Frieden statt Brandmauer: Worüber in diesem Wahlkampf niemand sprechen will

Es ist die Endphase des Bundestagswahlkampfs, und keiner spricht das eigentliche Thema Nummer eins an – den Ukrainekrieg. Politik und Medien tun alles, um das nach wie vor furchtbare Kriegsgeschehen aus dem Bewusstsein der Wähler zu drängen – indem man Randthemen wie zum Gender oder die Brandmauer künstlich hochspielt. Nur um vom Krieg abzulenken und damit von dem eigenen Unvermögen und/oder Unwillen, Frieden zu stiften. So beschäftigen sich die reichweitenstarken Medien in ihrer Berichterstattung zum TV-Kanzlerduell zwischen Scholz und Merz vom 9. Februar 2025 zwar ausgiebigst mit dem Statement von Friedrich Merz, dass es nur zwei Geschlechter gebe – obwohl inzwischen (nicht erst seit Trumps erneuter Amtsübernahme) überall die Rückbesinnung darauf zunimmt, dass sich Tatsachen und Natur nicht verleugnen lassen und Biologie nun mal Biologie ist. Auch bei uns dürften in absehbarer Zeit an den Unis zahlreiche Promotionsarbeiten zum Thema „Unsinn des Gender-Gedöns 2015 – 2025“ vergeben werden. Die Zeichen der Zeit sind eindeutig: Gender ade!

Ebenso beschäftigen sich die 733 gutbezahlten Abgeordneten in zwei Bundestagssitzungen am 29. und 31. Januar 2025 damit, sich über die Verlässlichkeit oder Durchlässigkeit der Brandmauer von früh bis spät gegenseitig zu beschimpfen und zu beleidigen. Obwohl man weiß, das diese Brandmauer als undemokratisches Instrument zum Ausschalten der Opposition früher oder später fallen wird und muss – sofern man die parlamentarische Demokratie erhalten möchte. Auch hier sind die Zeichen der Zeit eindeutig: Brandmauer ade!

Die eigentlichen Fragen

Während man sich also über Gender und Brandmauer erregt und diese Erregung dem Volk im Wahlkampf präsentiert, liegen sich 1.400 Kilometer weiter östlich im Donbass ukrainische und russische junge Soldaten weiter in Schützengräben gegenüber und warten darauf, ihre Altersgenossen auf der anderen Seite wie befohlen abzuknallen – ein Stellungskampf fast wie im 1. Weltkrieg (Stichwort Verdun). Dabei sind sich die Militärs einig, dass der Ukraine-Konflikt von keiner Seite mit Waffen zu gewinnen, sondern nur blutig zu verlängern ist. Warum spielt der Krieg in der Ukraine im Wahlkampf also keine Rolle? Warum können die Mainstream-Medien ihre Kriegsrhetorik weiterhin aufrecht erhalten? Warum fordern die Altparteien wie CDU, SPD, Grüne und FDP keinen sofortigen Waffenstillstand mit Aufnahme von Friedensverhandlungen, wie dies etwa AfD und BSW seit langem tun?

Und vor allem: Warum schweigt auch in diesem Wahlkampf die deutsche Friedensbewegung? Warum demonstriert auf den Straßen niemand für ein Kriegsende – bezeichnenderweise auch nicht die mindestens 250.000 hier in Deutschland aufgenommenen ukrainischen Männer? Warum verharrt man hierzulande untätig und untertänig in der Erwartung, dass Trump und Putin ihren Deal zur Beendigung des Ukrainekriegs schließen – über die Köpfe von Kiew, Berlin, London und Brüssel hinweg? Fragen über Fragen, die eigentlich dringend im Wahlkampf diskutiert werden müssten. Denn Frieden und Freiheit sind die wahren Themen – nicht Gender und Brandmauer! Statt der gegenwärtigen Kriegsrhetorik brauchen wir in Politik, Medien und Zivilgesellschaft wieder eine echte eine Friedensrhetorik – gerade in den letzten Tagen vor der Bundestagswahl am 23. Februar!