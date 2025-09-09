Friedrich Merz: Ein Ahnungsloser will an unsere 6 Billionen Euro

Der personifizierte Wortbruch im Kanzleramt, Friedrich Merz, meint allen Ernstes, bei den stets beschworenen 6 Billionen Euro Sparvermögen der Deutschen handele es sich um liquide Mittel, und dieses Geld sei es, das man für den Staat einfach bloß „aktivieren“ müsse. Doch diese Werte liegen in keinem Banktresor oder gar Schließfächern. Sie sind ist längst gebunden oder gar belastet: für Hypotheken, Firmenkredite, Staatsanleihen. Wer das ignoriert, der verwechselt Wirtschaftsgutachten mit Märchenbüchern: Hauptsache viel Phantasie – wie beim Wolf und den sieben Geißlein. Für einen angeblich wirtschaftlich so ausgefuchsten ehemaligen BlackRock-Manager, der nun ins Kanzleramt gewechselt ist, um dort mutmaßlich denselben fremden Interessen und Herren zu dienen, ist das eine peinlich unterkomplexe Lesart.

Während der frühere Finanzminister Wolfgang Schäuble (2009 -2017) noch davon sprach, er arbeite “so sparsam wie eine schwäbische Hausfrau”, macht der derzeitige Kanzler Sprünge wie ein Känguru mit leerem Beutel.

Eine Bankbilanz ist kein Kochbuch

Das Wahlvolk schaut irritiert zu und fragt sich, ob dieser Mann wirklich die großen Zahlen versteht, mit denen er Politik zu machen vorgibt. Markus Krall bringt es auf den Punkt: Wer so spricht, hat noch nie eine Bankbilanz gelesen. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern ökonomischer Analphabetismus im Kanzleramt. Offensichtlich hat BlackRock ihn hierbei nicht beraten.

Wer Bundes-Mathematik nach Merzscher Art betreibt, der überweist dann natürlich auch blindlings immer weitere Milliarden in die Ukraine – ohne je zu prüfen, ob dieses Geld nicht längst auf privaten Konten in Zürich oder Genf liegt. Hauptsache, man mimt vor laufender Kamera großzügig den edlen Spender. Dass es der deutschen Steuerzahler ist, der diesen Zirkus finanziert, fällt hinten runter.

Die Erzählung vom “reichen Land”

Merz hält auch unbeirrt am Narrativ fest, Deutschland sei ein „reiches Land“. Da ist es dann natürlich kein Problem, wenn ein paar Nullen rechts vom Komma verrutschen, solange es nicht die auf dem eigenen Konto sind. Nullen, die Nullen vergessen: So wird in Deutschland Politik gemacht. Für die Bürger dagegen bedeutet das: Steuern immer weiter rauf, Vermögen immer weiter runter.

Merz hätte Nachhilfeunterricht bitter nötig – wie sich zeigt, nicht nur in Sachen Integrität, Charakter und politischer Vertrauenswürdigkeit, sondern auch in volkswirtschaftlichen Belangen. Denn wer schon bei Soll und Haben ins Stolpern gerät, kann Politik nur als Einwegflasche enden. Am Ende steht für das Volk kein Wohlstand, sondern Wohlfahrt. Nicht Reichtum, sondern Rechnung – Eine Rechnung, die wir alle zahlen dürfen.