit adeliger Autokratenherrschaft. Dieser Charaktertyp tritt in hoher Rangposition repräsentationssüchtig, dominant und empathiearm auf, in niederer dagegen unterwürfig und angepasst. In einer mittleren Position treten beide Verhaltensneigungen kombiniert auf, nach unten autoritär, nach oben unterwürfig – eine sprichwörtliche Radfahrermendtalität.

Zwischen diesen Angepassten hat der andere Charaktertyp – eine Minderheitengruppe – einen schweren Stand, nämlich die der frei und unabhängig Denkenden. Diese Menschen neigen weder dazu, sich bedingungslos inkompetenten oder angemaßten Autoritäten zu unterwerfen, noch spüren sie das sozialschädliche bis soziopathische Verlangen, andere zu bevormunden, zu unterdrücken und auszunutzen.

Weltweites Imperium

Die mit der amerikanischen Unabhängigkeit von 1776 begründete moderne Demokratie hatte die Chance geboten, die Herrschaft der Personen mit autokratischen Ambitionen zu brechen und in eine neue Ära der fairen Entfaltungsmöglichkeit für freie Menschen einzutreten. Aber der Geldmacht ist es gelungen, einen Kader charakterlich schwacher “Radfahrer” – nach oben buckeln, nach unten treten –zu gefügigen Helfern in ihrem weltweiten Imperium der großen Banken, Konzerne, Medien, NGOs und anderer Organisationen zu machen. Ein Establishment aus Politikern, Künstlern, Medienschaffenden und leitenden Konzernangestellten ist inmitten demokratischer Strukturen unbemerkt zu einer (reichlich apanagierten) Funktionärskaste entwickelt worden.

Dieses System stabilisiert sich selbst, indem es frei denkende – und insofern unausbleiblich mehr oder weniger systemkritische – Menschen aus dem erlauchten, geduldeten Kreis der angepassten, “politisch korrekten” Gefolgsleute der Finanzelite mobbt. Diese Fortsetzung mittelalterlicher Adelsherrschaft in neuer Verpackung spiegelt sich in den Verhaltensmustern der Menschen wider: Die Arroganz der Mächtigen duldet keine Kritik. Und da kein Druck zur Selbstkritik vorliegt, wird auch keine authentische Verantwortung übernommen. Die untergeordneten Personen übernehmen erst Recht keine Verantwortung. Denn ihren bedingungslosen Gehorsam können sie am leichtesten praktizieren, wenn sie keinerlei Verantwortung für ihre Tätigkeiten übernehmen und diese psychologisch an Ranghöhere abgeben. Die Experimente Stanley Milgrams haben das Ausmaß dieses Verantwortungsmangels auf drastische Weise bewiesen.

Bedrohung der Freiheit

Diese Effekte bedrohen die freiheitliche Zivilisation in ihren Fundamenten. Denn die freiheitlichen Charaktere, die das Gesellschaftssystem mit ihrem unabhängigen Urteil wieder auf einen Kurs der Verantwortlichkeit und authentischen Demokratie bringen könnten, werden vom angepassten Establishment von Entscheidungsposten ferngehalten. Als einer der wenigen Politiker des (zumindest teilweise) unabhängigen Charaktertypus erlaubte sich der ehemalige deutsche Gesundheitsminister Horst Seehofer 2010 in der Fernsehserie “Pelzig unterhält sich” eine herzerfrischend-mutige Feststellung: „Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.“

Wenn die offenkundigen, aber von den Mainstream-Medien beschönigten Absurditäten der gegenwärtigen Politik einschließlich der immer verantwortungsloseren Kriegshetze nicht ein großes Erwachen der demokratischen Bürger auslösen, strebt die Ära der freiheitlichen Demokratie unweigerlich und im Eiltempo ihrem Ende entgegen. Was danach kommt, kann man auf den zahlreichen Homepages der finanzgepushten “Weltverbesserer” schon nachlesen. Denn zwischen den Zeilen kommt da eine Orwell’sche Diktatur der UNO mit Strukturähnlichkeiten zu den gescheiterten sozialistischen Staaten zum Vorschein. All das läuft im Endergebnis auf ein globales Kasperletheater hinaus, in welchem die Fäden der Macht noch fester in den Händen einer Geldaristokratie, ihrer Banken, Konzernoligopole, Medien und NGOs liegen als bereits heute.