Freispruch für „El Hotzo“: Freie Rede gilt nur für Linke

„El Hotzo„, bürgerlich Sebastian Hotz, ist freigesprochen worden. Worum ging es in dem Prozess gegen den vorgeblichen “Satiriker”? Nachdem vor einem Jahr im US-Wahlkampf ein Attentäter in Pennsylvania auf Donald Trump geschossen und ihn am rechten Ohr verletzt hatte, verglich “El Hotzo” in einem geschmacklosen Tweet die Schüsse auf Trump mit dem “letzten Bus” und kommentierte lakonisch: “Leider knapp verpasst”, gefolgt von der Aussage: “Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben.” Gestorben war tatsächlich jemand – ein unbeteiligter Besucher kam ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet. Hotz‘ Tweet war an linker Menschenverachtung kaum zu toppen.

Und trotzdem: Dass er freigesprochen wurde, ist prinzipiell gut so. Denn niemand sollte wegen eines Tweets verurteilt werden –wirklich niemand und nicht einmal ein “El Hotzo”. Oder wie es Oliver Gorus, Herausgeber des “Sandwirt”, via X auf den Punkt brachte: „Der Freispruch für ‚El Hotzo‘ ist ein Sieg für die Meinungsfreiheit. Für lediglich dumme, geschmacklose oder hasserfüllte Tweets sollte niemand verfolgt oder verurteilt werden, egal ob Rechter oder Linker.“ Das Problem ist allerdings, dass umgekehrt diese zwei Sätze von Gorus niemals von einem Linken zu hören geschweige denn zu lesen wären. Die allermeisten Linken betreiben eine intellektuell abenteuerliche, selektive und primitive Einordnung von Recht und Unrecht.

Klaviatur der staatlichen Repression

Wenn alle Monde einmal ein Linker wegen Meinungsverbrechen vor Gericht steht – so wie “El Hotzo” –, dann ist die Empörung groß. Trifft es die Eigenen, sind sie peinlich berührt; dann nässen sie sich ein wie einjährige Kinder, während sie auch genauso argumentationslos sind wie einjährige Kinder, wenn es um Prozesse geht, die eben gegen den politischen Gegner geführt werden. Diese Separation von Prozessen in die guten, weil hilfreich, weil gegen den selbst erklärten Gegner einerseits, und in die schlechten Prozesse, weil gar nicht hilfreich, weil gegen den politischen Freund, ist so derart verlogen, dass man sich unweigerlich fragt, ob diese Menschen überhaupt noch in den Spiegel schauen können.

Denn bei Kritik an den Herrschenden, der Bundesregierung oder Staatsorganen endet die Hölle nicht etwa mit der Verurteilung oder mit dem Freispruch. Davor ereilt den Kritiker des geistig gesunkenen deutschen Regimes die gesamte Klaviatur der staatlichen Repression: Hausdurchsuchungen am Morgen, welche die Beschlagnahmung von Geräten wie Handy oder Laptop zur Folge haben, die man erst Monate, manchmal sogar Jahre später und dann teilweise im defekten Zustand wiederbekommt. All das musste “El Hotzo” – und das ist auch gut so – sehr wahrscheinlich nicht erleiden müssen. Viele andere jedoch schon. Und ich kann Ihnen sagen, dass so ein staatliches Verhalten etwas mit diesen Leuten macht, – übrigens auch mit ihrem engsten Umfeld. Es zerstört kein Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn man aufgrund einer satirischen, zumindest schwer harmlosen Aussage die Polizei im Haus stehen hat. Es zerfetzt letztes Vertrauen in den verdummten Rechtsstaat, der gar nicht mal so gerecht ist. Es sei denn eben, man ist ein linker Satiriker.

Emotional kalt wie Trockeneis

Ich selbst war bislang noch nicht vom politischen Strafrecht betroffen; das kommt vielleicht noch. Wundern würde es mich nicht. In dem Fall werde ich von linken Protagonisten keine verbale Unterstützung erwarten. Warum auch – sind die doch in ihrem Elfenbeinturm der maximalen Verblödung und moralischen Dysphorie eingesperrt, als hätten sie ihr Leben lang im Fritzl-Keller verharrt und nichts außer ihre eigenen unmaßgeblichen, weil limitierten Gedanken gekannt. Sie sind erbärmlich und emotional kalt wie Trockeneis.

Ich mag Sebastian Hotz nicht. Ich halte ihn für sprachlich ungelenk, unlustig und unästhetisch. Und das, obwohl wir beide Franken sind. Aber, Sie kennen das, man kann sich seine Landsleute nicht aussuchen. Dennoch möchte ich ihn nicht abschaffen oder “beseitigen” – und es ist gut, dass er freigesprochen wurde. Überhaupt hätte es diesen solchen Prozess erst gar nicht geben dürfen. Wenn aber doch, dann bitte gleiches Recht für alle. In einem Fall, bei den Linken, ist es Satire – im anderen Fall, bei den Rechten, hingegen Volksverhetzung oder Verunglimpfung? Das kann nicht angehen in einem Rechtsstaat. Doch ich befürchte, von diesem Rechtsstaat müssen wir uns verabschieden, weil er gar vermutlich nicht mehr existiert. Die Justiz ist immer öfter genau so selektiv wie die Linken mit ihrer primitiven, weil faschistoiden Rechtsauffassung. Ihre Urteile sind abgenutzt wie die Witze von El Hotzo und vorhersehbar wie die Witze von El Hotzo. Wir werden sehen, wohin das führt. Doch optimistisch bin ich nicht.