Friedensstifter Donald Trump: Ein Mann rettet die Welt

Nachdem Trump für einige Wochen mit seinen schmallippigen und suspekten Erklärungen zum Fall Epstein Anhänger vor den Kopf gestoßen und viele mit seinem vermeintlichen Rückzug aus den diplomatischen Anstrengungen im Ukraine-Konflikt enttäuscht hatte, ist er nun wieder für Überraschungen gut – und zeigt, dass er seiner Verantwortung durchaus gerecht wird und eigene Ankündigungen einhält: Gestern lief das Ultimatum, welches Donald Trump Putin gestellt hatte, um ihn zu einer Reaktion zu den verfahrenen Friedensverhandlungen zu bewegen, ab, und fast schien es so, als würde der Tag tatsächlich ohne irgendein Resultat vorübergehen. Doch wieder einmal wurden all die, die sich schon wieder zu endlosen hämischen Tiraden hinreissen lassen und Trump mit den üblichen Hetzparolen bedacht hatten, eines Besseren belehrt: Auf Truth Social gab Trump bekannt, dass er sich mit Wladimir Putin am nächsten Freitag in Alaska treffen werde, um über eine Lösung im Russland-Ukraine-Konflikt zu disktutieren.

Wörtlich schrieb der Präsident: “Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und Präsident Wladimir Putin aus Russland wird am kommenden Freitag, dem 15. August 2025, im großartigen Bundesstaat Alaska stattfinden. Weitere Details folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!” Selenskyi wird bei diesem Treffen übrigens garantiert nicht dabei sein; dies mag wohl auch innenpolitischen Querelen geschuldet sein: Sein Stern ist im eigenen Land nach dem Gerangel um die ukrainische Antikorruptionsbehörde derzeit heftig am Sinken.

Historische Schlichtungsleistungen, während die EU den Kriegstreiber gibt

Und noch ein weiteres triumphales Ergebnis von Friedensanstrengungen der Trump-Bemühungen schrieb gestern Geschichte: Das Abkommen zwischen den seit Jahrzehnten verfeindeten Staaten Armenien und Aserbaidschan, in Trumps Beisein im Weißen Haus abgeschlossen, markiert einen historischen Wendepunkt und den ersten Schritt zu einem dauerhaften Frieden. Binnen weniger Monate hat Donald Trump bereits mehr Friedensabkommen zwischen Ländern vermittelt als die agendagesteuerte kriegstreiberische EU (und vor allem Deutschland und Frankreich) in den letzten fünf Jahren zusammen: Die Trump-Administration schlichteten die Konflikte zwischen Indien und Pakistan, die am Rande eines Atomkriegs standen; sie vermittelte zwischen Ruanda und Kongo; sie sorgte für die Einfrierung des Schlagabtauschs zwischen Iran und Israel; auch in den Rivalitäten zwischen Thailand und Kambodscha, Serbien und Kosovo und Ägypten und Äthiopien deeskalierte Trump effektiv und ausgleichend. Kein US-Präsident seit Richard Nixon hat so spektakuläre diplomatische Erfolge zu verzeichnen.

Alleine diese historische Leistung in gerade einmal dem ersten Achtel seiner zweiten Amtszeit ist bereits außergewöhnlich und sollte alle Trump-Hater und Verächtlichmacher zum Verstummen bringen. Die Bedeutung dessen, was dieser Mann leistet, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden: Er rettet buchstäblich die Welt. Sollte er es tatsächlich schaffen, auch noch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beizulegen (wenn es dann auch mehrere Monate statt der angekündigten 24 Stunden gedauert hätte), dann wäre ihm sein Platz in der Galerie der größten US-Präsidenten der Geschichte nicht mehr streitig zu machen.

