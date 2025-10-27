Fremdeln mit KI oder: Wenn der Traktor den Ochsen traurig macht…

Es ist wieder so weit: Deutschlands Jugend hat Angst. Früher war’s der Atomkrieg, dann das Ozonloch, dann das Klima, jetzt ist es die Künstliche Intelligenz. Gerade in den Nachrichten gehört: Angeblich sorgt sich die „Generation Zukunft“ darum, dass Roboter und Algorithmen ihre Jobs übernehmen könnten. Man möchte ihnen zurufen: “…wenn ihr überhaupt noch einen bekommt!” Denn das ist angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Deutschlands eigentlich das größere Problem.

Aber zurück zur KI: Der Gedanke, dass diese Arbeitsabläufe beschleunigt, Produktivität erhöht und Wohlstand schafft, scheint den meisten gar nicht zu kommen. Stattdessen: Erst mal Panik. Genau wie vor 45 Jahren, als allmählich die ersten Computer Einzug hielten. Man könnte meinen, ChatGPT persönlich zieht den zukunftsbangen Kids ihren Pausenbrotbeutel aus der Hand.

Symptomatisches Missverständnis

Natürlich handelt es sich auch dabei um ein Missverständnis – aber ein symptomatisches. Denn diese Diese Generation ist zwar mit dem Smartphone aufgewachsen, aber geistig offenbar noch nicht über den Taschenrechner hinausgekommen. Sie sieht in der KI nicht das Werkzeug, sondern den Feind. Das ist in etwa so, als hätte man 1850 gesagt: „Die Dampfmaschine bedroht unsere Kutschenpferde, wir müssen sie stoppen, sonst verlieren die Pferde ihren Job.“

Man fragt sich: Wo ist hier eigentlich der schulische Sachverstand geblieben? Wer heute Angst vor KI hat, zeigt nicht etwa Zukunftsbewusstsein, sondern ein erstaunliches Maß an technischer Ahnungslosigkeit. Wahrscheinlich glauben dieselben Jugendlichen auch, dass der Traktor die Landwirtschaft zerstört hat, weil der Ochse arbeitslos wurde.

Wer zu spät kommt…

Dabei liegt der Witz woanders: Es ist Ironie der Geschichte, denn ohne technische Fortschritte hätten sie heute keine Heizungs-App, keine Lieferpizza, kein Streaming und kein WLAN, über das sie in sozialen Netzwerken posten können, dass die KI “böse“ ist. Die Wahrheit ist unbequem: Künstliche Intelligenz wird nicht diejenigen ersetzen, die sie verstehen – sondern diejenigen, die sie nicht verstehen.

Ein kluger Kopf nutzt KI, um produktiver zu werden. Ein dummer Kopf jammert, dass KI ihn ersetzt. Und wer in der Schule lieber TikTok-Analysen als Mathe gelernt hat, braucht sich nicht zu wundern, wenn der Algorithmus schneller denkt als er. Wir erleben die Geburt einer Generation, die glaubt, Wohlstand entstehe durch Selbstverwirklichung, nicht durch Leistung. KI bedroht also nicht ihre Arbeitsplätze, sie bedroht ihre Ausreden.

Keine Ahnung von Algorithmen

Das Drama ist nur: Diese Denkweise ist nicht harmlos. Wenn Deutschland im globalen Wettbewerb stehen bleibt, während China, Indien und die USA KI in jede Schraube, jeden Prozess, jede Idee integrieren, dann war’s das mit der Konkurrenzfähigkeit. Es ist ja nicht die Frage, ob man KI nutzen will – sondern ob man es sich leisten kann, es nicht zu tun.

Doch unsere Jugendlichen sind lieber moralisch beunruhigt als technisch interessiert.

Sie träumen von “Work-Life-Balance”, bevor sie je Berührungspunkte mit „Work“ hatten. Eine wohlstandssatte, verzogene Anspruchsgesellschaft diskutiert wohlfeil über Ethik, bevor sie verstanden habt, wie ein Algorithmus funktioniert. Vielleicht sollten wir das Thema einfacher erklären. Dazu ein simples Beispiel.

Willkommen im Land der Zukunftsverweigerer

Der Ochse zieht den Pflug. Der Bauer ist erschöpft. Dann kommt der Traktor. Der Ochse verliert den Job, aber der Bauer pflügt nun zehnmal so viel. Wohlstand entsteht. Aber in Deutschland 2025 diskutieren wir ernsthaft über die Sorge, ob der Traktor den Ochsen emotional überfordern könnte. Willkommen im Land der Zukunftsverweigerer!

In diesem Deutschland lernt man nicht, wie man KI programmiert – sondern wie man dramatische Angst davor intellektualisiert und artikuliert. Immerhin: Wenn die Entwicklung es so weitergeht, dann wird die KI nicht die Jobs der Jugendlichen übernehmen – sondern sie wird einfach bessere Jugendliche erschaffen…