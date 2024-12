„Freiheit“, die Merkel meint

Liebe Freunde des geschriebenen Wortes! Unser gemeinsamer Freund und Kumpel Daniel Matissek bat mich, über Angela Merkels Buch „Freiheit“ eine Rezension zu verfassen. Kennt Ihr Daniels Blick, den er bei seinen Bitten dann aufsetzt? Ich kann mir gut vorstellen, dass selbst frigide Mädels beginnen, sich daraufhin völlig zu entblättern, weil selbst sie ihm dann nicht mehr widerstehen können! Und sogar ein ganz grober, humorloser Hackklotz, wie ich einer bin, wird dann butterweich. Es ist so, als ob man sein jahrelang Erspartes gerade zum Autohof getragen hätte, um sich das neueste Porsche-Cabriolet abzuholen – da kommt der Daniel mit eben diesem Blick und fragt, ob er sich den Boliden mal kurz für drei Wochen Urlaub in der Toskana leihen dürfte (ich würde ihm die Schlüssel für das vollgetankte Vehikel ja sofort zuwerfen, denn ich finde Cabriofahren wirklich schlimm und peinlich; man sitzt da so auf dem Präsentierteller, jeder starrt einen an – was ich persönlich als noch peinlicher empfinde, als wenn mich meine Angestellten zum runden Geburtstag mit einem Schwungtuch unter „Er lebe dreimal hoch“-Rufen an die Bürodecke klatschen; meinem da oben in die Akustikdecke eingestanzten Gesichtsausdruck könnte die Nachwelt dann noch über Jahrhunderte entnehmen, wie peinlich Ihr mich damit berührt habt… kurzum: Cabriofahren geht gar nicht!)

Aber zurück zum Thema. Leider habe ich nichts als Austausch, um mich Daniels Bitte zu entziehen…tja! Zunächst mal vorab: Habt Ihr eigentlich eine Ahnung davon, wie schwer es für mich wäre, solch eine Rezension – inhaltlich und faktisch korrekt – zu verfassen? Nein? Na, dann beschreibe ich es Euch mal.

Angies letzte Rache

Zuerst müsste ich mir Angelas Buch kaufen. Die Schwarte kostet 42 Mücken (ich meine das Buch, nicht die Angela). Davon gehen zwar 19 Prozent Umsatzsteuer für einen guten Zweck drauf – etwa für Radwege durch die Anden Perus, Solarzellen auf marokkanischen Moscheen, Kackhäuschen in Nigeria, Peterchens Mondfahrt in Indien oder für verlassene Hühnerställe in Chinas unbesiedelten Provinzen (alles sinnvolle Projekte, zugegeben!) – aber es bleiben trotzdem 35,29 € zu zahlen übrig. Eine Menge Holz für diejenigen unter uns, die sich nicht selbst von der Mehrwertsteuer absetzen können. Apropos Holz: Das Pamphlet hat 736 Seiten und wiegt so viel wie ein ausgewachsener Ziegelstein! Wer liest sowas? Und das für all das Papier verwendete Holz – wo kommt das überhaupt her? Stammt es von den in den Regenwald geschlagenen Schneisen, um die besagten peruanischen Radwege anzulegen? Oder kommt es aus dem niedergemetzelten Reinhardswald, wo uns die Grünen mit weiteren Windrädern beglücken, anstelle des uralten, verwunschenen Urwaldes, in welchem bis vor kurzem noch seltene und vom Aussterben bedrohte Insekten, Vögel, und Fledermäuse hausten – Tierarten die die Grünen einst mit allen lauteren und unlauteren Mitteln zu beschützen gelobten?

Und dann: Wohin mit so einem unnützen Schmöker? Mein Bücherregal ist bereits gut gefüllt mit allerlei anspruchsvollerer Literatur von „Pittiplatsch & Schnatterinchen“, „Alfons Zitterbacke“, „Denkst Du schon an Liebe?“, mit Werken von Bruno Apitz, Karl Mundstock bis Erwin Strittmatter. Irgendwann infizierte mich meine Tochter auch mit Franz Kafka, was zu zusätzlichem Gewicht im Regal führte. Also, für Merkels „Frechheit“ wäre da zwar durchaus noch Platz… aber was, wenn ich mal wieder headbangend, mit Kopfhörern, offenen Haaren und Luftgitarre spielend ins Straucheln gerate, das Ding anrempele und der ganze Büchersegen auf mich niederprasselt? Soll das mein Ende sein – eingesargt im Bücherregal, erschlagen von Angies letzter Rache? Eine doch sehr „merkelwürdige“ Art und Weise, von diesem Planeten abzutreten, findet Ihr nicht auch? Also lieber nicht! Auf diese “Freiheit” kann ich dann doch verzichten.

Inhaltlich kann man, auch ohne das Buch ausgelesen zu haben, schon so einiges vorwegnehmen. Die Rezensionen sprechen Bände. Als ich es bestellen wollte, hatten Merkels Memoiren als Bewertung noch einen angeknabberten Stern von fünfen. Ein Anruf kam dazwischen – und als ich wieder auf meinen Bildschirm blickte, waren sämtliche Bewertungen verschwunden. Ein böses Omen!

Deshalb, liebe Freunde: Wenn Ihr etwas Gutes lesen wollt, dann beschafft Euch lieber das Buch „Ewiger Osten“! Setzt man Textumfang in Bezug zum Preis, so ist es – verglichen mit dem Buchstabensalat von Angelas “Meisterwerk” – mit seinen 176 Seiten zwar relativ betrachtet etwas teurer; Aber dafür lest Ihr dort über den Kaufkraftverlust in Deutschland über die vergangenen 50 Jahre, berechnet an einem Rollmops-Fischbrötchen mit Zwiebeln und feinsten Scheiben saurer Gürkchen. Oder wie lange man in Deutschlands Nordkorea für eine Dose Ananas aus dem „FressEx“ schuften musste, um damit für seine Jugendweihe eine Torte backen zu können. Oder wie seinerzeit so ein Verhörzimmer der Stasi möbliert und beschaffen war. Alles sehr aufschlussreich und interessant – denn besagtes Büchlein, “Ewiger Osten”, kommt zu uns gewissermaßen aus der Zukunft – nämlich direkt aus der DDR, ohne Umwege! Gestern ist morgen. Gewöhnen wir uns schonmal langsam dran! Und sogar Angela Merkel kommt im „Ewigen Osten“ vor; sie heißt dort allerdings „IM Erika“. Was für ein fantastischer Name… meine Mutti heißt nämlich auch Erika.

Schmähungen und Belustigungen der besonderen Art

Das Problem mit IM Erikas Buch „Freiheit“ ist, dass wir darin keine verbindlichen Antworten auf die uns drängenden Fragen bekommen. War Angela Merkel wirklich Erich Honeckers uneheliche Tochter, die er uns, dem Klassenfeind, als Rache auf den Hals hetzte? Was hätte die Margot dazu gesagt? O Gott, nicht auszudenken! Zumindest auf die Frage, ob Angie FreimaurerIn gewesen sein soll, kann ich eine Antwort geben – und dafür muss ich ihr Buch weder kaufen noch lesen: Nein, war sie nicht! Ich bin nämlich in befreundeten Logen öfters als besuchender Bruder zu Gast. Wir Freimaurer sind ein reiner Männerbund, deshalb traf ich dort die Angela nie. Nun werden einige von Euch vielleicht einwerfen, es gäbe doch auch „gemischte Logen“, also Freimaurerlogen, in denen sich sowohl Männlein als auch Weiblein gleichermaßen tummeln. Nee, nee, stopp: Ihr verwechselt da was mit „gemischter Sauna“. Während wir Freimaurer uns mit unserer persönlichen Unzulänglichkeit beschäftigen und dies als „Arbeit am Rauen Stein“ bezeichnen, lernt man in der Sauna eher was von „low hanging fruits“ und über die Gefahr, auf die Nase zu fallen, wenn man sich auf die Mundwinkel tritt! Noch Fragen?

Doch zurück zu Angie/Erikas “Freiheit”. Der “Focus”-Autor Jan Fleischhauer ließ sich zu der folgenden, wirklich dämlichen Frage hinreißen: „Wer zum Teufel hat uns da eigentlich die letzten Jahre regiert?“ Hmm…. Angela Merkel vielleicht? Boah…. Aber auch sonst gab es Schmähungen und Belustigungen der besonderen Art, weshalb ich selbst nicht im Buch der „Freiheit“ schmökern will und werde. Ich komme nämlich nicht darin vor. Und Ihr auch nicht! Unser ehemaliger Bundeshosenanzug benennt uns nicht als „Bevölkerung“, sondern, sie unterscheidet uns nur noch in „Schon länger hier Lebende“ und in „Noch nicht so lange hier Lebende“. Während Martin Schulz von der SPD einst behauptete, die „Noch nicht so lange hier Lebenden“ brächten uns Segnungen, die „wertvoller als Gold seien“, gibt es für uns, die “das schon länger Ertragenden“ und „das schon länger Finanzierenden“, keine solche Würdigung! Aber für mich seid Ihr alles Goldstücke! Ja, auch Du, lieber Linker, und auch Du, Rot-Roth-Roter-Grüner, gehörst zu uns!!!

Persönliches Klagelied

Es wird mittlerwiele behauptet, Merkels Buch würde ausschließlich von einer gewissen Klientel gekauft und nur zu dem Zweck durchforstet, um zu erfahren, ob man selbst namentlich darin genannt und aufgeführt wird. Denn das stellte stets eine besondere Art der Demütigungsmethode der “GröKaZ” dar, der “Größten KanzlerIn aller Zeiten”: Sie war dafür berüchtigt, Menschen zu ignorieren – oder einfach wegzuputzen. Fragt mal Fritze Merz, der kann uns allen in höchsten Tönen sein persönliches Klagelied davon singen! Die Leute streiten also darüber, ob Angela Merkel einfach nur kaltherzig und bösartig ist, oder doch bloß niederträchtig und berechnend?!? Hier, an dieser Stelle, enthalte ich mich diesbezüglich einer Antwort, denn ich erachte Merkel obendrein für geizig!

Warum das? Nun, vor ihrem Abgang hatte sie den netten Steffen Harbarth zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ernannt und ihn dann zum Essen eingeladen. Echte fachliche Eignung für sein Amt konnte er als Durchschnittsjurist zwar nicht vorweisen , aber er guckte immer so freundlich mit seinen braunen Knopfaugen. So ähnlich wie das Frettchen unseres Nachbarn. Statt in einem teuren Restaurant zu speisen, wurde ausgiebig in der Bundeskanzleramtskantine getafelt; ich glaube, es gab Leipziger Allerlei – also Dosen auf und in der Mikrowelle warmgemacht. Danach Fototermin mit Angie-Selfies für Steffels Mutti. Harbarth ist zwar jünger als ich, aber er gehört zu der Generation, die wie ich früher gern beim “Schachtelwirt” einkehrten – er als Student, ich als junger Industrieboss auf dem Heimweg von Auswärtsterminen. Jedenfalls sehnt man sich doch heute eher nach deftiger Hausmannskost als nach belegten Brötchen by McKing!? Siehste!

Lektion gelernt

Und nicht zu vergessen natürlich die große “Demokratin” Merkel! Wir erinnern uns, wie sie einst unterwegs war in Afrika zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch, darüber, was eigentlich „Demokratie“ bedeutet. Prompt setzte sie ihr dort neuerworbenes Wissen in die Praxis um – und fensterte im Handstreich mal eben einen neugewählten Ministerpräsidenten raus. Denn zuvor hatte sich meine alte Heimat Thüringen ebenfalls in Demokratie geübt – dabei aber quasi alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Jetzt, knapp fünf Jahre später, hat man es nun richtig gemacht: Im Jahr 2024 ist dort endlich ein Stasi- Offizier aus der alten SED, Minister unter einem CDU-Ministerpräsidenten geworden. Großer Respekt! Diese Lektion wurde also nicht nur gelernt, sondern sofort umgesetzt. Merkels “Freiheit” braucht man also gar nicht zu lesen. Denn das, was für Merkel Freiheit ist, wird bereits gelebt.

Nun sind wir alle sehr gespannt, was uns nach der vorgezogenen Bundestagswahl blühen mag! Der Bundesolaf hatte die Vertrauensfrage gestellt, den Kram hingeschmissen und gehofft, das nachgefragte Vertrauen zu verlieren. Um was zu bezwecken? Das Vertrauen zu erlangen, wiedergewählt zu werden? Hä? Sein aussichtsreichster Gegenpart ist besagter Fritze Merz. Leute, verlasst Euch drauf, es bleibt scheiße!