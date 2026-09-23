Friedrich Merz als Trainer auf Abruf: Sind die Koffer schon gepackt?

Es ist das magische Ritual des deutschen Spitzen- und Profisports: Wenn ein Bundesligaclub drei Niederlagen in Folge kassiert, der Tabellenkeller bedrohlich nahe rückt und das Heimpublikum bereits die eigenen Spieler ausbuht, tritt der Vereinsvorstand vor die Kameras. Mit stoischer Ruhe und leicht nervösem Zucken im Augenwinkel spricht er die verhängnisvollen Worte gelassen aus: „Der Trainer steht absolut nicht zur Debatte. Wir gehen diesen Weg gemeinsam.“

Im Fußball weiß in diesem Moment jeder Zeugwart: Der Mann auf der Trainerbank hat noch genau 48 Stunden, um seine Pflanzensammlung aus dem Büro zu tragen. In der Bundespolitik heißt dieser Sportdirektor heute Hendrik Wüst. Und der Verein, der nach verpatzten Auswärtsspielen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und dem Debakel im Berliner Olympiastadion um den Klassenerhalt zittert, ist die CDU.

Der „Kretschmer-Code“: Schonungslose Aufarbeitung und personelle Konsequenzen

Noch bevor die Wahlergebnisse aus den Ländern im Konrad-Adenauer-Haus einschlugen wie ein Fehlpass im eigenen Fünfmeterraum, griff vorsorglich der bewährte Krisenmechanismus. Die CDU-Ministerpräsidenten verfassten einen gemeinsamen Brief. Der Inhalt kurz zusammengefasst: „Wir stehen geschlossen hinter Kanzler Friedrich Merz. Wirklich. Wir schwören. Bitte schauen Sie nicht so genau hin.“ Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Michael Kretschmer – der bekanntlich kein Blatt vor den Mund nimmt, solange er es vorher nicht konzeptionell zerknittert hat – forderte umgehend eine „schonungslose Aufarbeitung“. Ein neuer Kurs müsse her, und ein solcher gehe selbstverständlich „auch mit personellen Konsequenzen“ einher.

Welcher Name ihm dabei durch den Kopf ging, ließ Kretschmer elegant offen. Es könnte die Generalsekretärin sein, der Parteizentralen-Kaffeekocher oder eben der Mann, der im Kanzleramt am Schreibtisch sitzt und verzweifelt versucht, die Fliehkraft seiner Partei zu bändigen. Wer weiß das schon so genau? Hendrik Wüst hingegen gibt den besonnenen Sportdirektor aus NRW. Wüst, der in der Kabine vorsorglich schon einmal die Kapitänskiste auf Vollständigkeit prüft, warnte eindringlich vor „unnötigen Personaldebatten“. Nichts stabilisiert einen Kanzler schließlich mehr als ein mütterlich besorgter Parteifreund, der öffentlich betont, wie schädlich es wäre, genau jetzt über seine Ablösung zu sprechen.

Die Brandmauer wird zum mobilen Bauzaun

Während in der Union noch fleißig eifrig geheuchelt wird, reibt man sich bei der AfD bereits die Hände. Dort stellt man sich ganz uneigennützig auf die Unterstützung einer Unions-Minderheitsregierung ein. Die berühmte „Brandmauer gegen Rechts” erfährt dabei eine kreative architektonische Weiterentwicklung: Was früher als unüberwindbares Massivbauwerk galt, präsentiert sich im Zuge der anstehenden Kurskorrektur vielleicht als flexibler Bauzaun mit Rollen. Man kann ihn je nach Situation und Notwendigkeit einfach ein paar Meter nach hinten oder zur Seite schieben – oder ganz dezent hinter einer Sponsorenwand verstecken.

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Eines steht nach dieser historischen Serie von Pleiten, Pech und Pannen fest: Der Countdown läuft. Ein „Weiter so“ kann es nicht geben, darin sind sich alle einig – vor allem diejenigen, die sich im Hintergrund bereits für das Aufwärmen an der Seitenlinie bereithalten. Friedrich Merz darf sich derweil trösten: Er ist nicht allein. Auch für viele Bundesliga-Trainer kam das Ende überraschend, nachdem ihnen der Vorstand fünf Minuten zuvor noch das Vertrauen ausgesprochen hatte.