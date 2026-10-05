Freiester Bückling: Poschardt entdeckt den „Großen Austausch“

Seit einiger Zeit versucht Ulf Poschardt geradezu krampfhaft, Distanz zu jenen aufzubauen, die er einst noch, stets bemüht, als “Gewinner” des Jahres 2015 beschrieben hat: Die “deutsche Zivilgesellschaft” oder kurzum das Bürgertum. “Das ökonomisch erfolgreiche, eher fleißige Bürgertum hat, von Medien weltweit bewundert, das Integrationsheft in die eigene Hand genommen,” konnte man beim damaligen “Welt“-Redakteur und heutigem “freiesten Autor” in den Tagen der Grenzöffnung lesen. Zeitgleich übten sich seine Springer-Kollegen Kai Diekmann und Julian Reichelt in der berüchtigten “Refugees-Welcome”-Kampagne der “Bild“-Zeitung. All dies hatte vielleicht doch etwas damit zu tun, dass ihre gemeinsame Chefin Friede Springer damals schon seit etlichen Jahren zu den “Golden Girls” der grenzenlosen Kanzlerin gehörte, jenem Kaffeekränzchen aus der ARD-Journalistin Sabine Christiansen, der Eventmanagerin Isa von Hardenberg, der Springer-Journalistin Inga Griese und Merkel-Biographin Evelyn Roll, die die Kanzlerin der Flüchtlingsherzen einst aufs Schild gehoben hat. Auch Liz Mohn, Matriarchin im Hause Bertelsmann, darf man dabei nicht vergessen; die hatte ihre Liebe für Merkel aber nicht erst auf der Tribüne bei der Kanzlerwahl offenbart, sondern schon Jahre zuvor: “Wer ihr gegenübersteht, erkennt: Da sind keine kalten Augen. Im Gegenteil: Da ist viel Wärme!”

“Die Medien weltweit” – und die deutschen ohnehin – waren auch und gerade 2015 das fügsame Machtinstrument der Globalmafia. “Mr. Global” Peter Sutherland gab in den entscheidenden Wochen kaum übersehbare Regieanweisungen, um Merkels Migrationsputsch medial zu decken, schwafelte von “Integrität” und “Würde”. Wenige Jahre zuvor hatte er das Prinzip zur Tilgung der Nationalstaaten klar formuliert: Unterwanderung durch Einwanderung.

Machtinstrument der Globalmafia

Wenige Jahre danach wurde dieses Prinzip im “Global Compact for Migration” von Marrakesch dann zu einer feierlich verabschiedeten internationalen Übereinkunft. Sutherland war da zwar schon tot, aber Merkel vertrat ihn würdig und war dazu eigens nach Marokko gereist. Dass Poschardt – und übrigens auch Biograph Klaus-Rüdiger May – angesichts dieser Abfolge der faktischen Grenzöffnung des Jahres 2015 und der danach exponentiell hochschnellenden Drittwelteinwanderung in fast allen westlichen Industrienationen etwas anderes zu erkennen vermag als den Vollzug einer globalen Migrationsagenda, verdient maximal Mitleid. Im Vertragswerk von Marrakesch ist auch jene Passage zu finden, die den Medien nur eine positive Ausmalung der Massenmigration zubilligt; denn alles andere wäre ja “Misinformation and Disinformation” – oder etwa nicht?

Die Meinung jener Passantin könnte zu Klärung des Sachverhalts beitragen, die dieser Tage, da in Frankreich die von der “Tagesschau“ romantisierten “Schülerproteste” toben, an einer Bushaltestelle in Marseille den mit einem Feuerzeug entzündeten Inhalt einer Spraydose ins Gesicht gesprüht bekam. Sie darf aber – siehe oben – nicht veröffentlicht werden. Also handelte sich auch hier wieder um einen tragischen “Vorfall” bei dem eine Passantin Opfer einer Verpuffung wurde, unabsichtlich ausgelöst von einem traumatisierten Jugendlichen, der sich natürlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Mit besagten “Schülerprotesten” hatte der Vorfall ganz sicher nichts zu tun und nähere Angaben zum Täter sind mit Rücksicht auf dessen Alter leider nicht möglich.

Der Wind hat gedreht

Trotz der bestens organisierten medialen Repression, die ihren vorläufigen Höhepunkt in den Corona-Jahren erreichte und im Ukraine-Krieg munter fortgesetzt wurde, hat der Wind doch einigermaßen gedreht. Die AfD ist mittlerweile auch auf Bundesebene stärkste politische Kraft. Man kann auf die Dauer eben nicht jeden an der Nase herumführen oder, frei nach Abraham Lincoln: You can food some people sometimes, but you can’t fool all the people all the time. Allen Diekmanns, Poschardts und Reichelts dieser Welt geht im Feldzug gegen die Wahrheit irgendwann die Puste aus. Und was macht dann der aufrechte Journalist, wenn der Wind dreht und die Puste ausgeht? Er dreht sich, stets bemüht, geschmeidig mit. Zur Schaffung neuer Glaubwürdigkeit denunziert man dann auch schnell mal frühere Mitstreiter.

Nun geht es für Poschardt also gegen die eigenen “Konsensopportunisten und Moralbücklinge der deutschen Bourgeoisie”. Bei dieser Wortwahl stellt sich die Frage, ob das mehr nach Dutschke oder mehr nach Meinhof klingen soll. Die beiden hätten vielleicht sogar ihre helle Freude gehabt an diesem 59-jährigen Jungrevolutionär aus dem Hause Springer, das die RAF übrigens im Jahr 1972 in die Luft sprengte. Man lernt: Für die journalistische Bürgerbeschimpfung müssen zunächst die passenden pseudo-revolutionären Schmähungen gefunden werden. Es gilt, ein einprägsames Feindbild zu schaffen und diesem einen griffigen Titel zu verpassen. Das gelang erstmals dem heutigen “Spiegel“-Chef Dirk Kurbjuweit mit dem Begriff des “Wutbürgers”. Den Wutbürger entdeckte er auf seiner Journalisten-Safari zu den Demonstrationen gegen Stuttgart21 zufällig beim Blick durchs redaktionelle Zielfernrohr.

Kompilat pseudointellektueller Versatzstücke

Die “Wutbürger” lagen mit ihrer Kritik am wohl teuersten und untauglichsten Bahnhof aller Zeiten zwar damals so richtig wie heute – aber was kümmert das eine Edelfeder vom Schlage Kurbjuweit und seine Leser schon? Eineinhalb Jahrzehnte nach Kurbjuweit versuchte es dann Poschardt, stets bemüht – zunächst mit der Titulierung “Shitbürger” und dem zugehörigen Buch. Vergessen war die Bewunderung für die verbeamteten oder frühpensionierten Flüchtlingshelfer aus den Tagen der Grenzöffnung. Merkel war nicht mehr Kanzlerin, von Friede Springer gab’s nun etwas mehr Leine.

Poschardt inszenierte die zunächst gescheiterte Verlagssuche mit anschließender Veröffentlichung im Selbstverlag als entbehrungsreichen Akt der unbeirrten Widerständigkeit. Nicht jeder muss ihm das abnehmen – Poschardt war 2025 schließlich noch gehobener Funktionär im größten Medienunternehmen Europas. Doch irgendwann fand sich dann doch noch ein Verlag. Das Buch, ein Kompilat pseudointellektueller Versatzstücke eines gescheiterten Philosophen mit Porsche in der Garage, liefert den ultimativen Nachweis, wieviel Stuss sich mit der Prominenz eines Medienfunktionärs unter die Leute bringen lässt. Vor einigen Wochen nun wurde die Schmähkarte redigiert – und aus dem Shitbürger wurde der “Bückbürger”. Das schnellverdauliche Fastfood aus Poschardts Hirnstübchen aber bleibt dasselbe.

Auch gebückt ein aufrechter Journalist

Dem einen oder anderen kam die gebückte Haltung übrigens schon vor Poschardt in den Sinn – allerdings nicht im Hinblick auf altgrüne Gutmenschen: Denn weit tiefer als jeder Normi bücken sich von jeher die gleichgeschalteten Berufenen, die Poschardt heißen oder in vergleichbarer Rolle unterwegs sind, die sich abgehoben-elitär als Aufmüpfige und Unerschrockene inszenieren bei jedem Sturm im Wasserglas. Es ist die Klasse der Sandmännchen und Sandfrauchen in den oberen Etagen der deutschen Medienhäuser, die all die Schönschreiber, Kulissenschieber und Maskenbildner der Politik umfasst. Ein Zitat aus (m)einer Merkel-Biographie fängt Poschardt bestens ein:

“Also bückt sich der aufrechte Journalist und vergewissert sich durch ein ritualisiertes Murmeln seiner Unabhängigkeit, seines ‚Distanz Haltens von den Politikern‘ und dem ‚Auftrag seiner Leser‘, dass er eigentlich auch gebückt ein aufrechter Journalist sein kann. Der Selbstbetrug eilt dem Betrug voraus. Und wenn der Selbstzweifel mal ganz schonungslos an ihm nagt, ist die moralinsaure Empörung in fremder Sache ein bewährtes Mittel der Selbstaufrichtung in der eigenen.”

Kein Stück Seife fällt tiefer

Neuester Schwenk in Poschardts veröffentlichtem Leben ist nun die Entdeckung des “großen Austauschs”. Nein, es ist natürlich nicht das Volk gemeint, sondern nur das Wahlvolk. Weiter reicht es für Poschardts Revolte nicht. Und steuernde “Eliten” oder “Globalisten” gibt es dahinter natürlich nicht, weil es ja ungesteuerte Migration ist. So tiefgründig gestaltet sich die Logik des Meisterdenkers im Hause Springer, stets bemüht eben. Einen Abschnitt weiter sieht er dann doch wieder das “christlich-jüdische Abendland” bedroht. Schuld sind daran für Porschardt aber allein die Linken, die sich neue Wähler schaffen wollen. Wäre das so, dann müssten regierende CDU-Politiker sofort Einwanderung und Einbürgerung stoppen oder immerhin nachdrücklich reduzieren; das tun sie aber trotz entsprechenden Ankündigungen nicht. Man erkennt: Ohne steuernde „Eliten” oder “Globalisten” dahinter wird es denkbar eng für taugliche Erklärungen – ob bei Migration, bei Covid, bei Krieg. Aber Erklärungen sind halt nicht Poschardts Anliegen. Sein Anliegen, seine Leidenschaft ist die Stiftung von Verwirrungen, zugegeben vergnüglichen Verwirrungen. Erklärungen benötigen nunmal geordnete Gedanken, zu denen Herr Poschardt allenfalls in geringen Dosen fähig ist. Und hier liegt dann wohl auch der große kleine gemeinsame Nenner, der Poschardt und seine geneigten Leser eint.

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Poschardt schreibt am Ende seines Artikels einen denkwürdigen Satz: “Diejenigen, die das Label der ‘Verschwörungstheorie’ verleihen und darüber wachen, sind nach Jahren des Austauschs der großen Wahrheiten bis auf die Knochen blamiert.” Wer über diese Aussage ein wenig nachdenkt, merkt, dass Poschardt, stets bemüht, mit seinen beiden Schmähschriften doch etwas Großes gelungen ist: Ein meisterhaftes Selbstporträt. Kein Stück Seife fällt tiefer als jenes aus Poschardts Hand, wenn sich die elementare Frage stellt: Weiter Porsche fahren – oder einmal im Journalistenleben redlich sein?