„Friedlicher Iran” und „völkerrechtswidriger US-israerlischer Angriffskrieg“: Wann klingeln die Wecker der Schläfer bei uns?

US-Geheimdienste haben verschlüsselte Nachrichten abgefangen, deren Inhalte darauf schliessen lassen, dass das wankende iranische Mullah-Regime gerade dabei ist, seine Terror-Schläfer zu wecken. Auch wenn die Nachrichten keinen Rückschluss auf geplante Ziele und Zeiträume zulassen, scheint dennoch aktuell eine sublime Aktivierung dieser Zellen weltweit im Gange zu sein. Sollte es demnächst knallen in Europa und den USA, auch bei uns in Deutschland, geraten vor allem die in Erklärungsnöte, die permanent das “Völkerrecht” und die “Menschenrechte” bemühen, um den Angriff auf den Iran zu brandmarken oder (wie dies voreingenommene linke und leider auch zunehmend rechte Antiamerikanisten und -zionisten reflexhaft tun) ihn gar als terroristischen Überfall auf einen angeblich friedfertigen souveränen Staat zu framen.

Abgesehen davon, dass der Iran nie friedlich war, sondern Proxy-Kriege mit Rakenbeschuss gegen Israel und Jemens Regierung führen lässt, den Irak unter seine faktische Kontrolle gebracht hat und eine ganze Großregion fortgesetzt destabilisiert, was diese Verirrten alles nie interessiert hat: Was, bitte, ist das für ein Staat, was ist das für ein Regime, welches über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg die eigenen Bürger ins Ausland schickt und sie dort über lange Zeiträume ein normal-unauffälliges Tarnleben leben lässt, um sie dann auf Knopfdruck Terrorakte in diesen Ländern verüben zu lassen?

Schon acht Terrorschläfer der Mullahs bei uns festgenommen

Was ist das für ein Land, welches eine derartige Planung vornimmt? Was führt so ein Land im Schilde? Und welche Rolle spielen … siehe oben – das dauerstrapazierte Völkerrecht und Menschenrechte in den Köpfen derjenigen, die so etwas planen? Wohlgemerkt ist die Gefahr nicht länger abstrakt. Zeitungen berichteten am Wochenende, dass bereits acht Mullah-Terroristen in Deutschland festgenommen wurden (und wieder einmal erfolgten die Hinweise auf ihre Identität über ausländische Geheimdienste befreundeter Staaten). Erstaunlich ist, dass die Mullahs aus Teheran Schläfer sogar nach Deutschland und damit in das Land schicken, was Millionen Muslime begeistert aufnimmt, rundversorgt und sich sklavisch an deren Lebensgewohnheiten, religiösen Bräuche und Erwartungen anpasst, weshalb die Eroberer und Landnehmer hier offene Türen einrennen.

Wieso also schicken sie ihre U-Boote, Doppelagenten und “terrorists-on-demand“ just in das Land, dessen Politiker seit 10 Jahren keinen Hehl daraus machen, dass sie Donald Trump hassen, in dem über 3.000 Moscheen stehen und fast täglich weitere aus dem Boden schießen und dessen Bundespräsident ein erklärter Fan ihres Regimes ist? Die Liste der Fragen wird immer länger und länger.

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.