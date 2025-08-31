Freisprüche von Chemnitz: Der Rechtsstaat im Schatten der Symbolpolitik

Chemnitz, Spätsommer 2018: ein Streit, ein Tod, eine Stadt in Aufruhr. Es war das Jahr, in dem die Bilder aus Sachsen zur nationalen Zäsur erklärt wurden. Von „Hetzjagden“ war die Rede, von einer Art Wiederkehr der finstersten Kapitel deutscher Geschichte. Politiker, Medien, „Kulturschaffende“ vereinten sich in einer orchestrierten Empörung, die über Wochen und Monate das Land beschäftigte. Heute, sieben Jahre später, bleibt von dieser moralischen Welle ein anderes Bild zurück: Freisprüche, Verfahrenseinstellungen, keine justiziablen Taten. Was überdauerte, war das Narrativ – laut, schrill, von hoher symbolischer Wucht. Chemnitz wurde zum Laboratorium, in dem sich die nüchterne Strenge des Rechtsstaats gegen die entfesselte Macht der Symbolpolitik behaupten musste. Es ist ein Lehrstück für das Verhältnis von Recht, Öffentlichkeit und Politik in der spätmodernen Demokratie.

Rückblende: Am 26. August 2018 wird der Deutsch-Kubaner Daniel H. am Rande des Chemnitzer Stadtfestes erstochen. Am Tag danach werden gegen einen 23-jährigen Syrer und einen 22 Jahre alten Iraker, beide Asylbewerber, Haftbefehle erlassen; ein dritter Verdächtiger, ebenfalls Iraker, wird bis heute vergebens gesucht. Die Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“ versammelt Tausende zu einer Kundgebung gegen Kanzlerin Merkels Asylpolitik der offenen Grenzen – das Hetzjagd-Narrativ entsteht („Hase, du bleibst hier!“) und wird am Folgetag von Merkel bekräftigt. Am 1. September nehmen 8.000 Menschen an einem Marsch von AfD und Pegida teil, zwei Tage später folgt ein linkes „Solidaritätskonzert“ mit 65.000 Besuchern. Am 7. September widerspricht Hans-Georg Maaßen, damaliger Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Merkels Aussagen – und muss Anfang November seinen Posten räumen. Soweit die Fakten.

Nützlich versus gerecht

Die Justiz tat, was ihre Aufgabe ist: Sie prüfte Beweise, hörte Zeugen, wog Indizien, und sie sprach frei, wo Schuld nicht nachweisbar war. Ein Prozess vor dem Landgericht Chemnitz endete jetzt, im August 2025, mit Freisprüchen für drei Angeklagte und einer Einstellung im vierten Fall: Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung – nichts davon konnte belegt werden. Schon 2024 hatte das Gericht gegen neun Beschuldigte die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, weil ihre Rolle sich auf „bloßes Mitlaufen“ in einer Menge beschränkte. Bereits zuvor, im Januar desselben Jahres, waren drei weitere Angeklagte freigesprochen worden. Millionen Euro an Ermittlungen, Jahre der Verfahrensführung, ganze Staatsanwaltschaften in Arbeit – und am Ende: keine verurteilbare Tat. Juristisch gesehen war Chemnitz eine Nullnummer. Politisch jedoch war es ein Inferno, dessen Rauch noch immer nicht verzogen ist.

Die Differenz könnte schärfer nicht sein: Hier die Justiz, an Recht und Gesetz gebunden, deren Urteil sich auf die Unschuldsvermutung und die Beweislast stützt. Dort die Öffentlichkeit, getrieben von Empörung, verlangt nach Schuldigen, nach Strafen, nach Bildern. Es ist das klassische Spannungsverhältnis, das schon‘ Aristoteles kannte: Die Politik sucht das Nützliche, das Recht aber sucht das Gerechte. Chemnitz offenbarte, wie das Nützliche – eine symbolische Kampagne „gegen Rechts“ – das Gerechte überrollte. Hans-Georg Maaßen wurde das prominenteste Opfer dieser Verschiebung: Er wagte es, das Narrativ der “Hetzjagden” zu hinterfragen, weil er keine Belege sah. Das genügte, um ihn aus dem Amt zu entfernen. Kein Gericht, kein Verfahren, keine Straftat – bloß eine abweichende Einschätzung des Mannes, der von Amts wegen die umfangreichsten Hintergrundinformationen kannte, die den moralischen Konsens störte. Maaßen wurde geopfert, nicht weil er Recht gebrochen hätte, sondern weil er auf Recht insistierte. In Carl Schmitts Worten: “Der Ausnahmezustand ersetzte die Norm.” Politische Entscheidung trat an die Stelle juristischer Prüfung. Chemnitz war nicht nur ein Ereignis, es war der Ausnahmezustand im Kleinen – der Moment, in dem das Recht dem Narrativ unterlag.

Ein Hashtag als Legitimation

Maaßen überlebte politisch, fand später Zuflucht in der Werte-Union, aber seine Entlassung bleibt ein Fanal: Wer gegen den moralischen Strom schwimmt, verliert, selbst wenn das Recht auf seiner Seite steht. Gleichzeitig entfaltete sich eine kulturelle Welle, die die juristische Realität überdeckte. Unter dem Hashtag “#wirsindmehr” versammelten sich rund 65.000 Menschen auf einem Großkonzert mit linksradikalen Bands und politaktivistischen Künstlern à la Kraftklub, Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, Casper und Marteria, offiziell vom deutschen Bundespräsidenten beworben. Es war kein Protest gegen bewiesene Straftaten, sondern ein performatives Spektakel gegen ein Narrativ. Ein Hashtag wurde zur Legitimation, ein Konzert zum Ersatz für Schuldbewusstsein. Im Jahr darauf folgte „Wir bleiben mehr“, begleitet von Workshops, Kunstaktionen, medialen Dauerkampagnen. Diese Kulturmobilisierung schuf einen symbolischen Raum, in dem Fakten zweitrangig wurden. Moralische Entrüstung, inszeniert als Solidaritäts-Performance, ersetzte die Unschuldsvermutung.

Der Bürger wurde zur Projektionsfläche, nicht mehr Rechtssubjekt. Das Kollektiv der Empörung übernahm die Funktion, die im Rechtsstaat eigentlich allein der Justiz zukommt. Damit wurde eine Grenze überschritten. Denn was passiert, wenn Kultur, Politik und Medien sich vereinen, ist nicht mehr bloß Debatte; es ist ein moralischer Ausnahmezustand. Die Bühne ersetzt das Gericht. Die Schlagzeile ersetzt den Schuldspruch. Die Entrüstung ersetzt den Beweis. Chemnitz war in diesem Sinne die Generalprobe für eine Demokratie, die nicht mehr rechtsstaatlich denkt, sondern moralstaatlich fühlt.

Verlorenes Vertrauen in Institutionen

Rechtsphilosophisch betrachtet ist das eine gefährliche Entwicklung. Ein Rechtsstaat fragt nach Tat und Schuld, nach Beweisen, nach individueller Verantwortung. Ein Moralstaat fragt nach Haltung und Gesinnung, unabhängig von juristischen Fakten. Chemnitz zeigte, wie rasch der Wechsel geschehen kann: von der Herrschaft des Rechts zur Herrschaft der Moral. Und doch: Die Justiz verweigerte sich letztlich der Instrumentalisierung. Ihre Freisprüche und Einstellun-gen, so ernüchternd sie wirkten, waren Akte der Würde. Sie bewiesen, dass der Rechtsstaat nicht vollständig korrumpierbar ist. Seine Kraft liegt in der Beharrlichkeit, nur auf Beweise zu reagieren – auch wenn die Öffentlichkeit anderes verlangt. Dass er dafür als „lasch“ oder „blind“ kritisiert wurde, gehört zur Tragik dieser Geschichte. Aber seine wahre Größe zeigt sich im Schweigen – nicht im Mitsingen. Politisch aber hat Chemnitz das Meinungsklima verändert. Denn Merkels „Hetzjagd“-Sprech prägte den öffentlichen Ton. Medien verstärkten das Bild, indem sie einzelne Szenen zur Totalerzählung aufbliesen. Die SPD nutzte den Moment, um sich als moralisches Korrektiv zu inszenieren, die Grünen knüpften ihre Erzählung vom Kampf gegen rechts daran an. Das Ergebnis war eine Polarisierung, die bis heute nachwirkt. Auf der einen Seite diejenigen, die in Chemnitz quasi einen historischen Beweis für rechte Gewalt sehen; auf der anderen Seite jene, die die Skandalisierung als Übergriff deuten, als mediale Lüge, als Verrat an der Wahrheit. Vertrauen in Institutionen ging verloren – weil das Gefühl blieb, dass Politik und Medien nicht berichteten, was war, sondern was sie zu sehen wünschten.

Für den Rechtsstaat sind die Folgen ambivalent. Einerseits hat er seine Integrität bewiesen: Kein Angeklagter wurde allein aus öffentlichem Druck verurteilt. Das schützt vor Willkür und bewahrt die Autonomie des Rechts. Andererseits offenbaren die jahrelangen Verfahren, die aufwendigen Ermittlungen, die am Ende nichts erbrachten, eine Schwäche in seiner Effizienz. Wer sieben Jahre ermittelt und nichts findet, nährt den Verdacht des Versagens. Kritiker sehen darin eine Lücke bei der Verfolgung rechter Gewalt, was wiederum das Vertrauen untergräbt. So oszilliert der Rechtsstaat zwischen Stärke und Schwäche: Er bleibt unabhängig, aber er wirkt träge. Er widersteht Empörung, aber er überzeugt nicht mehr.

Rechtsstaat oder Moralstaat?

Chemnitz zeigt das rechtsphilosophische Dilemma, das man als „Rechtsstaat versus Moralstaat“ umschreiben kann. Ein Rechtsstaat lebt von Beweisen, ein Moralstaat von Empörung. Im Rechts-staat gilt das Individuum als Rechtssubjekt, im Moralstaat wird es zur Symbolfigur. Im Rechts-staat herrscht das Verfahren, im Moralstaat die Stimmung. Chemnitz ist das Musterbeispiel, wie eine Demokratie Gefahr läuft, diese Differenz zu verlieren. Und doch ist die Pointe eine andere: Der Rechtsstaat hat ausgehalten. Er hat nicht verurteilt, wo nichts zu verurteilen war. Er hat nicht nachgegeben, auch wenn er politisch unter Druck stand. Seine Stärke lag darin, unbequem zu bleiben. Aber wie lange kann das gutgehen? Die moderne Demokratie verlangt nach Bildern, nach Zeichen, nach Performance. Die Justiz arbeitet mit Akten, Beweisen, Protokollen. Sie ist leise, streng, methodisch – und damit unvereinbar mit der Logik der Bühne. Genau hier entscheidet sich die Zukunft des Rechtsstaats: ob er es schafft, sich dem Kollektivgefühl zu entziehen. Denn eine Demokratie, die ihre Justiz dem Empörungsmanagement unterwirft, verliert ihre Freiheit.

Die wahre Tragik von Chemnitz liegt nicht in den Ereignissen von 2018. Sie liegt im Überschuss der Skandalisierung danach. In den Konzerten, den Hashtags, den medialen Dauerschleifen, die eine Wirklichkeit erzeugten, die sich von der juristischen Realität längst gelöst hatte. Sie liegt im Sturz eines Beamten, der die Wahrheit des Rechts gegen die Wahrheit des Narrativs hielt – und dafür gehen musste. Sie liegt in der Erosion des Vertrauens, die entsteht, wenn das Volk spürt, dass nicht mehr nach Recht, sondern nach Moral geurteilt wird. Chemnitz lehrt uns eine Lektion, die unbequem ist: Gerechtigkeit ist kein Konzert, kein Hashtag, kein moralisches Mitsing-Event. Der Rechtsstaat bleibt frei, solange er sich an Beweise hält, nicht an Empörung. Seine Legitimität liegt in der Strenge, nicht in der Gefälligkeit. Wenn er dies aufgibt, verliert er sich. Wenn er es bewahrt, bleibt er die letzte Bastion gegen eine Politik, die immer lauter, schriller, hysterischer wird. Chemnitz ist damit nicht nur ein Fall aus der Vergangenheit, sondern ein Menetekel: Der Rechtsstaat muss lernen, gegen Empörung zu bestehen – nicht für sie. Denn nur so erfüllt er seine Kernaufgabe: Die Suche nach Gerechtigkeit, nicht das Management von Emotionen.