Freiheit, Mahlzeit, Albernheit: Shitstorm wegen lustiger Steaknamen in Speisekarte

Wer im nordrhein-westfälischen Ferienpark “Wilhelmsruh” nahe dem Möhnesee in “Fränkis Hütte” einkehrt, kann nicht nur seinen Hunger stillen, sondern neuerdings auch etwas über die aktuellen Grenzen des gesellschaftlich Erlaubten lernen. Auf der Speisekarte finden sich Gerichte mit Namen wie „Die scharfe Kathi“, „Die flotte Hannah“ oder „Die wilde Johanna“. Dazu kommt eine Empfehlung für den Gargrad eines Steaks: Männer mögen es blutig, Frauen rosa und „Memmen“ durchgebraten. Was das Wirtspaar Steffi und Frank als augenzwinkernde Unterhaltung seiner Gäste verstanden wissen wollte, wurde in diesem deutschen Herbst tatsächlich zum Gegenstand einer öffentlichen Auseinandersetzung. Ein Beschwerdeführer beanstandete die geschlechtsspezifische Zuordnung der Garstufen als überholt, weitere Kritik entzündete sich an den vermeintlich “sexistischen” Speisenamen. Negative Google-Bewertungen und eine überregionale Berichterstattung selbst bei RTL folgten. Die Wirtin Stefanie Treß hielt an ihrer Karte fest und ärgerte sich über Rezensionen von Menschen, die nach ihrer Darstellung niemals als Gäste bei ihr gewesen waren. In der Kommentarspalte des “Münchner Merkur” wiederum überwog die Solidarität mit dem Paar. Viele Leser beklagten eine zunehmende Humorlosigkeit, andere sahen darin ein weiteres Beispiel gesellschaftlicher Bevormundung. Innerhalb weniger Stunden kamen Hunderte Kommentare zusammen.

Der eigentliche Witz liegt dabei nicht auf der Speisekarte, sondern in der Reaktion darauf. Denn wer ernsthaft glaubt, der Gargrad eines Steaks solle über männliche Tapferkeit entscheiden, hat die Pointe nicht verstanden. Die „Memme“ ist gerade deshalb komisch, weil die Vorstellung, ein durchgebratenes Stück Fleisch mache seinen Esser zum Feigling, offenkundig absurd ist. Die Übertreibung entlarvt das Männlichkeitsklischee, statt es zum verbindlichen Maßstab zu erheben.

Ähnlich verhält es sich mit den weiblichen Namen. „Scharf“, „flott“ und „wild“ sind Adjektive, die zugleich kulinarische Eigenschaften und menschliche Temperamente bezeichnen können. Die Komik entsteht aus dieser Doppeldeutigkeit. Niemand muss ernsthaft annehmen, eine „scharfe Kathi“ sei eine gesellschaftspolitische Aussage über Frauen, ebenso wenig wie die „Memme“ ein wissenschaftlicher Befund über männliche Feigheit ist. Die Namen bedienen sich jener volkstümlichen Anzüglichkeit, die seit Generationen zum Repertoire von Wirtshäusern, Schlagern, Karneval und Unterhaltungskultur gehört. Und gerade deshalb ist der Vorgang bemerkenswert. Die Speisekarte enthält nicht einmal eine einseitige Herabsetzung des weiblichen Geschlechts: Männer werden ebenso auf die Schippe genommen, nicht nur mit “Der geschmeidige Udo”, sondern mit einem klassischen Rollenklischee, das ihre vermeintliche Unmännlichkeit verspottet – oder umgekehrt das “blutrünstige Männchen” persifliert. Doch statt die wechselseitige Neckerei als solche zu erkennen, wird sie unter genderpolitische Vorbehalte gestellt. Aus einem albernen Scherz wird ein moralischer Verdachtsfall, aus einer Ausflugsgaststätte ein Schauplatz gesellschaftlicher Gesinnungsprüfung, und aus einer Speisekarte eine kleine kulturgeschichtliche Fallstudie darüber, wie sehr sich das Verhältnis unserer Gesellschaft zu Humor, Geschlecht und Freiheit verändert hat.

Der Witz als Verdachtsfall

Humor ist seinem Wesen nach eine Übertretung. Er lebt von Übertreibung, Verkehrung, Doppeldeutigkeit, unerwarteten Assoziationen und der vorübergehenden Missachtung gesellschaftlicher Konventionen. Wer einen Witz macht, verlässt für einen Augenblick den Bereich der buchstäblichen Rede. Er behauptet etwas, ohne es im gewöhnlichen Sinne zu meinen. Er vergrößert menschliche Schwächen, um sie sichtbar und erträglich zu machen. Genau darin liegt seine befreiende Kraft. Die gegenwärtige Empfindlichkeitskultur behandelt diese Freiheit zunehmend als Problem. Sie nimmt den Wortlaut eines Scherzes, löst ihn aus seiner sozialen Situation und unterzieht ihn einer moralischen Prüfung. Eine Zweideutigkeit wird dann nicht mehr als Zweideutigkeit verstanden, sondern als versteckte Aussage über gesellschaftliche Machtverhältnisse. Eine stereotype Figur gilt nicht mehr als komische Überzeichnung, sondern als Beleg eines diskriminierenden Menschenbildes.

So verwandelt sich die Sprache der Geselligkeit in Material für Anklagen. Die resolute Ehefrau, der eingebildete Macho, der unbeholfene Liebhaber, die schlagfertige Kellnerin und eben auch die männliche „Memme“ bevölkern seit Generationen die volkstümliche Komik. Ihre Figuren sind überzeichnet, weil ihre Schwächen allgemein erkennbar sind. Niemand benötigt eine soziologische Untersuchung, um zu verstehen, dass eine Witzfigur kein repräsentatives Menschenbild verkörpert. Erst eine Kultur, die jeden sprachlichen Ausdruck unter den Verdacht politischer Absicht stellt, verliert diese Selbstverständlichkeit. Der Witz muss nun erklären, was er eigentlich meint. Er soll nachweisen, dass er keine Stereotype verfestigt, keine Empfindlichkeiten verletzt und keine unerwünschten gesellschaftlichen Vorstellungen transportiert. Damit wird ihm gerade jene Freiheit genommen, aus der seine Komik entsteht.

Der ganz ohne Zensurbehörde stetig verengte Meinungskorridor

Die neue Kontrolle des Sagbaren benötigt keine staatliche Zensur. Sie funktioniert über öffentliche Missbilligung, digitale Empörung und die Erwartung, dass jeder sprachliche Fehltritt gesellschaftliche Folgen haben könnte. Das Overton-Fenster steht noch auf Kipp, in Kürze schließt es sich ganz. Ein Gastwirt muss heute nicht nur überlegen, ob seine Gäste eine Formulierung lustig finden. Er muss einkalkulieren, dass ein Foto seiner Speisekarte außerhalb des Lokals verbreitet, von Menschen ohne Kenntnis der örtlichen Atmosphäre bewertet und zum Gegenstand einer öffentlichen Kontroverse gemacht wird. Der entscheidende Vorgang besteht in der Herauslösung aus dem Zusammenhang. Eine Bemerkung, die innerhalb einer bestimmten Geselligkeit als harmloser Scherz verstanden wird, erscheint plötzlich vor einem anonymen Publikum, das sie ausschließlich nach abstrakten moralischen Maßstäben beurteilt. Das Internet macht aus einer örtlichen Albernheit einen überregionalen Gesinnungstest. Damit entsteht ein Meinungskorridor, der nicht durch Gesetze, sondern durch Unsicherheit begrenzt wird. Wer nicht weiß, welche Äußerung morgen als sexistisch, diskriminierend oder unsensibel gelten könnte, vermeidet vorsichtshalber alles, was sich missverstehen lässt.

Die Folge ist nicht größere Höflichkeit, sondern eine zunehmende Verarmung öffentlicher Rede. Spontaneität wird durch Vorsicht ersetzt, Schlagfertigkeit durch Absicherung, volkstümliche Derbheit durch die sterile Sprache institutioneller Unangreifbarkeit. Gerade kleine Unternehmen sind dafür anfällig. Der Gastwirt besitzt keine Kommunikationsabteilung, die seine Scherze vorab auf mögliche Empörungspotenziale untersucht. Er hat Gäste zu bewirten, Mitarbeiter zu bezahlen und einen Betrieb zu führen. Wenn bereits eine alberne Speisekarte ausreicht, um ihm öffentlich problematische Geschlechterbilder vorzuwerfen, entsteht ein Anpassungsdruck, der weit über den konkreten Anlass hinausreicht. Die entscheidende Macht liegt dann bei jenen, die festlegen, welche Lesart einer Äußerung gesellschaftlich verbindlich werden soll. Was sich bei Dieter Nuhr, Uwe Steimle oder Lisa Eckart seit Jahren im Großen manifestiert, trifft jetzt auch den kleinen Imbiss.

Die neue Prüderie im Gewand des Fortschritts

Besonders bemerkenswert ist die geschlechterpolitische Dimension dieses Vorgangs. Denn die moderne Gesellschaft versteht sich als sexuell aufgeklärt, emanzipiert und von überkommenen Sittenzwängen befreit. Sie feiert sexuelle Selbstbestimmung, die Vielfalt individueller Lebensformen und die Überwindung traditioneller Tabus. Gleichzeitig begegnet sie den ungeschliffenen Ausdrucksformen alltäglicher Geschlechterkomik mit einer Nervosität, die an längst überwunden geglaubte Prüderie erinnert. Das ist ein kulturgeschichtlicher Widerspruch. Die alte bürgerliche Sittenstrenge betrachtete sexuelle Anspielungen als Gefahr für Anstand und Moral. Die neue Empfindlichkeitskultur betrachtet sie als möglichen Verstoß gegen Gleichstellung und Sensibilität. Ihre Begründungen unterscheiden sich, doch beide misstrauen dem unkontrollierten Spiel zwischen den Geschlechtern. Wo früher die Sünde vermutet wurde, wird heute die Diskriminierung gesucht. Wo einst der Anstand gefährdet schien, steht nun die gesellschaftliche Unbedenklichkeit infrage.

Dabei lebt das Verhältnis zwischen Männern und Frauen seit jeher von einem Überschuss gegenüber dem bloß Vernünftigen. Es kennt Koketterie, Übertreibung, Neckerei, Verlegenheit, Selbstironie und die Lust an der wechselseitigen Herausforderung. Nicht jede Anspielung ist ein ernst gemeintes Urteil, nicht jedes Klischee ein politisches Programm. Die Geschlechter begegnen einander nicht als abstrakte Träger gleichstellungspolitischer Kategorien. Sie begegnen einander als Menschen mit Vorlieben, Unsicherheiten, Eitelkeiten, körperlicher Anziehung und einer gelegentlich erheblichen Begabung zur Lächerlichkeit. Gerade deshalb gehört der Humor zu ihren wichtigsten Verständigungsmitteln. Er erlaubt es, Spannungen spielerisch auszutragen, die sich durch noch so präzise Verhaltensregeln nicht beseitigen lassen. Eine Kultur, die diese Spannungen grundsätzlich als Problem betrachtet, macht das Geschlechterverhältnis nicht freier, sondern zwanghafter.

Die Geschlechterfrage als Dauerverhandlung

Das tiefere Problem liegt in der Vorstellung, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen lasse sich durch immer genauere sprachliche Verhaltensregeln befrieden. Menschliche Begegnungen funktionieren nicht wie Verwaltungsverfahren. Sie enthalten Unsicherheiten, Missverständnisse, Koketterie und gelegentlich misslungene Versuche, charmant oder komisch zu sein. Eine Kultur, die solche Unsicherheiten durch moralische Vorschriften beseitigen möchte, verlangt eine soziale Fehlerfreiheit, die niemand gewährleisten kann. Das Ergebnis ist eine dauernde Selbstbeobachtung. Man prüft seine Worte, antizipiert mögliche Einwände und sichert jede Formulierung gegen denkbare Missverständnisse ab. Aus dem spielerischen Verhältnis der Geschlechter wird eine Verhandlung über die Bedingungen seiner Zulässigkeit. Gerade das konservative Denken besitzt für diese Entwicklung einen wichtigen Begriff: den Verlust der Sitte. Sitte ist mehr als ein Katalog von Vorschriften.

Sie besteht aus gewachsenen Umgangsformen, unausgesprochenen Erwartungen und jener praktischen Urteilskraft, die es Menschen ermöglicht, ihr Zusammenleben ohne ständige Berufung auf abstrakte Regeln zu gestalten. Zu dieser Urteilskraft gehört auch das Wissen, wann eine Bemerkung ernst gemeint ist, wann sie scherzhaft übertreibt und wann man sie besser übergeht. Wo solche Selbstverständlichkeiten verschwinden, wächst das Bedürfnis nach formalen Verhaltensnormen. An die Stelle gesellschaftlicher Gelassenheit tritt moralische Kontrolle.

Das Lachen als Gegenmacht

Der russische Literaturwissenschaftler Michail Bachtin hat in seiner Beschäftigung mit Rabelais die befreiende Funktion der volkstümlichen Lachkultur beschrieben. Das Karnevaleske setzte gesellschaftliche Rangordnungen vorübergehend außer Kraft. Körperlichkeit, Essen, Sexualität und groteske Übertreibung bildeten eine Gegenwelt zur offiziellen Feierlichkeit. Die Komik war derb, unverschämt und gelegentlich geschmacklos. Gerade deshalb konnte sie Autoritäten entzaubern. Die Speisekarte einer Ausflugshütte ist kein Werk von Rabelais. Aber sie gehört in bescheidener Form zu jener Tradition, in der Essen, Körperlichkeit und Zweideutigkeit miteinander verbunden werden, ohne dass daraus ein weltanschauliches Programm entsteht.

Die neue Empfindlichkeitskultur begegnet dieser Tradition mit dem Ernst einer Behörde. Sie will nicht einfach mitlachen oder wegsehen. Sie möchte die gesellschaftliche Bedeutung des Scherzes feststellen und daraus Verhaltensmaßstäbe ableiten. Das ist die eigentliche kulturelle Verschiebung. Der Witz soll nicht mehr allein unterhalten. Er muss seine moralische Unbedenklichkeit nachweisen. Damit kehrt eine alte Form der Sittenstrenge zurück, diesmal im Gewand des Fortschritts. Die frühere Prüderie wollte sexuelle Anspielungen aus Gründen des Anstands begrenzen. Die heutige beanstandet sie unter Berufung auf Gleichstellung und Sensibilität. Die Sprache hat sich verändert. Der Wunsch, die Unberechenbarkeit des Lachens zu kontrollieren, ist geblieben.

Die Freiheit zur Geschmacklosigkeit

Am Möhnesee hat niemand die Demokratie abgeschafft. Ein Wirtepaar hat seine Gerichte mehr oder weniger albern benannt, ein Beschwerdeführer hat sich darüber geärgert, und aus dem Vorgang entstand eine überregionale Debatte. Gerade diese Belanglosigkeit macht den Fall aufschlussreich. Denn eine freiheitliche Kultur erkennt man nicht daran, wie sorgfältig sie jeden sprachlichen Ausdruck auf mögliche Kränkungen untersucht. Man erkennt sie auch daran, wie viel Unvollkommenheit, Geschmacklosigkeit und Albernheit sie erträgt, ohne daraus einen moralischen Ernstfall zu machen. Der Meinungskorridor muss nicht gesetzlich festgelegt werden. Er entsteht schon, wenn die Angst vor öffentlicher Missbilligung größer wird als die Freude an spontaner Rede. Dann wird die Sprache vorsichtiger, die Geselligkeit förmlicher und das Verhältnis zwischen Männern und Frauen angespannter. Was als Befreiung von traditionellen Rollenbildern begann, kann in einer neuen Normierung des Alltags enden. Der Mensch soll sich nicht mehr nur anständig verhalten, sondern seine Worte so wählen, dass sie keiner denkbaren moralischen Beanstandung Anlass geben.

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Das ist kein Fortschritt an Freiheit. Es ist die Verlagerung der Sittenaufsicht in eine andere ideologische Sprache. Die konservative Antwort darauf ist die Verteidigung jener gesellschaftlichen Gelassenheit, die zwischen einem tatsächlichen Angriff auf die Würde eines Menschen und einer albernen Bemerkung über ein durchgebratenes Steak unterscheiden kann. Eine Kultur, die ihre Freiheit bewahren will, muss auch die Freiheit zum Unvollkommenen, Albernen und gelegentlich Geschmacklosen verteidigen. Denn wo das Lachen erst seine gesellschaftliche Unbedenklichkeit nachweisen muss, wird aus der Freiheit des Humors eine Lizenz, die andere erteilen. Vielleicht ist die „Memme“ am Möhnesee deshalb unfreiwillig zur treffendsten Figur dieses Streits geworden. Nicht weil jemand sein Steak durchgebraten bestellt. Sondern weil eine Gesellschaft, die jede Zweideutigkeit fürchtet, am Ende selbst den Mut zum Lachen verliert.