Freispruch für Füllmich-Unterstützerin: Sieg der Meinungsfreiheit in Göttingen

Am 26. Oktober 2026 hat das Amtsgericht Göttingen die forensische Gutachterin Dr. Andrea Christidis vom Vorwurf der Beleidigung und der üblen Nachrede freigesprochen. Die mündliche Begründung des Richters fiel bemerkenswert klar aus: Bei der Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit und dem strafrechtlichen Verbot der Schmähkritik neige er dazu, der Meinungsfreiheit großes Gewicht einzuräumen. Der Richter verwies dabei auf zwei Entscheidungen, darunter den Kammerbeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 4. April 2024 (1 BvR 820/24). Darin hatte Karlsruhe die Verurteilung eines Aktivisten aufgehoben, der einen Regierungspräsidenten im Protestkontext als „korrupt“ bezeichnet hatte. Das Gericht stellte klar, dass derartige Vorwürfe je nach Gesamtkontext geschützte Werturteile sein können und dass die Meinungsfreiheit insbesondere auch dem Schutz der Machtkritik dient.

Der Freispruch in Göttingen beendete ein Verfahren, das mehr als zwei Jahre zuvor seinen Ausgang genommen hatte. Frau Dr. Christidis war im Sommer 2024 als psychologische Sachverständige in das Strafverfahren gegen den Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich involviert. In dieser Funktion beobachtete sie dessen Behandlung während der Untersuchungshaft und im Gerichtssaal. Öffentlich thematisierte sie, dass Füllmich in Hand- und Fußfesseln und unter bewaffneter Bewachung vorgeführt worden sei. Auch entwürdigende Leibesvisitationen – unter anderem kniend auf einem Schemel – waren in sozialen Medien diskutiert worden. In der öffentlichen Diskussion wurden diese Maßnahmen teilweise als „weiße Folter“ bezeichnet. Dr. Andrea Christidis äußerte sich daraufhin scharf über den zuständigen Richter Schindler und nannte ihn unter anderem „charakterlos“, „korrupt“ und bescheinigte ihm einen „widerlichen Charakter“.

Kritik bezog sich rein auf dienstliches Handeln des Richters

Gegen sie wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen Beleidigung und übler Nachrede (§§ 185, 186 StGB) eingeleitet. Das erste Verfahren endete mit einer Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft vom 5. Mai 2025 (AZ 202 Js 40021/24). Darin wurden die Äußerungen ausdrücklich als Werturteile und zulässige Machtkritik gewürdigt. Dennoch erhob die Staatsanwaltschaft am 30. März 2026 erneut Anklage. Am 9. Juni 2026 erging der Eröffnungsbeschluss. Für den 26. Oktober 2026 war die Hauptverhandlung angesetzt. In einer schriftlichen Vorab-Erklärung stellte Frau Dr. Christidis klar, ihre Kritik habe sich auf dienstliches Handeln Schindlers in einem öffentlich bedeutsamen Strafverfahren bezogen. Anlass seien die beobachtete Vorführung in Fesseln, die Behandlung von Fragen und Verteidigungsanträgen sowie die erheblichen Verhandlungsunterbrechungen gewesen. Ihr Verteidiger, Rechtsanwalt Manfred Müller, hatte im Vorfeld 20 Beweisanträge gestellt und die Vernehmung von 27 Zeugen beantragt, darunter maßgebliche Personen aus dem Verfahren gegen Dr. Füllmich sowie Dr. Füllmich selbst.

In der mündlichen Urteilsbegründung nahm der Richter die Linie der früheren Einstellungsverfügung und der zitierten Verfassungsrechtsprechung auf. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts liegt Schmähkritik nur vor, wenn nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern ausschließlich die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Der Begriff ist eng auszulegen. Auch polemische oder überspitzte Kritik bleibt grundsätzlich von der Meinungsfreiheit umfasst, solange ein erkennbarer Sachbezug besteht – insbesondere bei Kritik an Amtsträgern in Ausübung ihrer Funktion. Nur bei echter Schmähkritik entfällt die sonst erforderliche Abwägung zwischen Artikel 5, Absatz 1 Grundgesetz und dem Ehrenschutz. Im Fall Christidis sah das Gericht diesen Sachbezug offenbar als gegeben an.

Verfahren eng mit Füllmichs Haftbedingungen verknüpft

Die Kritik der Gutachterin war auf konkret beobachtete Maßnahmen im Rahmen eines öffentlich wahrgenommenen Strafverfahrens bezogen. Damit blieb Raum für die Abwägung, in der der Richter der Meinungsfreiheit besonderes Gewicht beimaß. Der Freispruch bestätigt damit die schon in der Einstellungsverfügung vom Mai 2025 erkennbare Rechtsauffassung und steht im Einklang mit der vom Bundesverfassungsgericht betonten besonderen Schutzbedürftigkeit der Machtkritik. Das Verfahren gegen die Geschäftsführerin der Axion Resist gUG war von Beginn an eng mit den Bedingungen der Inhaftierung und der öffentlichen Vorführung von Dr. Reiner Füllmich verknüpft. Die von ihr beschriebenen Maßnahmen – Fesselung und wiederholte Leibesvisitationen – bildeten den konkreten Anlass ihrer Äußerungen. Ob diese Maßnahmen im Einzelfall erforderlich und verhältnismäßig waren, war Gegenstand öffentlicher Kritik wie auch internationaler Aufmerksamkeit. Der Freispruch in Göttingen stellt nun klar, dass auch durchaus scharfe öffentliche Bewertung dieser Maßnahmen durch eine Verfahrensbeteiligte nicht als strafbare Schmähkritik zu behandeln ist, solange sie im Kontext der Kritik an dienstlichem Handeln bleibt.

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Sofern die Staatsanwälte nicht in Berufung gehen, endet für Dr. Andrea Christidis eines von vielen aufreibenden Verfahren, die gegen sie als Aktivistin für den Kinderschutz geführt werden. Die Entscheidung unterstreicht die verfassungsrechtliche Vorgabe, dass bei der Anwendung der Ehrdelikte der Sinn einer Äußerung unter Berücksichtigung ihres Gesamtkontexts zu ermitteln ist und dass Kritik an der Amtsausübung grundsätzlich ein hohes Maß an Schutz genießt. In diesem Sinne markiert das Urteil vom 26. Oktober 2026 einen Sieg der Meinungsfreiheit – nicht, weil jede Form der Kritik erlaubt wäre, sondern weil die Gerichte den engen Ausnahmefall der Schmähkritik nicht vorschnell annehmen dürfen, wenn ein Sachbezug zur Kritik an staatlichem Handeln besteht.